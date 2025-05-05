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Спорт Уже поступил иск в суд: с «Салавата Юлаева» требуют 15 миллионов рублей за спортинвентарь

Уже поступил иск в суд: с «Салавата Юлаева» требуют 15 миллионов рублей за спортинвентарь

Бизнесмен из Кирова заявил, что клуб не заплатил ему за поставки

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10 комментариев
Бизнесмен из Кирова потребовал с «Салавата» миллионы рублей за спортинвентарь | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUБизнесмен из Кирова потребовал с «Салавата» миллионы рублей за спортинвентарь | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Бизнесмен из Кирова потребовал с «Салавата» миллионы рублей за спортинвентарь

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Против ХК «Салават Юлаев», соперника «Локомотива» в полуфинале плей-офф, поступил иск в Арбитражный суд Кировской области. Как сообщают наши коллеги из UFA1.RU, кировский бизнесмен заявляет, что предоставил уфимскому хоккейному клубу инвентарь на 15,8 миллиона рублей, а денег так и не получил.

Заявитель — индивидуальный предприниматель Рудольф Пермяков. По данным «Контур. Фокус», он является учредителем нескольких фирм, в том числе «Хоккей рус», которая занимается поставками спортивного инвентаря. В разговоре с UFA1.RU бизнесмен подтвердил заявленные требования, наши коллеги из Уфы также предложили пресс-атташе «СЮ» прояснить ситуацию с точки зрения администрации команды.

Уже известно, что Арбитражный суд принял иск и возбудил производство по делу. Заседание назначено на 3 июля. До этого времени клуб, как указано в постановлении, должен подготовить ответ с пояснениями на требования Каримова, а также, если в руководстве «Салавата» не согласны с иском, предоставить опровергающий размер суммы расчет. Кроме того, судья порекомендовал сторонам «обсудить возможность урегулирования спора».

Напомним, по итогам четырех игр «Локомотив» ведет в серии с «Салаватом Юлаевым» (6+) со счетом 3:1. Ранее мы публиковали разбор, когда ярославская команда может сыграть в финале. Также мы публиковали разбор возможных противников железнодорожников в финале Кубка Гагарина.

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Антон Селиверстов
Журналист UFA1.RU
ХК Салават Юлаев Арбитражный суд Киров Кубок Гагарина
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Комментарии
10
Гость
5 мая, 21:50
Ни что так не укрепляет веру в человечество, как предоплата.
Гость
5 мая, 21:31
Это в стиле башкирского руководства
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