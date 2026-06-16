Самые эпатажные сборные ЧМ-2026: эти футболисты сразили всех своим видом

Так сразу и не скажешь, что перед нами представители конголезского футбола Источник: fecofadrc / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Чемпионат мира по футболу в этом году официально сошел с ума по моде и хайпу. Пока аналитики спорят о фаворитах, соцсети штурмуют команды, устроившие на турнире настоящий карнавал экстравагантности. Пока одни команды часами оттачивают тактику, другие уже завоевали миллионы сердец, устроив переворот в поп-культуре и высокой моде — от люксовых костюмов ручной работы до безумных иллюзий по мотивам Рене Магритта и брутальных норвежских викингов. Смотрите, как главные бунтари и модники этого мундиаля ломают шаблоны спортивного маркетинга и заставляют говорить о себе весь мир.

Сборная Конго в леопардовом

Леопардовые костюмы сборной Конго стали главной модной сенсацией и самым обсуждаемым событием на старте мундиаля. Футболисты вышли из самолета не в привычной спортивной экипировке, а в роскошных смокингах с анималистичным принтом. Фотографии и видео их прибытия мгновенно завирусились в соцсетях и собрали миллионы лайков.

Такого парада международный аэропорт Хьюстона еще не видел Источник: officialvcarrington / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Дизайнер Элвин Джуниор Мак, работавший над костюмами сборной, продумал всё до мелочей. Через левое плечо приталенных черных смокингов проходит широкая вставка-саш со шкурой леопарда, расширяющаяся на груди. На лацканах пиджаков приколоты изящные металлические золотые булавки-броши в виде леопарда.

Футболисты Конго раздали стиля в аэропорту Источник: fecofadrc / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Экстравагантный верх дополнен строгой классикой: белоснежными рубашками, галстуками, черными брюками и идеально начищенными кожаными туфлями.

Ну а настоящим хитом стали гигантские дорожные сумки-шоперы из леопардовой ткани, которые игроки несли в руках.

Сложно найти человека, который не влюбился бы в шоперы футболистов Конго Источник: fecofadrc / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Этот наряд — не просто эпатажный модный прием. За каждым швом здесь стоит история и традиции Центральной Африки.

Официальное прозвище сборной ДР Конго — «Леопарды», а сам хищник украшает государственный герб страны. Исторически в конголезской культуре леопардовый узор имели право носить только короли, вожди и духовные лидеры. Он символизирует безоговорочную силу, благородство, стойкость и связь с предками. Леопардовую шапку, например, никогда не снимал многолетний диктатор страны Мобуту Сесе Секо.

Стиль команды уходит корнями в знаменитую конголезскую субкультуру «саперов» — движение денди, которые возводят умение утонченно, экстравагантно и дорого одеваться в абсолютный культ, заставляя весь мир восхищаться африканской модой.

Стиль стилем, но бардак в самолете после себя оставлять не стоит Источник: fecofadrc / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Может, кубок мундиаля сборная Конго и не получит, но в соцсетях им единогласно отдали золото в номинации «Самая стильная сборная турнира».

Сборная Канады в строгом

Соперничать с Конго в элегантности может разве что сборная Канады, чью парадную форму создавал люксовый бренд Samuelsohn. Каждый костюм сшит вручную на фабрике в Монреале из премиальных тканей строго по индивидуальным меркам каждого футболиста.

О том, что это сборная из Канады, кричат красные галстуки Источник: canmnt / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Основа костюма — классический приталенный блейзер традиционного кроя и зауженные брюки. А главная фишка строгого образа — яркий галстук сочного алого цвета в тон канадского флага, который контрастирует с белой сорочкой и темным пиджаком.

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Дизайнеры внедрили в элементы костюма скрытые детали — например, подкладка пиджака украшена символикой Canada Soccer, включая кленовый лист.

Сборная Бельгии и привет Рене Магритту

Сборная Бельгии отличилась сюрреалистичной формой, в которой передали привет Рене Магритту. Вместо традиционных цветов флага ее украшают пастельные тона и тонкие визуальные ребусы.

Джерси сборной Бельгии как отдельное произведение искусства Источник: rbfa.be

Основной цвет футболки — нежно-голубой оттенок в сочетании с розовыми и белыми узорами. Это прямая отсылка к знаменитому «магриттовскому небу» с легкими облаками, которое кочует из одной картины автора в другую. Также в графическом принте можно разглядеть оммаж знаменитому зеленому яблоку из картины «Сын человеческий».

Мелкие горизонтальные полосы и штрихи на текстуре ткани одновременно символизируют разметку футбольного поля и создают оптическую иллюзию, характерную для сюрреалистичных полотен.

Так сразу и не скажешь, сколько отсылок может быть зашифровано в одной футболке Источник: rbfa.be

Воротник и манжеты выполнены в строгом черном цвете, символизируя силуэты классических мужских костюмов и шляп-котелков, в которых Магритт часто изображал своих загадочных персонажей.

Ну а самая гениальная и дерзкая деталь формы скрыта на внутренней стороне воротника — там красуется надпись, которая с французского языка переводится как «Это не футболка».

Та самая фраза, которая лишний раз подмигивает Рене Магритту Источник: rbfa.be

И это прямой парафраз шедевра Рене Магритта «Вероломство образов» (1929 год), на котором изображен курительный прибор, а снизу красовалась подпись: «Ceci n’est pas une pipe» («Это не трубка»). Таким образом художник пытался объяснить зрителю простую истину: само изображение предмета — это лишь его образ, иллюзия, но не сам физический объект (ведь в нарисованную трубку нельзя набить табак).

Сборная Норвегии превратилась в викингов

Сборная Норвегии при выходе из самолета не отличалась экстравагантными костюмами, зато перед отъездом на ЧМ устроила грандиозную фотосессию в образе настоящих викингов. Команда отобралась на мундиаль впервые за 28 лет, и масштабный арт-проект под названием «Викинги идут» стал этаким психологическим манифестом их возвращения на мировую арену.

Вот бы они и на поле так же выходили! Источник: herrelandslaget / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Съемку организовали на уединенном пляже одного из живописных норвежских фьордов недалеко от Осло. Чтобы кадр выглядел как сцена из исторического блокбастера, а не спортивная сводка, на воду спустили три драккара — деревянные боевые корабли викингов. Все 26 игроков сборной и главный тренер Столе Сольбаккен сменили спортивные джерси на тяжелую кольчугу, старинные шкуры, щиты и боевые топоры.

Кажется, что это фото сделано несколько столетий назад Источник: davidyarrow / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Главным лицом проекта стал звездный форвард Эрлинг Холанд. Для кадра он распустил свои знаменитые длинные волосы и позировал с массивным старинным мечом и щитом, полностью вжившись в образ грозного воина.

Попробуйте пробить такую оборону! Источник: davidyarrow / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Полузащитник «Арсенала» и капитан сборной Мартин Эдегор физически не мог присутствовать на пляже в день съемок, так как был занят на финале Лиги чемпионов. Фотограф снял его отдельно в той же экипировке чуть позже, после чего капитана аккуратно добавили в финальное общее фото при монтаже.