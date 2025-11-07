Женщины выбрали самого сексуального спортсмена 2025 года — вы не поверите, как он выглядит

Чем Люк Литтлер покорил женщин? Источник: lukethenukelittler / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Британский сайт знакомств провел исследование, какого спортсмена замужние женщины считают самым сексуальным. В опросе приняли участие тысячи респондентов, и большая часть из них отдала свой голос за дартсмена Люка Литтлера. У спортсмена нет выдающихся кубиков пресса, скул, о которые можно порезаться, и других атрибутов, считающихся эталоном мужской красоты. Но тогда чем он так покорил женщин?

По словам представителей сайта IllicitEncounters, где проходил опрос, весь секрет в том, что стандарты красоты меняются. Женщинам хочется не роковой любви, а спокойствия с искренним мужчиной, на которого можно положиться.

— Им нужны обычные уверенные в себе парни, и у Люка Литтлера этого в избытке. Он спортсмен-антисупермодель, герой рабочего класса с фигурой, как у завсегдатая паба. Он уверен в себе, он победитель, и он не гонится за совершенством — это самое сексуальное, — прокомментировали результаты авторы опроса.

Источник: lukethenukelittler / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Спортсмену всего 18 лет, Литтлер играет в дартс с полутора лет. Сначала он выступал в юношеской лиге, а в 2023 году впервые сыграл на взрослом чемпионате мира и стал самым молодым финалистом.

Источник: lukethenukelittler / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После того как Люк громко заявил о себе, он стал регулярно занимать первые места на крупных соревнованиях и стремительно увеличивать свое состояние. По оценкам экспертов, сейчас оно составляет больше 50 миллионов евро.

Источник: lukethenukelittler / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2024 году журнал Forbes включил спортсмена в свой ежегодный список самых преуспевающих молодых людей «30 до 30». Тогда Люк признался, что, несмотря на любовь к спорту, популярность и известность его совсем не радуют.

— Я популярен, и это хорошо. Но я бы хотел, чтобы никто не знал, кто я такой, и я мог жить как обычный человек, — поскромничал Люк.

Источник: lukethenukelittler / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Литтлер в одном из интервью также признавался, что не пропадает на тренировках, как это делают другие спортсмены, и тратит на игру в дартс всего 30–40 минут. Иногда он может позволить себе совсем не тренироваться, а поиграть в приставку или погулять с собакой где-нибудь подальше от людей.

Источник: lukethenukelittler / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

К большому разочарованию всех женщин, которые уже представляют, как бы выглядели их с Люком совместные дети, судя по личному блогу спортсмена, он состоит в отношениях.

Литтлер пока никак не прокомментировал свою победу. А ведь гордиться действительно есть чем: конкуренция была серьезная и он обошел 29 спортсменов. В тройку самых сексуальных, кроме Люка, вошли боксер Тайсон Фьюри и гонщик Ландо Норрис.