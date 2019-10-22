В «Локомотив» взяли нового нападающего

В хоккейном клубе «Локомотив» снова изменения. Сегодня стало известно, что теперь нападающим будет Магнус Пяярви. Хоккейный клуб заключил со шведом односторонний двухлетний контракт. Такое соглашение предполагает одинаковую оплату вне зависимости от того, будет ли играть Пяярви за основную команду или выступит на других чемпионатах. Как правило, такие контракты предлагаются игрокам высокого уровня.



— Переход, которого мы ждали десять лет, состоялся официально. Магнус Пяярви подписал контракт с «Локомотивом» до окончания сезона-2020/21! Чемпион мира, первый раунд драфта, почти 500 матчей в НХЛ — да, это всё про него, — сообщил на официальной странице в Twitter ХК «Локомотив».

