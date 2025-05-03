Главный тренер «Локомотива» впервые высказался о травме ярославского нападающего

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал состояние Байрона Фреза, который получил травму во время игры (6+) с «Салаватом Юлаевым» 1 мая.
В борьбе за шайбу в первом периоде ярославский нападающий и уфимский защитник Динар Хафизуллин оказались у борта. Байрон Фрэз на скорости влетел в ограждение и упал. После этого на лед он не выходил.
На следующей игре серии, которая прошла в Уфе 3 мая, нападающего также не было. На пресс-конференции после матча журналисты спросили у Игоря Никитина про состояние Байрона Фрэза. Главный тренер ответил так:
«Байрон катался вчера, сегодня. Сейчас посмотрим по приезде. Он парень характерный».
Напомним, четвертая игра против «Салавата Юлаева» (6+) состоялась 3 мая и завершилась со счетом 3:0 в пользу ярославцев. Ранее мы публиковали комментарий Игоря Никитина по итогам матча.
Следущая встреча команд состоится 5 мая в Ярославле.