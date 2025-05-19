«Локомотив» открыл счет! Смотрим четвертый матч финала Кубка Гагарина

Разбавляем хоккейную трансляцию историями болельщиков. Эта компания приехала болеть за любимую команду в Челябинск!

Евгений (второй справа) приехал из Ярославля в Челябинск еще на первый матч, как и его товарищи. С прогнозами осторожен.

«Когда играют „Локомотив“ и „Трактор“, прогнозы делать невозможно. И в ту, и в другую сторону может сложиться матч. Как говорит наш тренер Игорь Никитин, „главное — не удивить самого себя“», — считает Евгений.

Они рассчитывают на пять матчей, «чтобы Кубок Гагарина забрать в Ярославле».