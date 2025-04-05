Овечкин догнал Гретцки. Как это было и почему годами никто не верил, что это возможно

Историческая шайба забита Источник: Nick Wass / AP











Российский нападающий «Вашингтон Кэпитлз» сотворил, казалось, невозможное: он повторил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по голам, забив минувшей ночью 894-ю шайбу в своей карьере. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как это было и как на протяжении многих лет мало кто верил, что это возможно.

Как. Это. Было

Всё случилось в матче «Вашингтон Кэпитлз» — «Чикаго Блэкхоукс». Овечкин при счете 0:0 забил первый гол в матче. Произошло это так:

До повторения рекорда Гретцки оставался один гол. Ждать следующего матча не пришлось. Когда на табло в третьем периоде вновь было равенство 3:3, Александр отправил в ворота соперника ту самую историческую шайбу. Этот гол стал 894-м в его карьере.

На Александре во время игры был микрофон, который вел запись. Поэтому мы точно знаем, что он сказал сразу после своего — того самого — броска, и это было «Дааааааа!!!» по-русски.

Вся команда «Вашингтона» вышла на лед поздравить своего капитана с этим великим моментом. Сам Овечкин не забыл послать несколько воздушных поцелуев жене Анастасии Шубской, которая вместе с детьми наблюдала за игрой.

А стадион в столице США еще пару минут аплодировал российскому хоккеисту.

В итоге матч закончился победой «Вашингтона» со счетом 5:3 — всё получилось идеально.

После матча партнеры по команде снова поздравили своего капитана, облив его пивом.

«Лучший душ в моей жизни!» — признался радостный Овечкин.

Ну а через несколько минут в раздевалку «Вашингтона» зашел сам Уэйн Гретцки, чтобы поздравить Овечкина.

«Это было весело, точно. Думаю, всем понравился этот момент, потому что он действительно особенный. Сделать это дома, перед болельщиками, семьей, друзьями… И конечно, Уэйн тоже здесь. Это большая честь. Это исторический момент. Это многое значит. Честно говоря, даже не знаю, что сказать. Очень много эмоций. Никогда не думал, что смогу достичь такого рубежа. Как я всегда говорил, без моих партнеров, без команды, без вас, без семьи, без мамы, жены… Без их поддержки, без всего, что они для меня делают, это было бы невозможно. Это потрясающе. Я вас люблю», — заявил Овечкин после исторического матча.

Достижение Овечкина удивляет еще и тем, что для достижения отметки в 894 шайбы ему понадобилось на один матч меньше, чем Гретцки. 39-летний россиянин справился за 1486 матчей, а Гретцки потребовалось 1487. А ведь еще несколько лет назад были те, кто говорил, что Овечкину вряд ли удастся догнать великого канадца.

Как зарождалась вера в новый рекорд

Первые серьезные обсуждения в российских СМИ о том, способен ли Александр Овечкин побить «вечный» рекорд Уэйна Гретцки, появились уже через несколько лет после начала его карьеры в НХЛ. Долгое время достижение Гретцки — 894 гола в регулярных чемпионатах — казалось недосягаемым. Даже когда Овечкин штамповал сезоны по 50+ шайб в конце 2000-х, мало кто осмеливался вслух предположить, что однажды он сравняется с результатом Великого, как еще называют канадцы, Уэйна Гретцки.

Одна из первых публикаций в российских СМИ, где говорилось об этом, появилась 7 апреля 2011 года в газете «Спорт-Экспресс» по случаю 300-й шайбы Овечкина, которую он забил в матче «Торонто» — «Вашингтон» (2:3 Б). Журналист издания Игорь Рабинер отмечал, что в более раннем, чем у Овечкина, возрасте 300 шайб забивали только пятеро — Гретцки, Лемье, Хаверчук, Босси и Айзерман.

«Бывают несвоевременные, неюбилейные юбилеи. Когда тревоги и неопределенности за одну из самых ярких звезд российского спорта неизмеримо больше, чем ликования. Можно, конечно, заняться самообманом. Вот только именно сегодня всё это будет не более чем ура-патриотизмом. Потому что 300-голевой юбилей застал Александра Великого в низшей точке его карьеры. Но хуже всего, что в жизни Овечкина к лучшему, как считается, возрасту в карьере пока так и не появилось выигранных больших титулов. Чемпионат мира в Квебеке, при всех замечательных о нем воспоминаниях, не в счет. Александр имеет всё, чтобы стать великим. Но тенденция такова, что он может остаться лишь выдающимся», — писал Рабинер.

Первые серьезные разговоры о том, что Овечкин все-таки способен это сделать, начались осенью 2015 года, когда Александр обошел Сергея Федорова и вышел на первое место среди российских снайперов в истории НХЛ (в его активе было около 484 шайб). Впрочем, скептиков всё равно было больше.

«В активе лидера всех времен Уэйна Гретцки 894 шайбы. На 410 больше, чем у Ови. Объективно, побить этот рекорд вряд ли возможно, если только в НХЛ не увеличат вдвое ворота», — писал в ноябре 2015 года другой автор «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко.

Не верили в Овечкина и сами хоккеисты.

«Овечкин молодец, но рекорд Гретцки он побить не сможет. И не только Саша, но и, думаю, никто не побьет этот рекорд. Не забывайте, сколько он забивал в среднем за год. Считается, если ты забил 50 голов за сезон, ты — суперзвезда. Гретцки забрасывал в два раза больше — по 92 шайбы за год. То есть он — двойная суперзвезда», — говорил тогда же Павел Буре.

На самом деле в тот момент так считали многие: рекорд Гретцки действительно выглядел чем-то из области фантастики. В ноябре 2015-го в 777 матчах в НХЛ Александр Овечкин забросил 484 шайбы. Средняя результативность была 0,623 гола за матч — с этим показателем он должен был побить рекорд Гретцки уже в 2024 году. Но никто не думал, что Овечкин пройдет этот путь без серьезных травм и сохранит при этом подобный темп. Ведь даже Гретцки к концу карьеры сильно сдал: в последних шести сезонах канадец лишь один раз достиг отметки в 25 шайб, а в последний год отличился всего девять раз.

В лучшем случае считали, что Овечкин догонит Горди Хоу и станет вторым снайпером в истории. Уже через год тональность дискуссии изменилась.

Однако год за годом вопреки логике скорострельность Овечкина не снижалась: в 2016-м он седьмой раз в карьере достиг отметки 50 голов за сезон (повторив рекорд Гретцки и Босси по количеству сезонов 50+) и преодолел рубеж 500 шайб. Даже североамериканцы стали сопереживать россиянину в его погоне за легендарным 99-м номером.

«Если взять за основу статистику голов в среднем за матч, то мы получим потрясающую цифру прогноза: к 37 годам Овечкин может забить почти 950 голов за карьеру! Это больше, чем у Гретцки и Горди Хоу. Вполне возможно, что сейчас мы имеем уникальный шанс следить за карьерой лучшего снайпера в истории этой игры. Сейчас у Овечкина 532 гола, и, если посмотреть на то, сколько наколотил Гретцки, можно понять, что его отделяет от лидеров исторического списка целая пропасть. Но не стоит забывать, что эти люди играют в разные эпохи. Сейчас никто не умеет отправлять шайбу в сетку лучше, чем это делает Ови. Если учесть, как изменялся хоккей в разные годы, Александр — впечатляющий снайпер. Возможно, самый выдающийся из всех», — рассуждал осенью 2016 года аналитик TSN Трэвис Йост.

Примерно в то же время спрашивать об этом стали и самого Гретцки. Великий канадец, к слову, уже тогда не считал, что это невозможно.

«Первые 500 голов забить легко, а вот следующие 500… Ты стареешь, твое тело понемногу устает, тяжелее дается силовая игра и перелеты. Но у Овечкина есть черта, которая необходима, чтобы забить 894. Должна быть страсть к забиванию голов, и она у него есть. Я понял, что надо заканчивать, когда в последнем сезоне забил девять голов. У меня было много передач, но забивать с возрастом сложнее. Ты понимаешь, что забивать — это больно, и с возрастом даешь слабину. Если он сможет сохранить свой темп, он способен сделать это. И если он побьет мой рекорд, я первым пожму ему руку. Если кто и может это сделать, так это он. Алекс заставляет людей вскакивать с кресел, он заводит фанатов. Люди платят, чтобы посмотреть на его игру», — говорил Гретцки в эфире NHL Network 19 марта 2017 года.

А вот Овечкин долго еще не верил, что способен приблизиться к этой отметке.

«Я не думаю, что это возможно. Я разговаривал с Уэйном и не думаю, что эти рекорды вообще можно побить. Нужно играть до 60 лет, чтобы побить. Ягр пытался — не получилось. Опять же — раньше был совсем другой хоккей. Он изменился. Сейчас всё намного сложнее. Конечно, почему бы не попытаться — посмотрим», — говорил в том же году капитан «Вашингтона».

«Овечкин не настолько хорош»

Сезон-2016/17 вообще стал одним из худших для Овечкина. Он забил всего 33 шайбы и был не похож сам на себя.

«Летом казалось, что Овечкин уезжает с ярмарки. Скромные для него 33 гола, потускневшая игра, погрузневшая фигура и снизившая чуть ли не до нуля эффективность атак за пределами левого круга вбрасывания. С таким резюме быстрее о пенсии задумаешься, чем о каких-то рекордах», — писал автор «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Но Овечкин вновь посрамил всех скептиков. Уже в следующем сезоне он снова вышел на привычный уровень, впервые выиграл Кубок Стэнли и завоевал Конн Смайт (приз лучшему игроку плей-офф). В чемпионате 2018/19 он в очередной раз стал лучшим снайпером лиги и подобрался к отметке 650 голов. На фоне этих успехов даже закоренелые пессимисты начали признавать: русская «Великая восьмерка» может замахнуться на недостижимое. Поверил в это и сам Овечкин.

3 апреля 2019 года на сайте НХЛ вышел материал, где капитан «Вашингтона» сказал, что все-таки постарается обойти Великого.

«Мне нужно быть здоровым. Мне нужно быть в хорошей форме. Я попытаюсь это сделать, но никто не знает, что будет в будущем», — говорил Овечкин.

Рекорд перестал казаться абсолютно невозможным. Но даже в этот момент оставались те, кто считал, что миссия всё еще невыполнима.

«Ничего не изменилось по сравнению с прошлыми годами. Овечкин делает то, что умеет лучше всего. Бьет по воротам с угла, забивает голы в большинстве. И его броски действительно опасны. Я думаю, победа в Кубке Стэнли в прошлом году стала для него огромным облегчением, поэтому он чувствует себя намного моложе. И заслуженно является одним из лучших снайперов. Но Овечкин не сможет побить рекорд Гретцки. Александр не настолько хорош», — говорил пятикратный обладатель Кубка Стэнли Яри Курри.

К началу 2020 года Александр Овечкин продолжил переписывать историю. 22 февраля 2020-го он забросил свою 700-ю шайбу, став лишь восьмым игроком НХЛ, покорившим эту вершину. Еще более впечатляло то, с какой скоростью он приблизился к рубежу.

К этому времени и статистические модели начали подкреплять оптимизм: аналитики подсчитывали, что при сохранении средней результативности 0,5–0,6 гола за игру Овечкин сможет догнать 894 примерно к 2024–25 годам. Поразительно, но в то же время в эфире TSN сразу три эксперта дружно высказалась, что у него ничего не получится.

Главный хоккейный эксперт Боб Маккензи опасался, что россиянину просто надоест эта гонка, и он вернется домой раньше. Бывший игрок НХЛ Дэйв Пулен (играл до 36, всего два раза выбивал 30 голов) считал, что еще пять лет идти по графику 40 голов за сезон слишком тяжело. А другой бывший игрок НХЛ Джефф О’Нилл (закончил в 31) предсказал, что через пять лет Овечкин будет на пенсии — наслаждаться жизнью где-нибудь в Майами.

Стоит отметить, что сам Ови тогда реагировал сдержанно. Он не раз говорил, что не зацикливается на рекорде во время игры: для него главное — побеждать, а голы придут. Возможно, что именно такой настрой помог ему не выгореть психологически. После сезона-2019/20 (укороченного из-за пандемии) были опасения, что пауза и возраст (35 лет) помешают Овечкину. Однако следующие два года показали обратное: Александр продолжал забивать с завидной стабильностью.

К концу 2021 года он обошел Марселя Дионна и вышел на пятое место в списке снайперов, приблизившись вплотную к Ягру. О рекорде Гретцки стали говорить и писать не как о фантастике, а как о долгосрочной цели, которая вполне реальна, если не помешают форс-мажоры. Тогда же Александр подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 5 лет, явно обозначив, что собирается играть как минимум до 40 лет. Это тоже был важным сигналом: он нацелен идти до конца в этой гонке.

Голы не стареют

К 2023 году Александр Овечкин превратил погоню за рекордом Гретцки в захватывающий триллер на финишной прямой. В сезоне-2021/22 он вновь перешагнул рубеж 50 шайб (и этой в 36 лет!), достиг отметки 780 голов, а в сезоне-2022/23 — превзошел рубеж 800 голов и обошел Горди Хоу (801), выйдя на чистое второе место в истории лиги. Впереди оставался только Гретцки.

Летом 2023 года, когда у Овечкина было 822 гола (осталось 72 до рекорда), Сергей Федоров — его бывший партнер по команде и наставник, легенда хоккея — дал интервью, в котором выразил твердую уверенность в грядущем историческом событии.

«Я хочу пожелать Саше крепкого здоровья. Уверен, что он побьет рекорд Гретцки», — заявил Федоров.

Он подчеркнул, что знает Овечкина как упорного и целеустремленного человека, способного достичь цели.

Важно, что к этому моменту здоровье и форма самого Овечкина почти не вызывали вопросов. В сезоне-2022/23, в возрасте 37–38 лет, он забросил 42 шайбы — показатель элитного снайпера даже в молодом возрасте. «Вашингтон Кэпиталз» хоть и переживала смену поколений, но Александр оставался ее лидером и основным голеадором. На дворе было межсезонье-2023, и хоккейный мир уже наперебой строил прогнозы. Уже тогда пытались вычислить, в каком месяце он догонит Гретцки.

Скепсис практически испарился — от прежних сомнений осталась лишь нотка реализма: «если не случится травмы или иных форс-мажоров». Тем не менее, учитывая железное здоровье Ови за карьеру, серьезно таких препятствий не ждали.

Сезон-2023/24 и начало 2024/25 превратились в масштабное отслеживание каждого шага Овечкина к рекорду. СМИ рапортовали ежедневно: «осталось 20 шайб», «осталось 10 шайб»… Каждая заброшенная шайба сопровождалась подсчетом, сколько еще до Гретцки. НХЛ сама подогревала интерес — на официальном сайте регулярно публиковались прогнозируемые даты, когда Ови должен догнать и перегнать Великого. В итоге к весне 2025 года ситуация сложилась уникальная: Александру оставалось меньше пяти голов. Весь хоккейный мир замер в ожидании исторического момента, а тональность комментариев изменилась на торжественно-ликующую.

В последних публикациях перед рекордом часто приводились сравнения карьер Овечкина и Гретцки. Отмечалось, что Гретцки завершил карьеру в 38 лет, забив в последнем сезоне лишь 9 голов, — тогда как Овечкин в свои 38 положил уже почти 40. То есть Александр даже в более позднем возрасте сохранил бомбардирский уровень.

При этом погоня за рекордом не пошла во вред команде. «Вашингтон» впервые с чемпионского сезона занимает лидирующую позицию в НХЛ и считается одним из претендентов на Кубок Стэнли. Нет такого, что партнеры играют только на Овечкина. Сам Александр порой делал голевые передачи в ситуациях, когда мог забивать сам. И вот теперь эта Великая погоня завершилась — Овечкин повторил рекорд Гретцки, и каждая следующая шайба будет только еще дальше отправлять его в вечность.