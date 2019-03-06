Тренер «Локомотива» удивил болельщиков, экспертов и даже соперника: рассуждаем о победе над «Сочи»

Ярославский «Локомотив» шокировал болельщиков. Подопечные Дмитрия Квартальнова дважды уступили в Сочи и позволили леопардам сравнять счет в серии. Такого не ожидала многочисленная армия поклонников железнодорожников. Тем более, что в третьем матче серии все козыри для победы были на стороне «Локомотива». В одном из материалов мы даже говорили об этом и предрекали тогда победу ярославцам. Но у «Сочи» были свои планы, которые они очень удачно реализовали и затянули выяснения отношений в серии. И вот очередной матч прошел в Ярославле.



Квартальнов удивил всех

Тренерский штаб «Локомотива» во главе с Дмитрием Квартальновым удивил не только болельщиков, но и экспертов. Что происходит, тренеров лихорадит? Были шокированы все. А удивляться было чему. В воротах впервые сыграл Александр Салак, который дебютировал в нынешнем плей-офф. Глобальные перестановки были и в звеньях нападения. Из первого звена Квартальнов убрал Локтионова и Козуна. Вместо них там сыграли Юртайкин, Алексеев и Ильенко. Локтионов стал центром в звене с Санниковым и Авериным. Красковский вернулся к своему давнему партнеру Коршкову. А Каюмов оказался в связке с Ивановым и Козуном. На первый взгляд показалось, что Квартальнов делает это от безысходности. На самом деле, логика заключалась в том, что в таких связках хоккеисты уже выступали ранее. Кто-то в спортшколе или «Локо», а кто-то уже в зрелом возрасте.

Расколдовали Шикина

В первом матче серии «Локомотив» выиграл по большому счету из-за неуверенной игры Константина Барулина. Но как только тренеры доверили место в воротах Шикину, то все у «Сочи» пошло как надо. С этим голкипером нужно было срочно что-то придумывать. И выход был найден.



— Мы нашли ключ к воротам Шикина. Он хороший вратарь, но мы разобрали его игру и нашли слабые стороны, — рассказал форвард «Локомотива» Артур Каюмов, который стал одним из героев встречи. Именно он отдал передачу на победный гол Козуну, а потом и сам забросил. Недаром его пытались включить из игры грубыми приемами. После одного из стыков он даже получил микротравму.

Задавили в третьем периоде

В этом матче было три разных периода: силовой, голевой и спокойный. И везде «Локомотив» сыграл как надо. В стартовой двадцатиминутке ярославцы не пропустили, а во втором игровом отрезке просто доминировали. Да так, что тренеру «Сочи» Сергею Зубову пришлось взять тайм-аут. Обычно эту опцию берегут к концу матча. В итоге навал «Локомотива» привел к трем заброшенным шайбам. Отличились Козун, вышеупомянутый Каюмов и Апальков. По сути игра была сделана во втором периоде. Дальше железнодорожники лишь порадовали Салака, не позволив соперникам поразить ворота. Игра показала, что опытный чех может в любой момент подстраховать молодого Коновалова и сыграть надежно.

