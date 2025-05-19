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Спорт Финал плей-офф Онлайн-трансляция «Локомотив» открыл счет! Смотрим четвертый матч финала Кубка Гагарина

«Локомотив» открыл счет! Смотрим четвертый матч финала Кубка Гагарина

Следим за игрой на Арене и в фан-зонах

399
6 комментариев

19 мая в четвертой игре финала Кубка Гагарина в Челябинске встретятся «Локомотив» и «Трактор». Матч (6+) начнется в 17:00 по московскому времени. Счет в серии — 2:1 в пользу железнодорожников.

В этой трансляции мы соберем самые яркие моменты игры!

Варвара Киселёва

Го-о-о-о-о-ол! Максим Березкин забросил шайбу в ворота «Трактора»!

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Анастасия Вязигина

Дождь распугал болельщиков. Сегодня в фан-зоне в Казармах немноголюдно.

Многие болельщики прячутся под козырьками | Источник: Виталий ГермановМногие болельщики прячутся под козырьками | Источник: Виталий Германов

Многие болельщики прячутся под козырьками

Источник:

Виталий Германов

В фан-зоне на улице Свободы собрались самые стойкие и преданные зрители | Источник: Кира СмирноваВ фан-зоне на улице Свободы собрались самые стойкие и преданные зрители | Источник: Кира Смирнова

В фан-зоне на улице Свободы собрались самые стойкие и преданные зрители

Источник:

Кира Смирнова

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Варвара Киселёва

Челябинцы активны в своей зоне. Игроков «Локомотива» к вратарю не подпускают, отталкивают от Зака Фукале. Так, на лед уже уронили Егора Сурина и Байрона Фрэза. Однако броски от игроков «Локомотива» всё равно были. Первый бросок в створ был от Павла Красковского.

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Анастасия Вязигина

Еще одна атака на ворота гостей. Без гола. А следом Фукале спасает после ответки. Пока обе команды играют на равных.

«Трактор» атакует ворота ярославцев

Источник:

Ольга Козлова / 74.RU

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Варвара Киселёва

Максим Березкин оказался лежащим на льду. Нападающего толкнули, игрок упал лицом вниз и даже ударился об руку соперника. Березкин возвращался на лавку команды, держась за лицо. Как сообщили комментаторы, врач «Локомотива» осмотрел его — всё в норме.

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Анастасия Вязигина
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Варвара Киселёва

Потасовка на пятаке Зака Фукале. Вратарь Челябинска словил шайбу, однако Александр Радулов заехал в его зону, полевым игрокам «Трактора» это не понравилось. Вчетвером налетели челябинцы на Александра, на подмогу старшему пришел Егор Сурин. 18-летний игрок в стороне стоять не стал.

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Анастасия Вязигина

Разбавляем хоккейную трансляцию историями болельщиков. Эта компания приехала болеть за любимую команду в Челябинск!

Ярославцы приехали поддержать команду на «Арену» в Челябинск | Источник: Ольга Козлова / 74.RUЯрославцы приехали поддержать команду на «Арену» в Челябинск | Источник: Ольга Козлова / 74.RU

Ярославцы приехали поддержать команду на «Арену» в Челябинск

Источник:

Ольга Козлова / 74.RU

Евгений (второй справа) приехал из Ярославля в Челябинск еще на первый матч, как и его товарищи. С прогнозами осторожен.

«Когда играют „Локомотив“ и „Трактор“, прогнозы делать невозможно. И в ту, и в другую сторону может сложиться матч. Как говорит наш тренер Игорь Никитин, „главное — не удивить самого себя“», — считает Евгений.

Они рассчитывают на пять матчей, «чтобы Кубок Гагарина забрать в Ярославле».

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Анастасия Вязигина

Атмосфера на главной фан-зоне в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Варвара Киселёва

Матч в самом разгаре! Даниил Исаев уже вступил в игру. Челябинцы побежали в атаку, однако наш вратарь всё видит. Несколько опасных моментов подряд от «Трактора», однако безрезультатных. После вбрасывания уже ярославцы сбегали в атаку, бросал Никита Кирьянов.

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Варвара Киселёва

Болельщики уже начали поддерживать команду! Советская площадь постепенно наполняется любителями хоккея.

Даже зонтики красные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Даже зонтики красные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Атрибутика клуба при болельщиках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Атрибутика клуба при болельщиках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Для болельщиков приготовили концерт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Для болельщиков приготовили концерт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+1
Болельщики готовы болеть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Болельщики готовы болеть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Анастасия Вязигина

Наши коллеги из 74.RU передают из челябинской «Арены»:

«Трибуны орут как сумасшедшие! Нереальная поддержка „Трактора“. Фан-сектор „Локо“ пытается перекричать, но их почти не слышно».

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Анастасия Вязигина

Адреса фан-зон

В Ярославле сегодня открыты три фан-зоны:

  • на территории Вознесенских казарм на улице Свободы;

  • в «Арене-2000», трансляцию ведут на кубе над льдом;

  • на Советской площади.

К слову, на Советской площади сегодня в перерывах будут выступать «Мамульки Бенд» (12+) и группа поддержки «Грация».

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Варвара Киселёва

Матч начался! Удачи парням, верим в команду!

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Комментарии
6
Гость
48 минут
на лбу?
Гость
39 минут
какая нереально важная новость)))))))))))) киселева, это ты что ли о себе?
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