«Вначале забывал, что их нет»: лишившийся рук рыбинец научился делать всё ногами и начал жить заново

В свои 33 года Валерий Базин из Рыбинска — чемпион мира по паратхэквондо и регулярно выступает за Россию на международных соревнованиях. Всего этого он добился после того, как лишился обеих рук.

В конце лета 2014 года жизнь Валерия изменилась навсегда. На работе парня ударило током: случайно дотронулся до железки, которая была под напряжением. Как результат — тяжелейшая электротравма, реанимация и два дня борьбы за жизнь в надежде, что руки удастся спасти. Но врачи сказали: «Хочешь жить — придётся ампутировать обе руки по самые плечи». Валера помнит — было настолько плохо, сказывался токсикоз и заражение крови, что он не мог не то что шевелиться, но даже думать, чем будет заниматься без рук. Как прокормить жену и двух маленьких дочек? Всё, что было раньше: работу, спортивный туризм, автомобиль, — всё пришлось забыть. Как не сломаться и выжить в мире, где всё принято делать руками, — в интервью с Валерием Базиным.



Свободное время Валера любит проводить с детьми Фото: Валерий Базин / Vk.com

— У моей шестилетней дочери случился нервный срыв. Она сильно переживала и долго ко мне привыкала. Поэтому я решил, что, когда вылечусь, домой приеду не с кислым лицом, а буду улыбаться, буду показывать дочкам, что всё хорошо. Чтобы дети помогали мне не с жалостью, что у меня нет рук, а, наоборот, с гордостью, что папа и без их помощи может жить. Через две недели после операции Валера потихоньку начал приходить в себя. Но фантомные боли остались до сих пор.

— Бывает, мизинец чешется, кулак болит. Поначалу я даже просыпался и забывал, что у меня рук нет. Первое время, когда я ел, мне хотелось локти поставить на стол. Пару раз забывал и ударялся головой об стол, — смеётся над собой Валерий.



В феврале Валера завоевал золотую медаль на чемпионате мира Фото: Базин Валера. Тхэквондист с ПОДА. / Vk.com

Друзья подарили Валере ноутбук. Буквально за две недели он научился печатать на нём ногами.

— Мне тогда написал мой будущий тренер. Он тренирует инвалидов, чтобы они не сидели на месте, а участвовали в соревнованиях. Мне с детства нравятся единоборства. Чувствовал, что это моё. Решил: поправлюсь и сразу пойду в зал. Я понимал, что я инвалид, но меня это не останавливало. Я хотел доказать родным, что я не сдался, не сломался. Пусть они меня поддерживают, тогда я буду делать всё, чтобы оправдать их доверие и помощь.



Валерий начал усиленно тренироваться. За три месяца он смог сесть на все три шпагата.

«У меня было дикое желание восстановиться и забыться, что у меня нет рук» Фото: Базин Валера. Тхэквондист с ПОДА. / Vk.com

Сложно было научиться держать равновесие. Валера часто падал и приземлялся не как все на руки, а зачастую на плечи или на голову.

— Даже ключицы ломал. Я понимал, что в любой момент могу голову разбить, но тренер меня научил группироваться при падении. Сейчас у меня весь баланс в ногах.

Всё, что мы делаем руками — пишем, едим, набираем сообщение в телефоне, Валера приспособился делать ногами.

— У меня даже почерк стал такой же, какой и был. Писать я сразу научился, но какое-то время у меня затекали пальцы. Я не мог долго держать ручку. Сейчас ноги стали сильные. Могу и молоток держать, и дрель.



Валера берет от жизни всё Фото: Валерий Базин / Vk.com

— Мне кажется, без чьей-то помощи достать телефон из кармана, не имея рук, практически нереально?

— Если я иду куда-то, и мне понадобится телефон, я беру сумочку, вешаю её на плечо. Потом просто кладу на камушек или лавочку, чтобы ногами достать из неё телефон. Зимой приходится обувь без шнурков искать, чтобы можно было быстро ногу вытащить. Хочешь быть максимально самостоятельным, приходится что-то придумывать.



Большая мечта Валеры — попасть в олимпийскую сборную Фото: Валерий Базин / Vk.com

Если я остаюсь дома один, то я сам ем ногами. Ноги гораздо сильнее, чем руки. Я ими и кастрюлю могу достать из холодильника, и кровать заправить. Могу даже постельное белье сменить. Ещё я очень люблю пылесосить.

— Наверное, вам сложно набрать сообщение в телефоне?

— Нет, наоборот это самое лёгкое. Я даже с другом соревновался, кто быстрее. Я пальцами ног быстрее набираю, чем он руками.



В паратхэквондо огромная конкуренция среди спортсменов Фото: Валерий Базин / Vk.com

Валера не любит ездить на общественном транспорте. Ему проще пешком дойти.

— Разная у людей реакция. Я прошу кондукторов взять мелочь из своего кармана. Некоторые берут, а некоторые отказываются, мол, что они будут в чужой карман руку засовывать.



— Вы много раз бывали на международных соревнованиях. Скажите, как за рубежом относятся к инвалидам?

— Если иностранец увидит, что ты ограничен в возможностях, он сразу попытается тебе помочь. Даже просить не надо. У нас надо попросить. Мне кажется, у нас люди боятся инвалидности.

Без рук лучше

Прошло пять лет с тех пор, как Валера лишился рук. На протяжении долгих лет рядом с ним находилась его жена. Но год назад они расстались хорошими друзьями. Валерий её не осуждает: не каждому вынести такое.



— Когда я был с руками, я всегда был дома. А когда лишился рук, то начал строить спортивную карьеру. Меня практически дома не было, и мы отдалились друг от друга. Это тяжело, но зависит от человека, который попал в такую ситуацию. Если он привык, что ему всегда будут помогать, то рано или поздно любому это надоест. Людям, которые помогают, я советую набраться терпения и осознать, зачем он помогает. Понять, что это на благо.

Сейчас Валерий живёт с девушкой, с которой познакомился по интернету. Сначала переписывались, потом решили встретиться Фото: Валерий Базин / Vk.com

— Нам было о чём поговорить, у нас много общих интересов. Наверное, она меня полюбила, потому что я целеустремлённый. Мне даже кто-то сказал: глядя на тебя, хочется улыбаться и радоваться жизни.

Валере скинулись на протез всем миром. Около пяти миллионов рублей собрали за четыре года. Механическая рука уже давно готова и ждёт своего хозяина в Москве. Правда, нужны длительные тренировки в столице, чтобы научиться пользоваться протезом. У Валеры нет на это времени: на носу интенсивная подготовка к чемпионату Европы и России.



Раньше у Валеры был протез, но он сломался спустя два месяца — где-то стёрлись резиночки, где-то болтик открутился

Фото: Валерий Базин / Vk.com

— Если честно, без рук даже лучше стало жить. У меня в принципе ничего в жизни не изменилось. Единственное, я стал более закалённым характером, начал смотреть по-другому на человеческую беду. Я нисколечко не жалею. Что было, то было, зачем смотреть назад? Наоборот, у меня больше друзей появилось, я начал выступать на соревнованиях за Россию, пользу начал приносить такую, какую с руками не приносил.

