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Спорт Стал известен соперник ярославского «Локомотива» во втором раунде плей-офф: разбор

Стал известен соперник ярославского «Локомотива» во втором раунде плей-офф: разбор

Железнодорожники узнали, с кем сразятся в четвертьфинале Кубка Гагарина

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11 комментариев
Ярославский «Локомотив» узнал, с кем сыграет во втором раунде плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославский «Локомотив» узнал, с кем сыграет во втором раунде плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский «Локомотив» узнал, с кем сыграет во втором раунде плей-офф

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

8 апреля стал известен соперник ярославского «Локомотива» во втором раунде плей-офф, им станет «Авангард». Команды встретятся (6+) 11 апреля на льду железнодорожников.

Ранее мы подготовили обзор на возможных соперников «Локомотива», но в итоге осталось лишь два претендента на эту роль — «Сибирь» и «Авангард». После поражения (6+) «Сибири» и прохода дальше «Салават Юлаева», соперником ярославцев стала омская команда, которая по итогу первого раунда уже прошла дальше. «Сибирь», которая была на седьмом месте после регулярного чемпионата, могла сыграть с «Локомотивом», если бы победила «Салават Юлаев» (6+), но этого не произошло. Теперь ярославцы сыграют с омским «Авангардом», шестой командой Востока.

Матчи (6+) второго раунда пройдут по такому расписанию:

  • 11, 13 апреля в Ярославле (если потребуется — 19, 23 апреля);

  • 15, 17 апреля в Омске (если потребуется — 21 апреля).

Как прошли встречи с «Авангардом» в регулярном чемпионате 24/25

  • 25 сентября 2024 — «Локомотив» — «Авангард» (6+) — 3:2 (шайбы от «Локомотива» забросили нападающие Степан Никулин, Максим Березкин и Максим Шалунов);

  • 3 октября 2024 — «Авангард» — «Локомотив» (6+) — (шайбы от «Локомотива» забросили Даниил Бут, Георгий Иванов, Никита Кирьянов, Максим Шалунов, Байрон Фрэз).

Как «Авангард» провел первый раунд

Омская команда закончила регулярный чемпионат на шестом месте, в первом раунде ее соперником стал прошлогодний обладатель Кубка Гагарина — «Металлург» (6+). Магнитогорская команда вылетела за счетом 2:4 из нынешнего плей-офф.

Ранее корреспондент 76.RU взяла интервью у молодого нападающего «Локо» Романа Лутцева, который уже успел дебютировать в КХЛ.

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Комментарии
11
Мототайкер
12 часов
Кажется, что нам достался самый сложный и непонятный соперник. Половину чемпионата они просто тупо провалили. И обе игры с ними как раз на это время пришлись. Самая непонятная команда - непонятно чего от неё ожидать, но, всё же, чемоданы паковать рановато.
Гость
13 часов
Нормально.
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