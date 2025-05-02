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Спорт На лед больше не вышел: хоккеист ярославского «Локомотива» получил травму во время матча. Видео

На лед больше не вышел: хоккеист ярославского «Локомотива» получил травму во время матча. Видео

Байрон Фрэз сильно приложился об ограждение во время борьбы за шайбу

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1 комментарий
Байрон Фрез получил травму во время игры | Источник: «Кинопоиск» КХЛ, матч № 3 в серии «Салават Юлаев»&nbsp;— «Локомотив» 01.05.2025Байрон Фрез получил травму во время игры | Источник: «Кинопоиск» КХЛ, матч № 3 в серии «Салават Юлаев»&nbsp;— «Локомотив» 01.05.2025

Байрон Фрез получил травму во время игры

Источник:

«Кинопоиск» КХЛ, матч № 3 в серии «Салават Юлаев» — «Локомотив» 01.05.2025

Нападающий ярославского «Локомотива» Байрон Фрэз получил травму во время игры (6+) с «Салаватом Юлаевым» 1 мая. Столкновение с защитником уфимской команды Динаром Хафизуллиным произошло во время первого периода.

В борьбе за шайбу хоккеисты оказались рядом с бортом. После столкновения с Динаром Хафизуллиным Байрон Фрэз на скорости влетел в ограждение и упал. После этого на лед он не выходил.

После матча главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал произошедшее, не дав каких-либо прогнозов на игру Байрона в дальнейшем.

«Байрона не просто заменить, но парни молодчики, кто на точки вставал. Это как жизнь. Появился шанс, нужно им воспользоваться, — ответил Игорь Никитин. — Это хоккей, это же не компьютерная игра. Кто быстрее реагирует на ошибки, кто правильно может ими воспользоваться и не стрессовать, тот и контролирует».

Момент удара Байрона Фрэза о борт

Источник:

«Кинопоиск» КХЛ, матч № 3 в серии «Салават Юлаев» — «Локомотив» 01.05.2025

Редакция 76.RU попыталась выяснить, в каком состоянии находится нападающий «Локомотива» после удара о борт, но в пресс-службе команды эти данные не раскрывают.

Это было не единственное столкновение во время матча в Уфе. Пётр Хохряков получил травму после того, как столкнулся с защитником «Локомотива» Никитой Черепановым. Судьи, оценив поведение Черепанова, выписали ему штраф.

Позже Игорь Никитин сообщил, что, по его мнению, в действиях Черепанова не было злого умысла.

Игра в Уфе завершилась со счетом 4:2 в пользу «Локомотива». «Салавату Юлаеву» не засчитали одну из шайб, которая была заброшена в ворота железнодорожников. Мы объясняли, почему так вышло.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Локомотив Хоккеисты Травма Салават Юлаев
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Комментарии
1
Гость
20 минут
салат полосатые пытаются вытащить за уши.
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