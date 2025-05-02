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Спорт Подробности Наказали рублем: хоккеиста ярославского «Локомотива» оштрафовали за жесткий приём на льду

Наказали рублем: хоккеиста ярославского «Локомотива» оштрафовали за жесткий приём на льду

Сколько он должен будет заплатить

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3 комментария
Никита Черепанов получил штраф за то, что толкнул игрока | Источник: КХЛ, матч «Салават Юлаев»&nbsp;— «Локомотив» (6+), 1 мая 2025 годаНикита Черепанов получил штраф за то, что толкнул игрока | Источник: КХЛ, матч «Салават Юлаев»&nbsp;— «Локомотив» (6+), 1 мая 2025 года

Никита Черепанов получил штраф за то, что толкнул игрока

Источник:

КХЛ, матч «Салават Юлаев» — «Локомотив» (6+), 1 мая 2025 года

Защитник ярославского «Локомотива» получил денежный штраф за жесткий прием во время игры (6+) с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Как ранее сообщали наши коллеги из UFA1.RU Никита Черепанов толкнул игрока команды-противника — Петра Хохрякова, в борт, после чего тот упал на лёд и не смог встать. Петра со льда уносили врачи.

«На основании представленных материалов было принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника „Локомотива“ Никиту Черепанова по п.1.13.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), подвергнуть денежному штрафу», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

После столкновения был удален ярославский спортсмен

Источник:

КХЛ, матч «Салават Юлаев» — «Локомотив» (6+), 1 мая 2025 года

Как указано в Дисциплинарном регламенте КХЛ, за толчок на борт полагается штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Также во время игры судьи выписали ему штраф по формуле «5+20»: когда 5 минут команда играет в меньшинстве.

После игры главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин сообщил, что, по его мнению, в действиях Черепанова не было злого умысла.

Также травму во время матча 1 мая получил нападающий «Локомотива» Байрон Фрэз. Столкновение с защитником уфимской команды Динаром Хафизуллиным произошло во время первого периода.

Игра в Уфе была жаркой и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Локомотива». «Салавату Юлаеву» не засчитали шайбу, которая была заброшена в ворота железнодорожников. Мы объясняли, почему так вышло.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Локомотив Салават Юлаев Хоккей Штраф
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Комментарии
3
Гость
31 минута
Миллиардер останется без тысячи баксов - это трагично
Гость
26 минут
за травмы нанесенные легионерам штрафы не предусмотрены?! Байрон пропустит почти все оставшиеся игры
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