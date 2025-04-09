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Спорт «Игра — шахматы»: в ярославском «Локомотиве» прокомментировали соперника по второму раунду

«Игра — шахматы»: в ярославском «Локомотиве» прокомментировали соперника по второму раунду

Максим Березкин и Антон Курьянов поговорили с журналистами после открытой тренировки

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1 комментарий
Игрок «Локомотива» высказался от предстоящей серии против «Авангарда» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгрок «Локомотива» высказался от предстоящей серии против «Авангарда» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игрок «Локомотива» высказался от предстоящей серии против «Авангарда»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

9 апреля в Ярославле на «Арене-2000» прошла открытая тренировка «Локомотива» для журналистов перед вторым раундом плей-офф. Ранее стало известно, что соперником железнодорожников на этом этапе станет омский «Авангард». После тренировки ответить на вопросы журналистов вышел тренер Антон Курьянов и игрок «Локомотива» Максим Березкин.

«Соперника — лучше не придумать, просто супер. И здесь у нас на арене будет отличная атмосфера, у них будет также на арене. Соперник классный, я очень рад», — поделился Максим Березкин.

До 8 апреля ярославцы не знали, кто станет их соперником по второму раунду и журналисты поинтересовались у Максима с какой командой было бы лучше встретиться.

«Без разницы на кого бы мы вышли. Разберем любого соперника и будем конкретно готовиться к первому матчу серии. Мы уже разобрали пару моментов», — сообщил Максим Березкин.

<p>Максим Березкин </p><p>Максим Березкин </p>

Я буду кайфовать от нашей команды, от нашей игры. И от того, какой накал страстей будет в этой серии.

Максим Березкин

нападающий «Локомотива»

Корреспондент 76.RU поинтересовался у нападающего, как прошла пауза после первого раунда и не повлияла ли она негативно на настрой команды.

«Нет, мы отдохнули, залечили, микротравмы. Все будет хорошо. У нас был опыт в прошлом году. Нужно правильно подготовиться и хорошо войти в игру», — подытожил Максим Березкин.

Перед финалом сезона 23/24 ярославцы тоже долго ждали определения соперника. После подобной паузы «Локомотив» проиграл в финале (6+).

Передать предстоящее противостояние удалось Антону Кирьянову. Тренер сообщил, что в «Авангарде» достаточно лидеров, которые способны продемонстрировать мастерство. Ожидается интересная борьба.

Антон Курьянов состоит в тренерском штабе «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАнтон Курьянов состоит в тренерском штабе «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Антон Курьянов состоит в тренерском штабе «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Все складывается из мелочей, из деталей. Но игра покажет. Каждая отдельная игра — это шахматы. То есть, каждый следующий ход нужно будет предугадывать, взламывать, предлагать что-то свое», — сообщил Антон Курьянов.

Ранее мы публиковали заявления главного тренера «Локомотива» после открытой тренировки. Игорь Никитин рассказал, как команда готовится ко встречи с «Авангардом».

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Комментарии
1
Гость
7 часов
Миллиардеры играют Миллионеры освобождают Нищие работают Всё идёт по плану
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