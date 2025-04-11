«Мы сильнее соперника»: ярославские хоккеисты вышли в четвертьфинал плей-офф. Заявления игроков

Ярославская молодежка вышла в четвертьфинал Источник: Варвара Киселева / 76.RU











10 апреля ярославская молодежка «Локо» вышла в 1/4 финала Кубка Харламова. Хоккеистам удалось вырвать победу (6+) у «МХК Динамо-Москва» во время второго овертайма со счетом 4:3.

«Игра была очень ответственная. Завершение сезона либо для нас, либо для „Динамо“. Концовка была нервная, никто не хотел проигрывать. Цена ошибки была очень велика, тем более в овертайме, когда силы истекали, и любой бросок мог завершиться голом», — рассказал в беседе с 76.RU после игры нападающий «Локо» Роман Лутцев.

Как начинался первый раунд

Первый раунд в плей-офф «Локо» открыл победой (6+) на своем льду со счетом 4:0. Второй домашний матч (6+) ярославцы проиграли со счетом 3:2 по буллитам.

«Мы отдали одну игру дома, соперник в себя поверил чуть-чуть, набрался уверенности, поэтому серия получилась такой затяжной», — сообщил 76.RU капитан команды «Локо» Леонид Зилев.

После двух домашних игр команда отправилась на выезд, где в первом матче (6+) проиграла со счетом 3:5. Преимущество было на стороне соперника. «МХК Динамо-Москва» вело в серии со счетом 2:1. Следующий матч (6+) мог стать последним для «Локо».

«Мы выходили и понимали, что можем выиграть. Мы сильнее соперника и пытались это доказать на льду, нам это удалось», — добавил в разговоре с 76.RU капитан команды «Локо» Леонид Зилев.

Роман Лутцев признался, что было волнительно выходить на лед при счете 2:1 в серии.

Молодежка продолжит борьбу за Кубок Харламова Источник: Варвара Киселева / 76.RU











«Ты понимаешь, если будешь бояться, то станет только хуже. Мы просто пересилили себя, и вышли как на последний матч. Так нужно делать в каждой игре плей-офф», — объяснил Роман Лутцев.

Второй выездной матч (6+) завершился победой «Локо» со счетом 4:1. В Ярославль команды возвращались с настроем на борьбу, ведь счет в серии был 2:2.

«Мы были заряжены на этот матч и выходили побеждать», — рассказал нападающий «Локо» Кирилл Емельянов.

Как прошла решающая игра

В пятой игре (6+) ярославцы вели со счетом 3:0, однако сопернику удалось догнать «Локо». Перед дополнительным игровым отрезком на табло горело 3:3. Во время первого овертайма выявить победителя не удалось, игра продолжилась во втором.

«Расслабились, появилась самоуверенность. У нас было удаление на 4 минуты, потом пропустили в меньшинстве. Нас это чуть-чуть поддавило. Но мы понимали, что нужно играть дальше», — объяснил капитан команды «Локо» Леонид Зилев.

Впереди у команды игра против принципиального соперника — СКА-1946 из Санкт-Петербурга. В сезоне 23/24 «Локо» уступил питерской команде в финале (6+). А в регулярном сезоне 24/25 в одном из матчей между этими командами «Локо» уступило со счетом 0:7 (6+).

Однако хоккеисты ярославской молодежки признались, что особых опасений перед встречей с этой командой у них нет.

«Это скрытый финал, мы будем готовиться. И отомстим за прошлый сезон, и за этот регулярный чемпионат», — пообещал Роман Лутцев.

Капитан «Локо» Леонид Зилев заверил, страха перед СКА-1946 нет:

«В прошлом году мы уступили в финале. Нас это еще больше мотивирует. Будем выходить и делать реванш за то поражение».