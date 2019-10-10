Отменённый гол и ещё один «сухарь»: «Локомотив» обыграл «Сочи»

Ярославский «Локомотив» снова обыграл «Сочи» на родном льду с минимальным преимуществом — 1:0. В этом сезоне соперники встречались ровно месяц назад на «Арене-2000». Тогда матч закончился победой железнодорожников со счётом (2:1).
Главный тренер «Локомотива» наконец-то выпустил на лёд канадского нападающего Тая Ратти. Также Александр Ардашев дал шанс попробовать себя в этом матче Александру Полунину, Никите Черепанову и Максиму Афанасьеву.
На протяжении всей встречи «Локомотив» и «Сочи» показали равную игру и упорную борьбу за желанные очки. В первом периоде сочинцам удалось забить гол в ворота соперника. Но по просьбе главного тренера ярославцев голевой момент был пересмотрен судьями. Александр Ардашев оказался прав: была блокировка вратаря игроками противника. Заброшенную шайбу отменили.
Во втором периоде хоккеисты обеих команд старались создавать опасные моменты, но попытки не увенчались успехом. Снова счёт был открыт лишь на 14-й минуте третьего периода, но теперь уже железнодорожниками. После удаления Моргана Эллиса ярославцы остались в большинстве. Артур Каюмов, раскрывший потенциал в последних матчах, забросил шайбу в ворота соперника. В конце встречи сочинцы сняли вратаря, но это уже не помогло сравнять счёт. Итоговый расклад на табло: 1:0.
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Вновь матч завершился победой «Локомотива» с отрывом в одну шайбу. О равенстве соперников говорят и другие показатели: броски в створ (26/26), вбрасывания (23/26), время в атаке (11:55–11:15).
Радостной новостью стал второй «сухой матч» вратаря Ильи Коновалова в чемпионате. Кстати, обе успешные игры хоккеиста прошли под руководством действующего тренера.
Но несмотря на выигрыш у «Сочи», ярославская команда не изменила позицию в турнирной таблице Запада. «Локомотив» по-прежнему находится на 11-й строке, имея в активе 12 очков за 15 игр.
Дальнейшую борьбу за попадание в плей-офф ярославский клуб продолжит в выездной серии. Команде предстоит отправиться на Восток и сыграть против «Адмирала», «Амура» и «Куньлунь РС».