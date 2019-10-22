В «Локомотив» взяли нового нападающего

В хоккейном клубе «Локомотив» снова изменения. Сегодня стало известно, что теперь нападающим будет Магнус Пяярви. Хоккейный клуб заключил со шведом односторонний двухлетний контракт. Такое соглашение предполагает одинаковую оплату вне зависимости от того, будет ли играть Пяярви за основную команду или выступит на других чемпионатах. Как правило, такие контракты предлагаются игрокам высокого уровня.
— Переход, которого мы ждали десять лет, состоялся официально. Магнус Пяярви подписал контракт с «Локомотивом» до окончания сезона-2020/21! Чемпион мира, первый раунд драфта, почти 500 матчей в НХЛ — да, это всё про него, — сообщил на официальной странице в Twitter ХК «Локомотив».
Магнус Пяярви родился 12 апреля 1991 года в Норрчёпинге (Швеция). Амплуа: нападающий. Хват: левый. Рост: 187 см. Вес: 93 кг. В 2009 году выбран на драфте НХЛ клубом «Эдмонтон Ойлерз» (1 раунд, #10). Он победитель мемориала Глинки (2007), серебряный призёр молодёжного ЧМ (2008, 2009), бронзовый призёр молодёжного ЧМ (2010), бронзовый призёр ЧМ (2010), серебряный призёр ЧМ (2011), чемпион мира (2018)
В 2018 году Пяярви принял участие в чемпионате мира, забросил три шайбы и помог национальной сборной своей страны завоевать золотые медали.
Надеемся, что новый нападающий принесет и нам победы, ведь «Локомотив» домашнюю серию начал с поражения.