«Локомотив» обыграл «Магнитку» в серии буллитов

Третью игру домашней серии «Локомотив» провёл против магнитогорского «Металлурга». До этой встречи оба соперника занимали 8-е места в своих конференциях. Правда, ярославская команда заработала на одно очко больше, чем «Металлург». Но соответствовала ли расстановка сил в турнирной таблице игре на льду? Давайте посмотрим.

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Главный тренер Майкл Пелино снова сделал перестановки в стартовом составе железнодорожников. В первой пятерке выступили нападающие Павел Кудрявцев, Антон Ландер, Магнус Пяярви и защитники Рушан Рафиков и Максим Осипов. Якуб Накладал и Артём Ильенко не сыграли из-за травм, полученных в матче против минчан. Матч по причине дисквалификации пропустил Стаффан Кронвалл, который играл в паре с Якубом. Ворота защищал Илья Коновалов, принявший участие в 25 матчах этого сезона из 36 возможных.

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Первый период закончился счётом 0:0. Ни одна из команд не смогла поразить ворота противника. «Локомотив» дважды провёл время в меньшинстве, но смог отбиться. Второй период принёс один гол в исполнении гостей. Автором забитой шайбы стал Григорий Дронов, отправивший ее почти в не защищенные ворота.

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На старте третьей двадцатиминутки ярославцам удалось сравнять счёт. Денис Алексеев мощным броском завершил атаку «Локомотива». Но через три минуты преимущество снова на стороне магнитогорцев. Шайбу забрасывает шведский нападающий Деннис Расмуссен.