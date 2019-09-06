День памяти «Локомотива» в Ярославле: полное расписание

Завтра в Ярославле — скорбный день. 7 сентября в городе пройдут мероприятия в память о погибшей хоккейной команде «Локомотив».

— День памяти начнется в 08:30 с литургии и панихиды в Успенском кафедральном соборе. В 12 часов панихида состоится на Леонтьевском кладбище, где захоронены многие члены команды, погибшие в авиакатастрофе 2011 года. К их могилам будут возложены цветы, — рассказали в епархии. Полное расписание памятных мероприятий в этот день: 08:30–10:30 — литургия в Успенском соборе города Ярославля (для всех горожан).



10:30–11:00 — панихида по погибшим в Успенском соборе города Ярославля.

12:00–12:15 — панихида на территории мемориального комплекса на Леонтьевском кладбище города Ярославля.

12:15–12:20 — возложение цветов на Леонтьевском кладбище.

15:50–16:30 — памятные мероприятия на территории мемориального комплекса в поселке Туношна: панихида, возложение цветов.

Также каждый год ровно в 16:05 автомобилисты сигналят из машин — 7 сентября 2011 года именно в это время самолет с командой на борту разбился. Трагедия произошла в аэропорту Туношна. Самолёт Як-42 с игроками и тренерами «Локомотива» попытался взлететь (команда направлялась в Минск на игру). Но на взлете самолёт рухнул и загорелся. Сразу после крушения в живых еще оставались хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов. Врачам не удалось сохранить жизнь Галимову. В итоге в страшной катастрофе выжил только один человек.

После трагедии выяснилось — один из игроков Локомотива — Иван Ткаченко — тайно жертвовал огромные деньги на лечение больных детей. Последнюю сумму он перевел за несколько минут до гибели... О легенде ярославского хоккея сняли фильм, а отец Ивана поставил себе цель — построить хоккейную школу имени Ивана Ткаченко.