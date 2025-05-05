«Сняли прибамбасы»: тренер «Локомотива» рассказал о состоянии травмированных ярославских хоккеистов

Игорь Никитин рассказал, в каком состоянии Байрон Фрэз и Рихард Паник Источник: Варвара Киселева / 76.RU











Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о состоянии ярославских хоккеистов, которые лечат повреждения. Официально в списке травмированных значится только Степан Никулин, однако еще двое игроков восстанавливаются после жестких ударов на льду.

Канадский нападающий Байрон Фрэз получил травму во время игры с «Салаватом Юлаевым» 1 мая (6+), он на скорости влетел в ограждение после столкновения с уфимским защитником Динаром Хафизуллиным. С тех пор Фрэз больше не выходил на лед. Словацкий хоккеист Рихард Паник был травмирован еще раньше, 23 апреля, в матче против омского «Авангарда» (6+), ему, по словам Никитина, требовалась операция.

5 мая Игорь Никитин отметил, что Байрон Фрэз уже возобновил тренировки, вскоре начнет кататься и Рихард Паник.

«Байрон катается, просто мы не стали сегодня [5 мая] рисковать, потому что не было не то, что смысла… Ричи уже в раздевалке сегодня был, там ему сняли все эти прибамбасы. Завтра кататься начинает. Загадывать не будем, но мы бы не отказались от усиления», — рассказал после матча Игорь Никитин.