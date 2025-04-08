Стал известен соперник ярославского «Локомотива» во втором раунде плей-офф: разбор

Ранее мы подготовили обзор на возможных соперников «Локомотива», но в итоге осталось лишь два претендента на эту роль — «Сибирь» и «Авангард». После поражения (6+) «Сибири» и прохода дальше «Салават Юлаева», соперником ярославцев стала омская команда, которая по итогу первого раунда уже прошла дальше. «Сибирь», которая была на седьмом месте после регулярного чемпионата, могла сыграть с «Локомотивом», если бы победила «Салават Юлаев» (6+), но этого не произошло. Теперь ярославцы сыграют с омским «Авангардом», шестой командой Востока.