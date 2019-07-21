«Их разделили на две команды»: игроки «Локомотива» сразились друг с другом в контрольном матче

Игра «железнодорожников» проходила в высоком темпе и оказалась богата на голы
Фото: ХК «Локомотив»
Стартовую фазу первого предсезонного сбора игроки «Локомотива» завершили контрольной двусторонней игрой. Подопечных Крейга Мактавиша ждал полноценный матч в три периода по 20 «чистых» минут.
— Все хоккеисты, находящиеся на сборе, были разделены на две команды — «красные» и «белые», — рассказали о контрольном матче в хоккейном клубе «Локомотив». — В итоге получилось, что у обеих дружин в заявке оказалось по два вратаря, три пары защитников и четыре тройки нападающих. Отметим также, что защитник Рушан Рафиков и нападающие Даниил Апальков и Николай Коваленко готовятся сейчас по индивидуальной программе и участия в игре не приняли. Ещё один форвард — канадец Тай Ратти — присоединится к своим новым одноклубникам на следующей неделе.
Ключевым преимуществом «белых» оказались действия связки легионеров Антон Ландер — Стефан Да Коста и примкнувшего к ним Артура Каюмова. На счету этого сочетания три шайбы из пяти своей команды. Ещё два гола в ворота «красных» организовала тройка другого новичка «Локомотива» Александра Свитова. Конечный счет — 5:1 в пользу «белых».
Статистика матча
«Локомотив. Красные» — «Локомотив. Белые» — 1:5 (0:1; 0:2; 1:2)
Шайбы забросили:
0:1 — Ландер (Да Коста, Каюмов, 10:38);
0:2 — Да Коста (Каюмов, 21:48);
0:3 — Свитов (Червоненко, Калинин, 32:27);
0:4 — Каюмов (Да Коста, Ландер, 44:47, бол);
1:4 — Е. Аверин (Денисенко, 56:29, бол);
1:5 — Червоненко (Санников, Свитов, 59:03).
Буллиты:
0:1 — Ландер;
1:1 — Денисенко;
2:1 — Кронвалл.
Удаления:
Мисюль (К, 43:59);
Свитов (Б, 55:59).
Штраф: 2–2;
большинство: 1/1 — 1/1;
броски по воротам: 24 (10+8+6) — 28 (8+10+10);
вбрасывания: 14 (4+3+7) — 13 (2+4+7).
«Локомотив. Красные»:
Лазушин (Исаев, 30:07 — 58:44; 58:59 — 60:00);
Кронвалл — Мисюль, Ильенко — Красковский — Беляев;
Осипов — Н. Аверин, Денисенко — Алексеев — Е. Аверин;
Черепанов — Савченко, Полунин — Иванов — Романов;
Дяденькин — Денежкин — Козлов.
«Локомотив. Белые»:
Коновалов (Окоряк, 30:07 — 60:00);
Калинин — Накладал,
Да Коста — Ландер — Каюмов;
Афанасьев — Малышев, Санников — Свитов — Червоненко;
Сидоров — Ковалев, Дарьин — Аноховский — Манин;
Кудрявцев — Николаев — Слепец.