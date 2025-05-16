Звезда «Универа» раскритиковал болельщиков ярославского «Локомотива»: «Вот от чего грустно»

Стас Ярушин приехал в Ярославль на матч «Локомотив» — «Трактор» 15 мая Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Актер, музыкант и звездный болельщик «Трактора» Стас Ярушин осудил болельщиков ярославского «Локомотива» после второго матча (6+) финальной серии плей-офф. Об этом он написал в соцсетях после игры в Ярославле.

«От болельщиков „Локо“ я сегодня видел только неприличные жесты в адрес наших „болел“, и, когда дети 12–13 лет на улице показывали мне, какие у них длинные средние пальцы, я вообще был в шоке. Я был расстроен таким поведением болельщиков. Да, это не общая масса, но это оставляет определенный отпечаток. Вот от чего грустно, а не от поражения… Уважайте людей! Не важно, болельщики они или просто проходящий мимо! Начните с себя», — указал Стас.

Актер, как и на первый матч, приезжал поддержать челябинский «Трактор» в Ярославль.

«Я горжусь командой и тем, что для города делают наши маркетологи (тут он прикрепил эмодзи три сердечка). Это невероятно! Такого нет нигде!!! Челяба — лучшие!!!» — написал Стас.

Звезда шоу-бизнеса также отметил организацию фан-зоны в Челябинске. К слову, матч 15 мая там смотрели 10 тысяч болельщиков.

В Ярославской области также организовали фан-зоны по поручению губернатора, мы показывали, как они выглядят в этом материале.