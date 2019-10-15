Ярославский «Локомотив» проиграл на выезде «Амуру»

«Локомотив» проиграл в гостях одному из аутсайдеров Восточной конференции «Амуру». Результат матча стал неожиданным после побед над предыдущими соперниками. Тем более противники имели равную расстановку сил. Стоит отметить, что железнодорожники нанесли намного больше бросков по воротам (21/35). Для ярославцев это необоснованно потерянные очки.

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Большую роль сыграл гол, забитый хабаровцами на первой минуте встречи. Владислав Ушенин воспользовался растерянностью ярославских защитников и забросил шайбу в ворота Ильи Коновалова. Нападающий Артур Каюмов прокомментировал игру на старте матча: «Говорили перед игрой, что нужно аккуратно сыграть около своих ворот. Была небольшая ошибка защитника. Результат этого привёл к голу». Также хоккеист отметил: «Большинство — основной фактор в этой игре будет».

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Во втором периоде «Локомотиву» удалось сравнять счёт при игре в неравных составах. После удаления Александра Горшкова голом отличился в большинстве Степан Санников.

