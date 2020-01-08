«Локомотив» вырвал непростую победу в Уфе

Первый матч на выезде в этом году «Локомотив» провёл против «Салавата Юлаева» в Уфе. На момент игры ярославцы занимали 6 место на Западе, имея 53 очка, а уфимцы — 8 на Востоке с 49 очками. Оппоненты показали равную борьбу, соответствующую их положению в турнирной таблице. Однако в прошлой ноябрьской встрече с уфимским клубом железнодорожники разгромили противника со счётом (5:1) на родном льду.

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Состав «Локомотива» на эту игру изменили несущественно. Из молодёжной сборной вернулись 4 ярославца, которые стали серебряными призерами «Молодежного чемпионата мира». Но в матче против «Салавата Юлаева» принял участие только Даниил Мисюль. Григорий Денисенко был дисквалифицирован на две встречи ещё в декабрьском матче против «Динамо Москвы». Ворота железнодорожников защищал Александр Лазушин, который в последнее время достойно себя показывает.

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Первый период остался без голов. Но команды активно атаковали ворота соперника и бросали по воротам. За уфимцами осталось 13 бросков в створ, а за ярославцами — 12. Оба клуба играли аккуратно, без удалений. Единственным игроком, нарушившим правила, стал Александр Лазушин. Он получил малый штраф за задержку игры. «Локомотив» смог успешно продержаться в меньшинстве.

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Второй период начался в том же ключе. На 13 минуте счёт открыл защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев, поразив дальний угол ворот «Локомотива». В третьей двадцатиминутке железнодорожники были с настроем догнать соперника и оторваться от него. «Салават Юлаев» дважды был наказан малыми штрафами. Но ярославцы не смогли реализовать большинство. На 11 минуте в равных составах шайбу в ворота уфимцев отправил Антон Ландер.

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Основное время завершилось равным счётом 1:1. Игра перешла в овертайм. На первой минуте дополнительного времени победу «Локомотиву» принёс гол Рушана Рафикова. Два очка отправляются в копилку ярославцев.

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Следующими соперниками «Локомотива» станут «Сибирь» 10 января, «Барыс» 12 января и «Торпедо» 21 января.

