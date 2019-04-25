«Страдают дети и взрослые»: терапевты и педиатры перестанут выдавать справки для занятий спортом

— Проблема в том, что выдавать медицинские справки могут только специальные врачи спортивной медицины, — уточнил Крупин. — А такие есть только в Ярославле и Рыбинске. Педиатры и хотели бы дать справку, но теперь они попросту не имеют права это делать. И получается, что ребёнку, например, из Переславля-Залесского, чтобы сдать ГТО или принять участие в спортивном забеге, за медицинским допуском придётся ехать к врачам за сто с лишним километров. Кстати, страдают не только дети, но и взрослые.

Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин встал на защиту детей, которые по новым законам не могут заниматься спортом и даже сдавать нормативы ГТО. Точнее, заниматься-то вроде они и могут, а вот получить допуск — нет.

Разговоры о том, что будут проблемы со справками, уже дошли до любителей спорта.



— Где-то месяц уже все обсуждают эту тему, но лично я пока с подобными проблемами не сталкивался, — рассказал постоянный участник беговых полумарафонов и EMS-тренер Сергей Грибушков. — Если столкнусь, то пойду в частную клинику. В среднем такая справка стоит рублей 500.



Чиновники не скрывают, что проблема есть, но говорят, что занимаются вопросом и всё не так ужасно, как может показаться на первый взгляд.



— Мы сейчас анализируем информацию по потребности во врачах по спортивной медицине, — рассказал заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Давлетов. — Здесь может быть два решения проблемы: создание межмуниципальных центров или выездных бригад.



Чиновник также отметил, что вопрос с нехваткой врачей по спортивной медицине в Ярославле и Рыбинске планируется полностью закрыть до конца этого года. Параллельно с этим департамент будет решать вопрос о подготовке специалистов для районов области. Также в региональном департаменте здравоохранения заверили, что в настоящее время ставки врачей по спортивной медицине уже введены в штатные расписания ряда медицинских организаций области.

