«Локомотив» переиграл «Авангард»: разбор первой победы после серии неудач

Сегодня ярославский «Локомотив» порадовал своих болельщиков победой дома после неудачной выездной серии. Матч ярославцев с одним из лидеров Восточной конференции «Авангардом» закончился победным счётом (2:1).

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До начала матча специально для болельщиков «Локомотива» провел автограф-сессию защитник Максим Афанасьев, который не принял участия в сегодняшней ледовой битве. Такие сессии вновь станут традиционными перед домашними матчами.

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Команда под руководством Александра Ардашева провела уже пятый матч. Тренер не перестаёт экспериментировать над составом звеньев. Сегодня в первой пятёрке «Локомотива» зрители увидели 21-летнего нападающего Артура Каюмова, а на воротах — Илью Коновалова, которому главный тренер отдаёт предпочтение почти во всех последних играх.

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Александр Ардашев пробует не только новые пятёрки, но и новые методы игры. На 11-й минуте первого периода ярославцы играли вшестером без вратаря — рискованный ход, не давший результата. Через 20 секунд снова в воротах «Локомотива» — Илья Коновалов. На 15-й минуте железнодорожники открыли счёт. Голом отметился нападающий Антон Ландер, а его ассистентом стал Максим Осипов.

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Во втором периоде ярославцы забросили еще одну шайбу в ворота соперника. Вновь постаралось первое звено «Локомотива». Гол был записан на счёт Стефана да Косты, а передачи — на Артура Каюмова и Якуба Накладала. Все-таки оправдала себя новая связка главного тренера!

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Третий период стал не столь результативным для «Локомотива». Омичи на 8-й минуте заработали удаление за задержку соперника клюшкой. Но «Авангард» смог организовать контратаку и забить в меньшинстве. Автором гола стал Павел Дедунов. На 12-й минуте за подножку был удалён игрок «Локомотива» Николай Коваленко. Однако большинство не помогло сравнять счёт омской команде. На последних минутах «Авангард» снял вратаря с ворот, правда, и этот способ не стал эффективным.

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Несмотря на то что омичи были лучше в матче по таким показателям, как броски в створ ворот (25/32) и блокированные броски (19/22), «Локомотив» уверено обыграл «Авангард» в основное время со счётом 2:1.

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Лучшим снайпером «Локомотива» продолжает оставаться шведский нападающий, забросивший 6 шайб в 13 матчах.

