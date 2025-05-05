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Спорт Стало известно, когда ярославский «Локомотив» может сыграть в финале Кубка Гагарина

Стало известно, когда ярославский «Локомотив» может сыграть в финале Кубка Гагарина

Железнодорожникам осталась одна победа до прохода дальше

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6 комментариев
«Локомотив» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в пятый раз | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локомотив» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в пятый раз | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в пятый раз

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

Финал плей-офф КХЛ состоится в середине мая. Ярославский «Локомотив» находится в шаге от последнего этапа борьбы за Кубок Гагарина.

Если «Локомотив» выходит в финал, то первый матч для команды состоится 13 мая. Так как ярославцы стали лучшими в регулярном чемпионате, то старт финала пройдет на их домашнем льду. Там же состоится и вторая игра 15 мая.

На выезде, в случае выхода в финал, «Локомотив» сыграет 17 и 19 мая. Первые четыре игры по расписанию.

Если для определения победителя потребуется больше матчей, то дома для «Локомотива» они пройдут 21 и 25 мая, а на территории соперника — 23.

В плей-офф сезона 23/24 ярославский «Локомотив» был финалистом и играл против магнитогорского «Металлурга». Железнодорожники уступили в финальном этапе розыгрыша Кубка Гагарина со счетом в серии 0:4. «Металлург» стал победителем на льду ярославской команды.

В серии с «Салаватом Юлаевым» «Локомотив» ведет со счетом 3:1. Первая игра (6+) для железнодорожников прошла неудачно и завершилась поражением, вторая (6+), третья (6+) и четвертая (6+) — победой.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив Плей-офф КХЛ Кубок Гагарина Финал
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Комментарии
6
Гость
5 мая, 17:07
Рано говорить о финале, накаркаете... Нужно сегодня выигрывать.
Гость
5 мая, 16:45
Как то по фиг.
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