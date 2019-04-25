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Спорт
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«Страдают дети и взрослые»: терапевты и педиатры перестанут выдавать справки для занятий спортом

В Ярославской области на защиту не попавших на сдачу ГТО детей встал омбудсмен

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В ближайшем будущем выдавать справку-допуск до спортивных мероприятий будут специальные врачи

Фото: Сергей Грибушков

Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин встал на защиту детей, которые по новым законам не могут заниматься спортом и даже сдавать нормативы ГТО. Точнее, заниматься-то вроде они и могут, а вот получить допуск — нет.

— Проблема в том, что выдавать медицинские справки могут только специальные врачи спортивной медицины, — уточнил Крупин. — А такие есть только в Ярославле и Рыбинске. Педиатры и хотели бы дать справку, но теперь они попросту не имеют права это делать. И получается, что ребёнку, например, из Переславля-Залесского, чтобы сдать ГТО или принять участие в спортивном забеге, за медицинским допуском придётся ехать к врачам за сто с лишним километров. Кстати, страдают не только дети, но и взрослые.

Разговоры о том, что будут проблемы со справками, уже дошли до любителей спорта.

— Где-то месяц уже все обсуждают эту тему, но лично я пока с подобными проблемами не сталкивался, — рассказал постоянный участник беговых полумарафонов и EMS-тренер Сергей Грибушков. — Если столкнусь, то пойду в частную клинику. В среднем такая справка стоит рублей 500.

Чиновники не скрывают, что проблема есть, но говорят, что занимаются вопросом и всё не так ужасно, как может показаться на первый взгляд.

— Мы сейчас анализируем информацию по потребности во врачах по спортивной медицине, — рассказал заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Давлетов. — Здесь может быть два решения проблемы: создание межмуниципальных центров или выездных бригад.

Чиновник также отметил, что вопрос с нехваткой врачей по спортивной медицине в Ярославле и Рыбинске планируется полностью закрыть до конца этого года. Параллельно с этим департамент будет решать вопрос о подготовке специалистов для районов области. Также в региональном департаменте здравоохранения заверили, что в настоящее время ставки врачей по спортивной медицине уже введены в штатные расписания ряда медицинских организаций области.

Журналист 76.RU обзвонил несколько поликлиник в Ярославле и других городах области. Нигде в записи к терапевту и педиатру для получения справки для соревнований не отказали. А в Угличской ЦРБ даже предложили записаться к спортивному врачу.

Дорогие читатели, если вам в поликлинике отказали в приёме для получения справки, звоните в редакцию 76.RU по телефону (4852) 66–40–18, пишите на электронную почту m.kontuev@iportal.ru или через Telegram и WhatsApp по номеру +7 905 133–55–11.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гарриэт
25 апр 2019 в 16:57

ну ведь всё, всё для людей, что бы было им хорошо, удобно, комфортно... и ведь всё по закону, но для народа ли он??? пусть ездят за 150 км, пусть давятся бабки в очередях за лекарствами, пусть люди платят по 500 руб, что должно быть бесплатным!!!

елена
25 апр 2019 в 16:32

для танцев экг необязательно? новость. однако. пусть такую справку выдает педиатр. под свою ответственность. а спортивные врачи работают по приказу 134-n.