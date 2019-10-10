Отменённый гол и ещё один «сухарь»: «Локомотив» обыграл «Сочи»

Ярославский «Локомотив» снова обыграл «Сочи» на родном льду с минимальным преимуществом — 1:0. В этом сезоне соперники встречались ровно месяц назад на «Арене-2000». Тогда матч закончился победой железнодорожников со счётом (2:1).



Главный тренер «Локомотива» наконец-то выпустил на лёд канадского нападающего Тая Ратти. Также Александр Ардашев дал шанс попробовать себя в этом матче Александру Полунину, Никите Черепанову и Максиму Афанасьеву.



На протяжении всей встречи «Локомотив» и «Сочи» показали равную игру и упорную борьбу за желанные очки. В первом периоде сочинцам удалось забить гол в ворота соперника. Но по просьбе главного тренера ярославцев голевой момент был пересмотрен судьями. Александр Ардашев оказался прав: была блокировка вратаря игроками противника. Заброшенную шайбу отменили.

