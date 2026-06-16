Самые эпатажные сборные ЧМ-2026: эти футболисты сразили всех своим видом

Чемпионат мира по футболу в этом году официально сошел с ума по моде и хайпу. Пока аналитики спорят о фаворитах, соцсети штурмуют команды, устроившие на турнире настоящий карнавал экстравагантности. Пока одни команды часами оттачивают тактику, другие уже завоевали миллионы сердец, устроив переворот в поп-культуре и высокой моде — от люксовых костюмов ручной работы до безумных иллюзий по мотивам Рене Магритта и брутальных норвежских викингов. Смотрите, как главные бунтари и модники этого мундиаля ломают шаблоны спортивного маркетинга и заставляют говорить о себе весь мир.
Сборная Конго в леопардовом
Леопардовые костюмы сборной Конго стали главной модной сенсацией и самым обсуждаемым событием на старте мундиаля. Футболисты вышли из самолета не в привычной спортивной экипировке, а в роскошных смокингах с анималистичным принтом. Фотографии и видео их прибытия мгновенно завирусились в соцсетях и собрали миллионы лайков.
Дизайнер Элвин Джуниор Мак, работавший над костюмами сборной, продумал всё до мелочей. Через левое плечо приталенных черных смокингов проходит широкая вставка-саш со шкурой леопарда, расширяющаяся на груди. На лацканах пиджаков приколоты изящные металлические золотые булавки-броши в виде леопарда.
Экстравагантный верх дополнен строгой классикой: белоснежными рубашками, галстуками, черными брюками и идеально начищенными кожаными туфлями.
Ну а настоящим хитом стали гигантские дорожные сумки-шоперы из леопардовой ткани, которые игроки несли в руках.
Этот наряд — не просто эпатажный модный прием. За каждым швом здесь стоит история и традиции Центральной Африки.
Официальное прозвище сборной ДР Конго — «Леопарды», а сам хищник украшает государственный герб страны. Исторически в конголезской культуре леопардовый узор имели право носить только короли, вожди и духовные лидеры. Он символизирует безоговорочную силу, благородство, стойкость и связь с предками. Леопардовую шапку, например, никогда не снимал многолетний диктатор страны Мобуту Сесе Секо.
Стиль команды уходит корнями в знаменитую конголезскую субкультуру «саперов» — движение денди, которые возводят умение утонченно, экстравагантно и дорого одеваться в абсолютный культ, заставляя весь мир восхищаться африканской модой.
Может, кубок мундиаля сборная Конго и не получит, но в соцсетях им единогласно отдали золото в номинации «Самая стильная сборная турнира».
Сборная Канады в строгом
Соперничать с Конго в элегантности может разве что сборная Канады, чью парадную форму создавал люксовый бренд Samuelsohn. Каждый костюм сшит вручную на фабрике в Монреале из премиальных тканей строго по индивидуальным меркам каждого футболиста.
Основа костюма — классический приталенный блейзер традиционного кроя и зауженные брюки. А главная фишка строгого образа — яркий галстук сочного алого цвета в тон канадского флага, который контрастирует с белой сорочкой и темным пиджаком.
Дизайнеры внедрили в элементы костюма скрытые детали — например, подкладка пиджака украшена символикой Canada Soccer, включая кленовый лист.
Сборная Бельгии и привет Рене Магритту
Сборная Бельгии отличилась сюрреалистичной формой, в которой передали привет Рене Магритту. Вместо традиционных цветов флага ее украшают пастельные тона и тонкие визуальные ребусы.
Основной цвет футболки — нежно-голубой оттенок в сочетании с розовыми и белыми узорами. Это прямая отсылка к знаменитому «магриттовскому небу» с легкими облаками, которое кочует из одной картины автора в другую. Также в графическом принте можно разглядеть оммаж знаменитому зеленому яблоку из картины «Сын человеческий».
Мелкие горизонтальные полосы и штрихи на текстуре ткани одновременно символизируют разметку футбольного поля и создают оптическую иллюзию, характерную для сюрреалистичных полотен.
Воротник и манжеты выполнены в строгом черном цвете, символизируя силуэты классических мужских костюмов и шляп-котелков, в которых Магритт часто изображал своих загадочных персонажей.
Ну а самая гениальная и дерзкая деталь формы скрыта на внутренней стороне воротника — там красуется надпись, которая с французского языка переводится как «Это не футболка».
И это прямой парафраз шедевра Рене Магритта «Вероломство образов» (1929 год), на котором изображен курительный прибор, а снизу красовалась подпись: «Ceci n’est pas une pipe» («Это не трубка»). Таким образом художник пытался объяснить зрителю простую истину: само изображение предмета — это лишь его образ, иллюзия, но не сам физический объект (ведь в нарисованную трубку нельзя набить табак).
Сборная Норвегии превратилась в викингов
Сборная Норвегии при выходе из самолета не отличалась экстравагантными костюмами, зато перед отъездом на ЧМ устроила грандиозную фотосессию в образе настоящих викингов. Команда отобралась на мундиаль впервые за 28 лет, и масштабный арт-проект под названием «Викинги идут» стал этаким психологическим манифестом их возвращения на мировую арену.
Съемку организовали на уединенном пляже одного из живописных норвежских фьордов недалеко от Осло. Чтобы кадр выглядел как сцена из исторического блокбастера, а не спортивная сводка, на воду спустили три драккара — деревянные боевые корабли викингов. Все 26 игроков сборной и главный тренер Столе Сольбаккен сменили спортивные джерси на тяжелую кольчугу, старинные шкуры, щиты и боевые топоры.
Главным лицом проекта стал звездный форвард Эрлинг Холанд. Для кадра он распустил свои знаменитые длинные волосы и позировал с массивным старинным мечом и щитом, полностью вжившись в образ грозного воина.
Полузащитник «Арсенала» и капитан сборной Мартин Эдегор физически не мог присутствовать на пляже в день съемок, так как был занят на финале Лиги чемпионов. Фотограф снял его отдельно в той же экипировке чуть позже, после чего капитана аккуратно добавили в финальное общее фото при монтаже.
Кадры моментально разлетелись по соцсетям, а болельщики по всему миру единогласно признали это командное фото лучшим и самым брутальным в истории турнира.