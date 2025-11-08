Доктор Дрифт: как хирург стал профессиональным гонщиком и чемпионом по автоспорту — видео

Узнали, как уфимский врач совмещает спасение жизней с экстремальным спортом Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

38-летний Камиль Хамидуллин — профессиональный гонщик, хирург, уролог-андролог, сексолог, а еще тяжелоатлет, юрист и благотворитель. Все эти амплуа, уверен он, друг другу совсем не мешают, а органично дополняют.

В обычные дни Камиль принимает пациентов в стенах 21-й больницы Уфы, а в перерывах между спасением жизней меняет белый халат на гоночный костюм. Всего за два с небольшим года в автоспорте уфимский врач стал самым титулованным гонщиком в Башкирии и смог уделать сильнейших спортсменов со всей страны.

Как рискованное хобби идет рука об руку с медициной, что для врача-гонщика стоит на первом месте и как автоспорт тоже помогает спасать жизни, читайте в материале коллег из UFA1.RU.

«Приехал на первые соревнования, не надеясь ни на что»

Камиль родился в маленьком городе Бирске, где с автоспортом знакомы только понаслышке, но гонки привлекали его уже с самого детства. Наш герой уверен, что любовь к этому делу могла передаться ему по наследству: дедушка Камиля занимался лошадьми, а отец немалую часть жизни провел рядом с мотоциклами и автомобилями.

После школы будущий гонщик поступил в медицинский и на долгие годы посвятил себя профессии врача. Уже став очень опытным специалистом, Камиль решил вспомнить про свою давнюю мечту.

«Сперва попробовал просто немного позаниматься с инструктором. И очень скоро я понял, что способен достичь каких-то профессиональных результатов. Я попал на первые соревнования, ни на что особо не надеясь. Но я сразу прошел квалификацию, с одним опытным пилотом даже был перезаезд, хотя, по сути, он должен был меня вынести в одну калитку», — вспоминает Камиль.

Первые успехи пришли к Камилю довольно быстро Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Самым главным результатом гонщик считает успех на чемпионате России и СНГ, который проходил в пять этапов в разных городах. На Кубке Москвы он одержал победу прямо в свой день рождения.

«Это для меня был самый важный подарок. Там очень высокая конкуренция, пилоты приезжали на технике во много раз сильнее моей, но я смог их обогнать», — поделился спортсмен.

«Сделал машину как из Neef for Speed в детстве»

В Уфе гоночные заезды проводят на треке UFD — Уфимской федерации дрифта. Она много лет организует в столице Башкирии соревнования по различным гоночным видам спорта, в числе которых дрифт и джимхана (это что-то вроде фигурного вождения). Летний сезон закрылся как раз совсем недавно, так что погода пока позволяет немного погонять.

Сейчас у Камиля собственная команда KHAN Racing, где он основной пилот. Летний сезон гонщик откатал на своем переделанном для дрифта Nissan Silvia. Конструкция изменена настолько, что по обычным дорогам на ней ездить уже нельзя, с треков авто перевозят только на эвакуаторах. Спорткарам пилоты заботливо дают имена, Камиль свой назвал «Катаной».

Подходит такое авто только для летних сезонов, на зиму большинство дрифтеров предпочитает отечественную «боевую классику» Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

«Чаще всего гонщики берут уже доработанные автомобили, потому что это дешевле. На этой коробка передач и мотор уже были переделаны. Я менял подвеску, внешность: она была сперва белой, я сам разработал дизайн. Выполнил примерно так, как когда-то в детстве тачки из Need for Speed кастомизировал», — поделился Камиль.

Гонщик сильно изменил внешний вид автомобиля Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Если присмотреться, на кузове есть узор из последовательности символов — каждый из них имеет значение. Катана — в честь имени машины, врачебная атрибутика — про медицину, гантель же символизирует тяжелый спорт.

«За два дня гонок могу 5 кг потерять»

В этом сезоне — с мая по сентябрь — команда успела поучаствовать суммарно в 16 гонках. Всё это стоило немалых физических и моральных усилий, а также денежных вложений.

«Чтобы принять участие в этих 16 гонках, пришлось самому взять два кредита. В автоспорте своими силами тяжело. Лечить пациентов, конечно, тяжелее, чем гонять, — смеется Камиль. — Но за два дня гонки я могу похудеть на 5 кг».

Тем не менее гонщики чувствуют, что поддержка с каждым сезоном растет.

«За последнее время очень много стало зрителей, которые пишут в соцсетях, мол, купили билет, приедем поболеть за вас. В Москве, в Белоруссии даже встречали. Люди, которых я не знаю, подарки дарят. Кому-то, конечно, просто машина нравится, кому-то образ пилота — врач и гонщик. Мы всегда старается быть и на стиле, и вежливыми, и результат показывать», — резюмировал Камиль.

В феврале 2026 года спортсменов приглашают приехать на чемпионат в Абу-Даби. Со слов Камиля, у команды есть все шансы занять там высокие места.

«Будет здорово, если получится решить вопрос с транспортировкой машины. Но вообще, есть потенциал там победить. А перевезти автомобиль будет стоить что-то в районе 10 тысяч дирхам (на момент публикации это более 219 тысяч рублей. — Прим. ред.). Это нам вообще не по карману», — признается Камиль.

Если от всей души вкладываться и всем сердцем болеть, результат будет обязательно.

То, насколько быстро можно стать пилотом, имея даже не самый большой опыт классического вождения, зависит только от упорства, уверен Камиль.

«Если от всей души вкладываться и всем сердцем болеть, результат будет обязательно. Есть яркий пример — юморист Денис Дорохов. Он участвовал в нашем чемпионате. Прошел восемь занятий и уже начал выступать. Да, с ошибками, но уже проехал. А вообще, за одну зиму можно вполне освоить базовые вещи и попасть на первые соревнования. У меня путь был быстрый: мне 38 лет, я немолодой уже, у меня нет времени долго это развивать», — с улыбкой произнес гонщик.

«Было бы в сутках 48 часов, я бы еще больше занятий придумал»

«Гонки — это просто отдых по сравнению с медициной. Для меня это и в буквальном смысле так: я от нагрузок в медицине отдыхаю через гонки», — заявил врач.

Несмотря на большой набор разных занятий, первостепенной для себя Камиль всё же считает медицину.

«Естественно, в первую очередь я врач. Я только обучению посвятил 13 лет. 90% моего времени тут проходит. Гонки — это классное хобби, которое стало вторым профессиональным делом, о котором я мечтал с детства», — объяснил хирург.

Хотя совмещать всё сразу иногда удается с трудом, наш собеседник считает, что одна деятельность помогает ему отдыхать от другой.

«Посвятить себя чему-то одному? Не было таких мыслей. Если бы в сутках было 48 часов, у меня бы еще больше видов деятельности было», — признался Камиль.

От осмотра пациентов можно отдохнуть на гонках, от заездов — на больничных дежурствах Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Начальство и другие врачи разделяют с коллегой радость от его побед, главное, чтобы гонки не мешали работе.

«Я стараюсь, чтобы автоспорт не препятствовал медицине. Обычно я ради гонок беру отпуска и делю их на несколько дней. А так коллеги и начальство поздравляют с хорошими результатами, относятся благосклонно. Семья, друзья — все тоже абсолютно за. Супруга со мной ездит, помогает, морально поддерживает. Родители сперва относились как-то консервативно, мол, зачем мне это нужно, но теперь тоже болеют за меня», — рассказал гонщик.

Самой большой своей радостью Камиль назвал ощущение, когда помогаешь кому-то излечиться.

«Когда понимаю, что изменил жизнь человека, например кто-то был бесплоден и не мог завести ребенка, а потом звонит и говорит, что всё получилось, я могу целый день от радости светиться», — отметил наш собеседник.

«Автоспорт тоже спасает жизни»

Противоречий в том, чтобы заниматься опасным, на первый взгляд, спортом и лечить людей Камиль не видит, напротив, взаимосвязей здесь куда больше, чем может показаться.

«Мы с помощью автоспорта прививаем культуру вождения: если хочешь погонять — делай это на треке, у нас есть в Уфе такая возможность. Никто из моих коллег-пилотов не гоняет на улицах. Во-вторых, гонщик имеет более высокие навыки вождения, умеет ездить менее аварийно. А насчет опасности для самих пилотов — тут важно сказать, что безопасность сейчас на очень высоком уровне, не как в прошлом веке», — объяснил Камиль.

Кроме того, через автоспорт гонщик со своей командой продвигает различные благотворительные проекты.