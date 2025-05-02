На лед больше не вышел: хоккеист ярославского «Локомотива» получил травму во время матча. Видео

Байрон Фрез получил травму во время игры Источник: «Кинопоиск» КХЛ, матч № 3 в серии «Салават Юлаев» — «Локомотив» 01.05.2025











Нападающий ярославского «Локомотива» Байрон Фрэз получил травму во время игры (6+) с «Салаватом Юлаевым» 1 мая. Столкновение с защитником уфимской команды Динаром Хафизуллиным произошло во время первого периода.

В борьбе за шайбу хоккеисты оказались рядом с бортом. После столкновения с Динаром Хафизуллиным Байрон Фрэз на скорости влетел в ограждение и упал. После этого на лед он не выходил.

После матча главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал произошедшее, не дав каких-либо прогнозов на игру Байрона в дальнейшем.

«Байрона не просто заменить, но парни молодчики, кто на точки вставал. Это как жизнь. Появился шанс, нужно им воспользоваться, — ответил Игорь Никитин. — Это хоккей, это же не компьютерная игра. Кто быстрее реагирует на ошибки, кто правильно может ими воспользоваться и не стрессовать, тот и контролирует».

Момент удара Байрона Фрэза о борт Источник: «Кинопоиск» КХЛ, матч № 3 в серии «Салават Юлаев» — «Локомотив» 01.05.2025

Редакция 76.RU попыталась выяснить, в каком состоянии находится нападающий «Локомотива» после удара о борт, но в пресс-службе команды эти данные не раскрывают.

Это было не единственное столкновение во время матча в Уфе. Пётр Хохряков получил травму после того, как столкнулся с защитником «Локомотива» Никитой Черепановым. Судьи, оценив поведение Черепанова, выписали ему штраф.

Позже Игорь Никитин сообщил, что, по его мнению, в действиях Черепанова не было злого умысла.