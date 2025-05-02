Хоккеист схватился за лицо: озвучили причину отмены шайбы в ворота ярославского «Локомотива»

В третьем периоде матча (6+) между «Салаватом Юлаевым» и ярославским «Локомотивом» была не засчитана шайбы от хоккеиста уфимской команды. Это произошло 1 мая. Перед взятием ворот железнодорожников Денис Ян — нападающий «Салавата Юлаева», сыграл высокоподнятой клюшкой. Арбитры зафиксировали нарушение.
«Этот эпизод состоит из двух частей: первым движением Георгий Иванов поднимает клюшку Дениса Яна, а затем вторым движением Ян акцентированно бьёт своей клюшкой в лицо Иванову», — объяснил игровой момент руководитель Департамента судейства КХЛ Константин Оленин.
Удар пришелся по ярославскому хоккеисту Георгию Иванову.Нападающий «Локомотива» в моменте схватился за лицо. За игру высокоподнятой клюшкой Денис Ян получил 4 минуты штрафа.
«В правилах есть трактовка, что если игрок подбивает клюшку соперника и она попадает ему в лицо, то это не является нарушением. В данном случае Ян вторым движением играет высокоподнятой клюшкой и наносит сопернику повреждение», — добавил Константин Оленин.
Любители хоккея поделились на два лагеря. Одни согласны с решением судей.
«В этом эпизоде всё по делу», — пишет подписчик телеграм-канала КХЛ.
Есть и те, кто пытаются оспорить решение судей.
«Ян делал удар по шайбе, но в последний момент Иванов поднял клюшку Яна из-за чего она по инерции попала по лицу Иванову», — рассуждает подписчик телеграм-канала КХЛ.
В матче ярославцы победили со счетом 4:2. Игру прокомментировал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
Как вы считаете, шайбу отменили заслуженно?