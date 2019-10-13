«Локомотив» в Пекине одержал крупную победу над «Куньлунь РС»

«Локомотив» и «Куньлунь РС», на первый взгляд, показывают одинаковый уровень игры в своих конференциях. Но в очной встрече ярославцы доказали, что это не так. Железнодорожникам удалось отправить 6 шайб в ворота соперника, почти не оставив ему шанса на победу.

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Главный тренер Александр Ардашев дал комментарий насчёт изменений в игре «Локомотива» в выездной серии:

- Мы бы хотели, конечно, видеть в наших действиях хорошие скорости в первую очередь, наладить передачи — как длинные, так и короткие, — контролировать шайбу в зоне соперника. То есть все компоненты, которые необходимы для атаки, нам надо улучшать.

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Стоит отметить, что стартовый состав команды остался практически неизменным по сравнению с прошлым матчем против «Сочи».

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Несмотря на игру «в гостях», «Локомотив» с первых минут начал атаковать. И первый гол был забит нападающим 3 звена Денисом Алексеевым на 14 минуте.

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2 период стал очень плодотворным на заброшенные шайбы со стороны обеих команд. В течение одной минуты ярославцы успешно поразили ворота противника дважды. Сначала в равных составах отличился забитым голом Тай Ратти. А после нарушения правил Максимом Осиповым в меньшинстве шайбу забросил Павел Кудрявцев. Но и в ответ железнодорожники получили две шайбы от канадских легионеров Жильбера Брюле в большинстве и Тревора Мерфи. Однако и на этом реализация острых моментов не закончилась. В большинстве удачно провело атаку 1 звено, и гол был записан на счёт Якуба Накладал.

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В третьем периоде дубль оформил Павел Кудрявцев, забив второй гол. За задержку соперника клюшкой малым штрафом был наказан Александр Полунин. Этим воспользовалась китайская команда, понимая критичность своего положения. Большинство реализовал канадский нападающий Брендон Йип. После этого темп игры снизился. Ярославцы предпочли обороняться и сохранять результат, при этом организуя контратаки.