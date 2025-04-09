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Спорт Главный тренер ярославского «Локомотива» рассказал, как команда вслепую готовилась к «Авангарду»

Главный тренер ярославского «Локомотива» рассказал, как команда вслепую готовилась к «Авангарду»

Соперник по второму раунду стал известен 8 апреля

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«Локомотив» готовится ко второму раунду в плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Локомотив» готовится ко второму раунду в плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» готовится ко второму раунду в плей-офф

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

9 апреля в Ярославле на «Арене-2000» прошла открытая тренировка «Локомотива» перед вторым раундом плей-офф. Железнодорожники ждали оглашения соперника со 2 апреля, все это время им приходилось готовиться к новым играм практически вслепую. Об этом рассказал главный тренер Игорь Никитин.

«Мы уже давно всю подготовку перенесли на самих себя. С уважением к сопернику, но прежде всего, ты должен знать, что делаешь сам, что делает твой товарищ. Я даже вчера матч не смотрел», — сообщил Игорь Никитин.

Соперник определился 8 апреля после поражения «Сибири» в матче с «Салават Юлаевым» (6+), по итогу первого раунда им стала омская команда «Авангард».

Наставник ярославцев отметил, что «Авангард» отлично провел вторую половину сезона, назвав команду мастеровитой и интересной.

«Локомотив» победил соперника по первому раунду со счетом 4:0 в серии и вышел в четвертьфинал первыми в лиге. Журналисты вспомнили, что перед финалом сезона 23/24 ярославцы тоже долго ждали определения соперника. После подобной паузы «Локомотив» проиграл в финале (6+).

«Плохой или хороший, но это опыт. Мы не обращали внимания, что ситуация, как в финале, мы просто готовились, делали свою работу, ждали соперника», — рассказал Игорь Никитин.

Главный тренер «Локомотива», отвечая на вопрос корреспондента 76.RU, рассказал о пользе эмоций во время игр. В серии с нижегородским «Торпедо» игроки встревали в стычки с противником.

«Ребята уже обожглись, получили опыт и выигрывали классные серии. Кто это почувствовал, им второй раз объяснять не нужно. Эмоции — это двигатель, эмоции — это следствие мотивации. Поэтому главное, чтобы они не сжигали внутреннюю составляющую. Эмоции нужны», — ответил Игорь Никитин.

Ранее в Континентальной хоккейной лиге изменили «потолок» и «пол» зарплат в клубах на следующие три сезона.

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