«Их разделили на две команды»: игроки «Локомотива» сразились друг с другом в контрольном матче

Стартовую фазу первого предсезонного сбора игроки «Локомотива» завершили контрольной двусторонней игрой. Подопечных Крейга Мактавиша ждал полноценный матч в три периода по 20 «чистых» минут.



— Все хоккеисты, находящиеся на сборе, были разделены на две команды — «красные» и «белые», — рассказали о контрольном матче в хоккейном клубе «Локомотив». — В итоге получилось, что у обеих дружин в заявке оказалось по два вратаря, три пары защитников и четыре тройки нападающих. Отметим также, что защитник Рушан Рафиков и нападающие Даниил Апальков и Николай Коваленко готовятся сейчас по индивидуальной программе и участия в игре не приняли. Ещё один форвард — канадец Тай Ратти — присоединится к своим новым одноклубникам на следующей неделе.