«Ак Барс» разгромил «Локомотив»: четыре безответные шайбы в воротах ярославцев.

Ярославцы не смогли отыграть ни одной шайбы Фото: Александра Савельева

⠀

После победного матча над одним из лидеров Востока — «Авангардом» — «Локомотив» был настроен на результативную игру против казанского клуба. Главный тренер ярославцев оставил «победный» состав команды, значительно не меняя игроков в звеньях. Но вторая домашняя игра этой серии стала провальной для ярославского клуба.

⠀

«Ак Барс» разгромил «Локомотив», не оставив ему шанса на победу. Четыре безответные шайбы оказались в воротах Ильи Коновалова. Как и почему это произошло?



Ворота казанского клуба так и не сдались ярославцам Фото: Александра Савельева

«Ак Барс» — один из самых достойных соперников Лиги, возглавляющий Восточную конференцию. В новом сезоне команда уступила всего двум соперникам: московскому ЦСКА (3:2) и «Сибири» (4:2). Победить такого противника — сложнейшая задача для «Локомотива», который до сих пор не смог стабилизировать игру в чемпионате.

⠀

И «Локомотив», и «Ак Барс» показали достаточно «грязный» хоккей, поочередно нарушая правила. На 9 минут штрафного времени ярославцев пришлось 34 минуты удалений у казанского клуба. Но «Ак Барсу» это не помешало уверенно обыграть соперника.



Обе команды показали достаточно «грязный» хоккей Фото: Александра Савельева

Счёт был открыт на второй минуте первого периода казанским нападающим Михаилом Фисенко. Но это оказалась не единственная шайба, заброшенная хоккеистом. Во втором периоде Фисенко снова отличился голом, организовав контратаку в меньшинстве. Третья шайба не заставила себя долго ждать. Автором гола стал Станислав Галиев. В третьем периоде ярославцы так и не смогли реабилитироваться и получили в свои ворота четвертую шайбу от Кирилла Петрова.

⠀

Несмотря на проигрыш, Илья Коновалов отразил 28 бросков соперника, не раз спасая свою команду. Также ярославцы оказались сильнее на вбрасываниях — 26/20.

«Локомотив» на данный момент находится на 11-м месте в Западной конференции. В 14 матчах команде удалось заработать всего 10 очков .

⠀

10 октября клубу предстоит провести заключительную в этой серии встречу дома против «Сочи», в которой у него есть шансы на победу.



«Локомотив» на данный момент находится на 11-м месте в Западной конференции Фото: Александра Савельева

Фото: Александра Савельева

Счёт открыли на второй минуте первого периода Фото: Александра Савельева