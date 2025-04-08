Стал известен соперник ярославского «Локомотива» во втором раунде плей-офф: разбор

8 апреля стал известен соперник ярославского «Локомотива» во втором раунде плей-офф, им станет «Авангард». Команды встретятся (6+) 11 апреля на льду железнодорожников.
Ранее мы подготовили обзор на возможных соперников «Локомотива», но в итоге осталось лишь два претендента на эту роль — «Сибирь» и «Авангард». После поражения (6+) «Сибири» и прохода дальше «Салават Юлаева», соперником ярославцев стала омская команда, которая по итогу первого раунда уже прошла дальше. «Сибирь», которая была на седьмом месте после регулярного чемпионата, могла сыграть с «Локомотивом», если бы победила «Салават Юлаев» (6+), но этого не произошло. Теперь ярославцы сыграют с омским «Авангардом», шестой командой Востока.
Матчи (6+) второго раунда пройдут по такому расписанию:
11, 13 апреля в Ярославле (если потребуется — 19, 23 апреля);
15, 17 апреля в Омске (если потребуется — 21 апреля).
Как прошли встречи с «Авангардом» в регулярном чемпионате 24/25
25 сентября 2024 — «Локомотив» — «Авангард» (6+) — 3:2 (шайбы от «Локомотива» забросили нападающие Степан Никулин, Максим Березкин и Максим Шалунов);
3 октября 2024 — «Авангард» — «Локомотив» (6+) — (шайбы от «Локомотива» забросили Даниил Бут, Георгий Иванов, Никита Кирьянов, Максим Шалунов, Байрон Фрэз).
Как «Авангард» провел первый раунд
Омская команда закончила регулярный чемпионат на шестом месте, в первом раунде ее соперником стал прошлогодний обладатель Кубка Гагарина — «Металлург» (6+). Магнитогорская команда вылетела за счетом 2:4 из нынешнего плей-офф.
Ранее корреспондент 76.RU взяла интервью у молодого нападающего «Локо» Романа Лутцева, который уже успел дебютировать в КХЛ.