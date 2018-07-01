Суперматч в режиме онлайн: Россия сравняла счёт в борьбе с Испанией

Сегодня сборная России проведёт свой главный матч на домашнем чемпионате мира по футболу. Наша команда сразится с Испанией в 1/8 финала. Мы будем вести репортажи из фан-зон по всей стране и рассказывать о ходе поединка в «Лужниках». Если вы находитесь на стадионе, то присылайте свои фото и видео в WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704–57–70.

22:09

Вновь мы наблюдаем ту же картину, что и в первом тайме: испанцы зажали россиян на их половине поля, а у нас никак не получается провести хоть какую-то атаку.

22:06

А вот и видео, как радовалась Светлана Медведева.

22:02

Второй тайм стратовал. Уже в перерыве Черчесов сделал замену — на поле вышел Гранат вместо Жиркова. Тревожно.

22:01

Несколько фото из фан-зоны перед Театром драмы в Архангельске: на улице не жарко, но народ это не смущает.

Знаменитый на весь Архангельск Древарк

Парни в желтом — это местный хоккейный клуб «Водник»

22:01

Смотрите, как радовались забитому голу в фан-зоне Ростова-на-Дону.

21:47

Уф! После первого тайма ничья. И это замечательно!

21:45

Две минуты добавил судья. Скорей бы они закончились - надо перевести дыхание.

21:42

Вы видели, как радовалась Светлана Медведева? Если бы мы были с ней рядом, то обязательно обнялись бы! Ура!!!!!!!!!!!!!!!!

21:41

ДЗЮЮЮЮЮЮЮБААААААААААА!!!!

21:39

ПЕНАЛЬТИ в ворота сборной Испании!!!

Карточка для Пике

21:35

Головин прицельно бил в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой.

21:34

Не весел премьер Дмитрий Медведев. И мы его понимаем. Хорошо, что он хотя бы не спит.

21:32

Пока Россия не провела ни одной опасной атаки.

21:23

Любопытный факт: автогол Игнашевича стал вторым для нашей команды на ЧМ-2018 (первый был в матче с Уругваем). Два гола в свои ворота на одном турнире забивала только сборная Болгарии на чемпионате мира в 1966 году.

21:23

В середине тайма наши получили право на штрафной, но Самедов навесил откровенно плохо.

21:18

В Самаре фанаты болеют не щадя спины! Настоящих поклонников футбола и нашей сборной не испугала даже 34-градусная жара.

21:17

Вот тот самый момент, когда мяч попал в пятку Игнашевичу.

21:16

Сейчас главное не сломаться! Шансы отыграться ещё будут, но надо не пропустить второй мяч!

21:15

Фан-зона в Ростове-на-Дону: болеют от мала до велика.

21:12

Ну как же так? Наша надежда жила всего 11 минут! Россия уже пропустила. После навеса удачно поборолся Рамос, но гол записали на Игнашевича, которому мяч попал в пятку.

21:08

А вот как смотрят футбол в Красноярске: фан-зон в городе нет, кроме кинотеатра, и болельщики расположились в парке Троя на бывшем фонтане.

21:07

Пока мы в глухой обороне, но иногда получается проводить быстрые контратаки. В этой ситуации очень важно максимально реализовать те моменты, которые у нас будут.

21:04

Первый угловой в исполнении сборной России. Самедов навесил в штрафную, но далековато. Никто из наших не смог замкнуть передачу.

21:03

Большинство наших читателей ставят на победу Испании. Сложно спорить с таким очевидным прогнозом.

21:01

Пока мячом больше владеют испанцы. Все наши игроки на своей половине поля.

21:00

Прозвучал стартовый свисток!

20:57

Сложно спорить с этим тезисом!

20:56

Сегодня на трибуне — король Испании Филипп VI (он в кадр не попал) и премьер России Дмитрий Медведев.

Рядом с Медведевым сидит президент FIFA Джанни Инфантино

20:54

В «Лужниках» звучат гимны стран. Судя по всему, на трибунах много испанцев, так как слышно их пение.

20:51

Фан-зона на Михайловской набережной Новосибирска тоже полна



20:50

Сегодня наши читатели очень активны! И это здорово. Вот ещё фотография из «Лужников» от Александра.

20:39

В «Лужниках» сейчас праздничная атмосфера! Посмотрите на короткое видео от нашего читателя Максима.

20:38

Прямая трансляция из фан-зоны в Екатеринбурге:

20:28

Состав сегодня у нашей команды, конечно, оборонительный. Очевидно, что Россия делает ставку на защиту, надеясь на быстрые контратаки.

20:24

Тренера сборной России Станислава Черчесова попросили вспомнить про матчи с испанцами на Евро-2008, где мы дважды им уступили.

— И тогда, и сейчас испанцы являлись фаворитами, но, как говорят в России, не боги горшки обжигают. Это тот рецепт, который вы хотели услышать. Фернандо (Йерро. — Прим. ред.) я помню, он был великолепным игроком, а сейчас — великолепный руководитель. Сейчас другие «Лужники», другая погода. Но нам удалось сделать то, во что никто не верил. У нас есть шанс это повторить.



20:22

В фан-зоне Нижнего Новгорода уже переаншлаг.

— Вся Покровка в цветах российского флага, болельщики спешат в нижегородскую фан-зону на площади Минина и Пожарского, — сообщает корреспондент из Нижнего Новгорода. — Сегодня людей намного больше, чем обычно на матчах сборной России. Большая очередь образовалась при входе на Фанфест, а люди все подходят и подходят.

20:18

Наша читательница Наташа присылает фотографии из «Лужников». Арена уже практически заполнена, а сборная России вышла на разминку.

20:13

Смешная шутка, но, надеемся, что такого счёта все же не будет :)

20:04

В Екатеринбурге на входе в фан-зону собрались большие очереди. Те, кому уже удалось попасть внутрь, слушают местную группу «Курара».

20:03

Уже известны составы команд. Черчесов предпочёл выпустить с первых минут Дзюбу, а не Смолова.

20:01

Здравствуйте, дорогие друзья! У нас есть час до старта матча, а потому давайте проголосуем.

Как завершится основное время матча сборных России и Испании?