День памяти «Локомотива» в Ярославле: полное расписание

Наша команда — навсегда
Фото: Александра Савельева
Завтра в Ярославле — скорбный день. 7 сентября в городе пройдут мероприятия в память о погибшей хоккейной команде «Локомотив».
— День памяти начнется в 08:30 с литургии и панихиды в Успенском кафедральном соборе. В 12 часов панихида состоится на Леонтьевском кладбище, где захоронены многие члены команды, погибшие в авиакатастрофе 2011 года. К их могилам будут возложены цветы, — рассказали в епархии.
Полное расписание памятных мероприятий в этот день:
08:30–10:30 — литургия в Успенском соборе города Ярославля (для всех горожан).
10:30–11:00 — панихида по погибшим в Успенском соборе города Ярославля.
12:00–12:15 — панихида на территории мемориального комплекса на Леонтьевском кладбище города Ярославля.
12:15–12:20 — возложение цветов на Леонтьевском кладбище.
15:50–16:30 — памятные мероприятия на территории мемориального комплекса в поселке Туношна: панихида, возложение цветов.
Также каждый год ровно в 16:05 автомобилисты сигналят из машин — 7 сентября 2011 года именно в это время самолет с командой на борту разбился.
Трагедия произошла в аэропорту Туношна. Самолёт Як-42 с игроками и тренерами «Локомотива» попытался взлететь (команда направлялась в Минск на игру). Но на взлете самолёт рухнул и загорелся. Сразу после крушения в живых еще оставались хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов. Врачам не удалось сохранить жизнь Галимову. В итоге в страшной катастрофе выжил только один человек.
После трагедии выяснилось — один из игроков Локомотива — Иван Ткаченко — тайно жертвовал огромные деньги на лечение больных детей. Последнюю сумму он перевел за несколько минут до гибели... О легенде ярославского хоккея сняли фильм, а отец Ивана поставил себе цель — построить хоккейную школу имени Ивана Ткаченко.
Согласно выводам Международного авиационного комитета, озвученным в суде, ошибкой пилотов стало непроизвольное нажатие на тормозные педали. Все остальные версии причин крушения ЯК-42, по мнению суда, не нашли своего подтверждения. В том числе и версия о неправильной центровке груза. Под суд по делу о гибели «Локомотива» пошел бывший заместитель гендиректора по организации летной работы авиакомпании «Як Сервис» Вадим Тимофеев — ответственный за подготовку пилотов к полёту. Уже во время следствия и суда родители погибших ребят говорили, что не хотят наказания для Тимофеева и не считают его виноватым. Решение суда было необычным и устроившим все стороны: суд вынес обвинительный приговор, но тут же из зала освободил Тимофеева по амнистии.