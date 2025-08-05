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Спорт Финал плей-офф «Скучать не придется»: хоккеисты «Локомотива» высказались об отсутствии Никитина на Параде Чемпионов

«Скучать не придется»: хоккеисты «Локомотива» высказались об отсутствии Никитина на Параде Чемпионов

Чествование прошло 3 августа

508
2 комментария
Почему Никитина не было на чествовании «Локомотива» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Почему Никитина не было на чествовании «Локомотива» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему Никитина не было на чествовании «Локомотива» в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Игроки ярославского хоккейного клуба «Локомотив» прокомментировали отсутствие Игоря Никитина на мероприятии, посвященном победе в финале плей-офф. 3 августа в Ярославле состоялось чествование команды. В городе работали две праздничные площадки — в фан-зоне на Советской площади и в «Арене-2000».

«Я так понимаю, что у них [ЦСКА] уже начался тренировочный сезон, мы чуть позже [начинаем]. Всегда было бы приятно его [Никитина] увидеть», — рассказал нападающий Александр Радулов в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

Другой нападающий — Георгий Иванов также в разговоре с «Матч ТВ» сказал, что Игоря Никитина не хватало на чествовании. Однако заявил, что не скучает и на это есть причина.

«Мы скоро встретимся на льду, так что долго скучать не придется», — объяснил Георгий Иванов.

Напомним, бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин, который и привел команду к Кубку Гагарина, покинул клуб почти сразу после завершения сезона. Наставник вместе с большей частью тренерского штаба перешел в московский ЦСКА.

«Я думаю, что он в глубине души радуется за нас сейчас, передаю ему привет», — сказал «Матч ТВ» защитник «Локомотива» Алексей Береглазов.

В хоккейном клубе «Локомотив» на запрос 76.RU объясняли, почему не позвали Игоря Никитина на Парад Чемпионов:

«Как известно, в настоящее время Игорь Никитин — главный тренер другой команды».

Никитин проработал в «Локомотиве» четыре года. Ему на смену пришел Боб Хартли. Канадский наставник уже работал в КХЛ и приводил к Кубку Гагарина омский «Авангард». Биографию Хартли, читайте в нашем материале.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Не позвали на парад чемпионов- какие же мелочные и склочные хозяева клуба. Ярославцы благодарны Никитину! Это его победа!
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