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Наука

Мощная магнитная буря приведёт к северному сиянию над Ярославлем: когда ждать

Природное явление такой силы встречается раз в несколько лет

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Когда еще увидишь такую красоту!

Фото: Михаил Волгусов

Сегодня вечером ярославцы, вероятно, смогут увидеть необыкновенное и редкое для наших широт явление — северное сияние. Связано это с магнитными бурями, которые сегодня прогнозируют.

— Возможно повторение сильнейшей геомагнитной бури последних лет: 17 марта 2015-го. В течение нескольких часов ожидается прибытие плотного солнечного ветра, выброшенного из группы солнечных пятен 20 марта. С наступлением темноты все надежды на ясное небо, прогноз хороший — северное сияние в Ярославле должно быть видно очень хорошо, — рассказал на своей странице «Охотник за облаками» Михаил Завьялов, блогер, наблюдающий за редкими явлениями природы, атмосферы и астрономическими событиями.

Таким было то самое сияние в 2015-м

Михаил Завьялов уточнил, что буря пока запаздывает, но ждём до вечера. И вооружаемся фотоаппаратами! Когда над Ярославлем разливается северное сияние, это необыкновенно красиво. А какое было над Рыбинском — просто загляденье.

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ТЕГИ

северное сияние

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