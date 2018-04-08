«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу

Ярославский «Шинник» в 31-м туре первенства Футбольной национальной лиги сразился дома на Малой арене с футбольным клубом «Тюмень».

В матче отличились Никита Дроздов и Дмитрий Самойлов

— «Тюмень» в предыдущем туре сумела наконец-то прервать безвыигрышную серию из шести туров, одержав дома волевую победу над «Волгарем», — уточнили в ФНЛ.

Но в этом мачте ярославцы оказались сильнее. Футболисты «Шинника» одержали победу со счетом 2:0. Отличились Никита Дроздов и Дмитрий Самойлов.

После этой победы «Шинник» набрал 47 очков и встал на восьмую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Тюмень» с 31 баллом занимает 17-е место.

Следующий матч подопечные Александра Побегалова сыграют 11 апреля в Новосибирске с местной «Сибирью».