«Локомотив» обыграл «Магнитку» в серии буллитов

Третью игру домашней серии «Локомотив» провёл против магнитогорского «Металлурга». До этой встречи оба соперника занимали 8-е места в своих конференциях. Правда, ярославская команда заработала на одно очко больше, чем «Металлург». Но соответствовала ли расстановка сил в турнирной таблице игре на льду? Давайте посмотрим.
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Главный тренер Майкл Пелино снова сделал перестановки в стартовом составе железнодорожников. В первой пятерке выступили нападающие Павел Кудрявцев, Антон Ландер, Магнус Пяярви и защитники Рушан Рафиков и Максим Осипов. Якуб Накладал и Артём Ильенко не сыграли из-за травм, полученных в матче против минчан. Матч по причине дисквалификации пропустил Стаффан Кронвалл, который играл в паре с Якубом. Ворота защищал Илья Коновалов, принявший участие в 25 матчах этого сезона из 36 возможных.
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Первый период закончился счётом 0:0. Ни одна из команд не смогла поразить ворота противника. «Локомотив» дважды провёл время в меньшинстве, но смог отбиться. Второй период принёс один гол в исполнении гостей. Автором забитой шайбы стал Григорий Дронов, отправивший ее почти в не защищенные ворота.
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На старте третьей двадцатиминутки ярославцам удалось сравнять счёт. Денис Алексеев мощным броском завершил атаку «Локомотива». Но через три минуты преимущество снова на стороне магнитогорцев. Шайбу забрасывает шведский нападающий Деннис Расмуссен.
Хоккеисты упорно борются за владение шайбой и создают опасные моменты. На 13-й минуте защитник Роман Савченко отправил шайбу в ворота противника, и счёт на табло 2:2. Соперники больше не забивают голов, и игра перетекает в овертайм.
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Во время дополнительной пятиминутки у ярославцев появляется шанс поиграть в большинстве. Но забросить шайбу все равно не получается. Результат матча решается в серии послематчевых буллитов. Долгое время игроки обеих команд не могут пробить ворота противника. Лишь с 8-й попытки Василия Кошечкина пробивает Стефан да Коста. Болельщики ликуют! Итоговый счёт матча — 3:2 в пользу «Локомотива».
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У ярославской команды будет три дня на восстановление, а затем железнодорожникам предстоит взять реванш у московского «Динамо» 6 декабря.