Уже поступил иск в суд: с «Салавата Юлаева» требуют 15 миллионов рублей за спортинвентарь

Бизнесмен из Кирова потребовал с «Салавата» миллионы рублей за спортинвентарь Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Против ХК «Салават Юлаев», соперника «Локомотива» в полуфинале плей-офф, поступил иск в Арбитражный суд Кировской области. Как сообщают наши коллеги из UFA1.RU, кировский бизнесмен заявляет, что предоставил уфимскому хоккейному клубу инвентарь на 15,8 миллиона рублей, а денег так и не получил.

Заявитель — индивидуальный предприниматель Рудольф Пермяков. По данным «Контур. Фокус», он является учредителем нескольких фирм, в том числе «Хоккей рус», которая занимается поставками спортивного инвентаря. В разговоре с UFA1.RU бизнесмен подтвердил заявленные требования, наши коллеги из Уфы также предложили пресс-атташе «СЮ» прояснить ситуацию с точки зрения администрации команды.

Уже известно, что Арбитражный суд принял иск и возбудил производство по делу. Заседание назначено на 3 июля. До этого времени клуб, как указано в постановлении, должен подготовить ответ с пояснениями на требования Каримова, а также, если в руководстве «Салавата» не согласны с иском, предоставить опровергающий размер суммы расчет. Кроме того, судья порекомендовал сторонам «обсудить возможность урегулирования спора».