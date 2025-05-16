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Спорт Финал плей-офф «Будут идти ноздря в ноздрю»: победит ли «Локомотив» в финале плей-офф. Прогноз таролога

«Будут идти ноздря в ноздрю»: победит ли «Локомотив» в финале плей-офф. Прогноз таролога

Елена Петрова из Ярославля сделала расклад на исход серии

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«Локомотив» и «Трактор» борются за победу в финале плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локомотив» и «Трактор» борются за победу в финале плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» и «Трактор» борются за победу в финале плей-офф

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Началась финальная серия хоккейных игр в плей-офф. За Кубок Гагарина борются «Локомотив» и «Трактор». Первая игра (6+) серии завершилась победой челябинской команды. Второй матч (6+), прошедший в Ярославле 15 мая, завершился победой железнодорожников.

Каковы шансы победы «Локомотива» и кому из команд удастся взять Кубок Гагарина? Рассказала 76.RU таролог из Ярославля Елена Петрова.

Выиграет ли «Локомотив» в плей-офф

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

Чего ждать на выездных матчах

17 и 19 мая запланированы выездные матчи в Челябинске. Какой будет игра «Локомотива» в гостях у соперника?

«Десятка кубков — карта эмоциональная, очень положительная. Она говорит о том, что игры будут напряженные, они дадут очень много эмоций. Могу предположить, что, скорее всего, мы будем в плюсе конкретно в этих играх, которые пройдут на выезде, потому что у нас будет возвышенное чувственно-эмоциональное состояние. И на этом можно, так сказать, выехать», — спрогнозировала таролог.

Елена Петрова отметила, что решающим событием в серии матчей финала плей-офф может стать драка или конфликт между игроками.

<p>Елена Петрова </p><p>Елена Петрова </p>

Карта конкурентной борьбы и противостояния — это может быть либо конфликт, либо драка, либо какое-то жесткое сопротивление. Это не ошибки и не прорехи, а именно конфликтная ситуация, которая приведет к какому-то перевесу.

Елена Петрова

таролог

Настроение «Локомотива»

По словам таролога, железнодорожники нацелены на победу. Этот настрой помогает им, но в некоторых случаях именно он может послужить причиной неудачи.

«Они верят в свою победу. Верят настолько сильно, что готовы пойти на многое. Девятка кубков — положительная карта. Единственное, она означает позицию заложника своего положения. То есть они верят в свою победу. Люди верят в их победу. И команда становится заложниками этой ситуации, когда дороги назад нет. У них есть дорога только вперед», — отметила Елена Петрова.

<p>Елена Петрова </p><p>Елена Петрова </p>

Если команда сможет контролировать свои желания и не пытаться сразу показать всю свою мощь, у них есть шансы выиграть. А если они начнут доказывать свои амбиции, то тогда «Трактор» получит преимущество.

Елена Петрова

таролог

Кто получит Кубок Гагарина

Таролог отмечает, что шансы на победу у обеих команд равны.

«Есть такое чувство, что „Локомотив“ и „Трактор“ будут идти всю эту дорогу ноздря в ноздрю, и мы подойдем к последнему матчу с абсолютно одинаковой базой. Если во время решающего противостояния они смогут избежать конфликта, о котором мы ранее говорили, то выиграет „Локомотив“. Если конфликта избежать не удастся, то по стечению обстоятельств победу возьмет „Трактор“», — рассказала Елена Петрова.

На фото&nbsp;— Александр Радулов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа фото&nbsp;— Александр Радулов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На фото — Александр Радулов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Также эксперт рассказала, что велика вероятность, что нападающий железнодорожников Александр Радулов получит награду как лучший игрок в плей-офф.

«Достаточно большие шансы — 70−75%. У него есть всё, чтобы это получить, и ему еще что-то поможет. Шестерка пентаклей — карта помощи, свыше карта материального и структурного обеспечения, поэтому у Радулова есть шансы и они велики», — отметила таролог Елена Петрова.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Локомотив Трактор Плей-офф КХЛ
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