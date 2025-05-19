«Локомотив» открыл счет! Смотрим четвертый матч финала Кубка Гагарина

19 мая в четвертой игре финала Кубка Гагарина в Челябинске встретятся «Локомотив» и «Трактор». Матч (6+) начнется в 17:00 по московскому времени. Счет в серии — 2:1 в пользу железнодорожников.
В этой трансляции мы соберем самые яркие моменты игры!
Го-о-о-о-о-ол! Максим Березкин забросил шайбу в ворота «Трактора»!
Дождь распугал болельщиков. Сегодня в фан-зоне в Казармах немноголюдно.
Челябинцы активны в своей зоне. Игроков «Локомотива» к вратарю не подпускают, отталкивают от Зака Фукале. Так, на лед уже уронили Егора Сурина и Байрона Фрэза. Однако броски от игроков «Локомотива» всё равно были. Первый бросок в створ был от Павла Красковского.
Еще одна атака на ворота гостей. Без гола. А следом Фукале спасает после ответки. Пока обе команды играют на равных.
Максим Березкин оказался лежащим на льду. Нападающего толкнули, игрок упал лицом вниз и даже ударился об руку соперника. Березкин возвращался на лавку команды, держась за лицо. Как сообщили комментаторы, врач «Локомотива» осмотрел его — всё в норме.
Потасовка на пятаке Зака Фукале. Вратарь Челябинска словил шайбу, однако Александр Радулов заехал в его зону, полевым игрокам «Трактора» это не понравилось. Вчетвером налетели челябинцы на Александра, на подмогу старшему пришел Егор Сурин. 18-летний игрок в стороне стоять не стал.
Разбавляем хоккейную трансляцию историями болельщиков. Эта компания приехала болеть за любимую команду в Челябинск!
Евгений (второй справа) приехал из Ярославля в Челябинск еще на первый матч, как и его товарищи. С прогнозами осторожен.
«Когда играют „Локомотив“ и „Трактор“, прогнозы делать невозможно. И в ту, и в другую сторону может сложиться матч. Как говорит наш тренер Игорь Никитин, „главное — не удивить самого себя“», — считает Евгений.
Они рассчитывают на пять матчей, «чтобы Кубок Гагарина забрать в Ярославле».
Матч в самом разгаре! Даниил Исаев уже вступил в игру. Челябинцы побежали в атаку, однако наш вратарь всё видит. Несколько опасных моментов подряд от «Трактора», однако безрезультатных. После вбрасывания уже ярославцы сбегали в атаку, бросал Никита Кирьянов.
Болельщики уже начали поддерживать команду! Советская площадь постепенно наполняется любителями хоккея.
Наши коллеги из 74.RU передают из челябинской «Арены»:
«Трибуны орут как сумасшедшие! Нереальная поддержка „Трактора“. Фан-сектор „Локо“ пытается перекричать, но их почти не слышно».
Адреса фан-зон
В Ярославле сегодня открыты три фан-зоны:
на территории Вознесенских казарм на улице Свободы;
в «Арене-2000», трансляцию ведут на кубе над льдом;
на Советской площади.
К слову, на Советской площади сегодня в перерывах будут выступать «Мамульки Бенд» (12+) и группа поддержки «Грация».
Матч начался! Удачи парням, верим в команду!