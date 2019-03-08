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Спорт

«Локомотив» вышел во второй раунд плей-офф: когда определится соперник

Ярославская команда завершила серию игр с командой «Сочи»

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Ярославский «Локомотив» одержал победу в шестом поединке с «Сочи» в плей-офф КХЛ

Фото: КХЛ

Вчера ярославский «Локомотив» на выезде сразился в последнем матче первого раунда плей-офф КХЛ с командой «Сочи». Матч закончился со счётом 5:2 в пользу «железнодорожников».

— Наша команда пробилась во второй раунд плей-офф, — сообщили в хоккейном клубе «Локомотив». — Соперник по этой стадии определится не раньше вечера восьмого марта, тогда же станет понятно, где ярославцы начнут серию — дома или на выезде.

Напомним, после того, как ярославцы одержали сухую победу в пятом поединке, шестая игра приобрела статус решающей — успех в ней вывел «железнодорожников» во второй раунд. Правда, две предыдущих встречи в Сочи сложились для «Локомотива» очень неудачно, так что, несмотря ни на что, шансы соперником могли расцениваться, как равные.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

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