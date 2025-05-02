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Спорт Хоккеист схватился за лицо: озвучили причину отмены шайбы в ворота ярославского «Локомотива»

Хоккеист схватился за лицо: озвучили причину отмены шайбы в ворота ярославского «Локомотива»

Рассказываем, почему было принято такое решение

1 098
5 комментариев
Иванов схватился за лицо | Источник: «Кинопоиск» КХЛ, матч № 3 в серии «Салават Юлаев»&nbsp;— «Локомотив» 01.05.2025Иванов схватился за лицо | Источник: «Кинопоиск» КХЛ, матч № 3 в серии «Салават Юлаев»&nbsp;— «Локомотив» 01.05.2025

Иванов схватился за лицо

Источник:

«Кинопоиск» КХЛ, матч № 3 в серии «Салават Юлаев» — «Локомотив» 01.05.2025

В третьем периоде матча (6+) между «Салаватом Юлаевым» и ярославским «Локомотивом» была не засчитана шайбы от хоккеиста уфимской команды. Это произошло 1 мая. Перед взятием ворот железнодорожников Денис Ян — нападающий «Салавата Юлаева», сыграл высокоподнятой клюшкой. Арбитры зафиксировали нарушение.

«Этот эпизод состоит из двух частей: первым движением Георгий Иванов поднимает клюшку Дениса Яна, а затем вторым движением Ян акцентированно бьёт своей клюшкой в лицо Иванову», — объяснил игровой момент руководитель Департамента судейства КХЛ Константин Оленин.

Момент в матче, после которого в Сети стали спорить об игровом моменте

Источник:

«Кинопоиск» КХЛ, матч № 3 в серии «Салават Юлаев» — «Локомотив» 01.05.2025

Удар пришелся по ярославскому хоккеисту Георгию Иванову.Нападающий «Локомотива» в моменте схватился за лицо. За игру высокоподнятой клюшкой Денис Ян получил 4 минуты штрафа.

«В правилах есть трактовка, что если игрок подбивает клюшку соперника и она попадает ему в лицо, то это не является нарушением. В данном случае Ян вторым движением играет высокоподнятой клюшкой и наносит сопернику повреждение», — добавил Константин Оленин.

Любители хоккея поделились на два лагеря. Одни согласны с решением судей.

«В этом эпизоде всё по делу», — пишет подписчик телеграм-канала КХЛ.

Есть и те, кто пытаются оспорить решение судей.

«Ян делал удар по шайбе, но в последний момент Иванов поднял клюшку Яна из-за чего она по инерции попала по лицу Иванову», — рассуждает подписчик телеграм-канала КХЛ.

В матче ярославцы победили со счетом 4:2. Игру прокомментировал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Как вы считаете, шайбу отменили заслуженно?

Да, была игра высокоподнятой клюшкой
У меня есть сомнения, поделюсь мыслями в комментариях
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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив КХЛ Плей-офф Хоккей
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Комментарии
5
Гость
1 час
Чем обсасывать очевидное? Судьи поступили согласно правилам. Все остальное чушь. Болельщик Динамо.
Гость
1 час
4 минуты дали
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