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Спорт

«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу

8 апреля 2018 09:22
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футбол, Шинник, спорт, ФНЛ, Ярославль

Ярославский «Шинник» в 31-м туре первенства Футбольной национальной лиги сразился дома на Малой арене с футбольным клубом «Тюмень».

— «Тюмень» в предыдущем туре сумела наконец-то прервать безвыигрышную серию из шести туров, одержав дома волевую победу над «Волгарем», — уточнили в ФНЛ.

Но в этом мачте ярославцы оказались сильнее. Футболисты «Шинника» одержали победу со счетом 2:0. Отличились Никита Дроздов и Дмитрий Самойлов.

После этой победы «Шинник» набрал 47 очков и встал на восьмую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Тюмень» с 31 баллом занимает 17-е место.

Следующий матч подопечные Александра Побегалова сыграют 11 апреля в Новосибирске с местной «Сибирью».

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: ФК «Шинник»
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