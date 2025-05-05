Тренер «Локомотива» сделал заявление после выхода команды в финал плей-офф

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43 комментария
Ярославский «Локомотив» первым прошел в финал Кубка Гагарина | Источник: Варвара Киселева / 76.RUЯрославский «Локомотив» первым прошел в финал Кубка Гагарина | Источник: Варвара Киселева / 76.RU

Ярославский «Локомотив» первым прошел в финал Кубка Гагарина

Источник:

Варвара Киселева / 76.RU

Ярославский «Локомотив» выходит в финал Кубка Гагарина. По итогам пяти матчей счет в серии с «Салаватом Юлаевым» — 4:1. Пятая игра (6+), которая прошла 5 мая в Ярославле, завершилась со счетом 4:2. В этом материале публикуем разбор игры.

Как прошла пятая игра серии

Первый период остался за ярославцами. После удаления нападающего Максима Березкина за подножку «Локомотиву» пришлось играть в меньшинстве две минуты. Открыть счет удалось Александру Радулову. Ярославский нападающий реализовал момент в зоне соперника. В концовке периода ярославцам неоднократно приходилось откатываться в зону для обороны. Хоккеист «Салавата Юлаева» врезался в Даниила Исаева, но ни во что серьезное это не вылилось. Игра продолжилась. Счет перед вторым периодом составлял 1:0.

Во втором периоде снова удалили нападающего «Локомотива» Максима Березкина. Меньшинство ярославцы выстояли, но как только пятый игрок появился на льду, шайба оказалась в воротах «Локомотива». Был спорный момент, Мартин Гернат получил по лицу. Однако судьи нарушения не увидели, игра продолжилась. Вырваться вперед помогла шайба от Егора Сурина. 18-летний нападающий сделал счет 2:1.

В третьем периоде ярославцы пропустили шайбу от салаватовцев, однако Егор Сурин оформил дубль. После него еще один гол в пустые ворота забил Александр Радулов.

Как Никитин оценил серию

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин назвал прошедшую серию с командой из Уфы «ровной и по ощущениям, и по статистике».

«Классная команда — Уфа. Тренерский штаб здорово сработали, организовали, раскрыли потенциал ребят. Мы вовремя, после первой игры, поняли, кто против нас играет. В этом плане парни — молодчики, перестроились. Это нам позволило выиграть серию. Мы вернулись туда, где закончили. То, что было до этого, ничего, наверное, не будет стоить», — рассказал наставник ярославцев на послематчевой пресс-конференции.

При этом он не стал комментировать игру нападающего Егора Сурина, забившего дубль в пятом матче с «Салаватом Юлаевым».

«Мы рады, конечно. Все», — кратко сказал Никитин, улыбнувшись.

Наставник ярославцев также порассуждал, отвечая на вопросы, как команде удалось перестроиться после игр с «Авангардом» (6+) и как хоккеисты набирались эмоций в матчах с «Салаватом Юлаевым».

«Мы же люди. Ребята всё равно, как бы они не говорили, что не читают, что в соцсетях не находятся. От нынешнего поколения это вообще смешно слышать. Как мы не пытались донести, что команды из Уфы, они третьи в регулярке. Выше не просто некоторых, а многих. Только мы и Челябинск выше них. Мы как тренерский штаб прекрасно понимаем, за счет чего они играют», — прокомментировал игру Игорь Никитин.

Ярославский наставник также выделил главный результат серии против «Салавата»:

<p>Игорь Никитин</p><p>Игорь Никитин</p>

«Локомотив» — самый главный ключ

Игорь Никитин

главный тренер — об итогах полуфинала с «Салаватом Юлаевым»

Соперник ярославского клуба по финалу определится по итогам противостояния московского «Динамо» и челябинского «Трактора» (6+), счет в их серии по итогам четырех матчей 3:1 в пользу уральского клуба.

Первая игра финала (6+) пройдет 13 мая.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив ХК Салават Юлаев Кубок Гагарина Плей-офф КХЛ Хоккей
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Комментарии
43
Гость
19 часов
Желаю Локомотиву выиграть кубок! Классные парни и лучший тренер сезона,а это- Победа! С ув.бол.Авангарда.
Гость
19 часов
Наши парни молодцы!!! С победой!!!
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