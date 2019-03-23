Мощная магнитная буря приведёт к северному сиянию над Ярославлем: когда ждать

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Природное явление такой силы встречается раз в несколько лет
Когда еще увидишь такую красоту!
Сегодня вечером ярославцы, вероятно, смогут увидеть необыкновенное и редкое для наших широт явление — северное сияние. Связано это с магнитными бурями, которые сегодня прогнозируют.
— Возможно повторение сильнейшей геомагнитной бури последних лет: 17 марта 2015-го. В течение нескольких часов ожидается прибытие плотного солнечного ветра, выброшенного из группы солнечных пятен 20 марта. С наступлением темноты все надежды на ясное небо, прогноз хороший — северное сияние в Ярославле должно быть видно очень хорошо, — рассказал на своей странице «Охотник за облаками» Михаил Завьялов, блогер, наблюдающий за редкими явлениями природы, атмосферы и астрономическими событиями.
Таким было то самое сияние в 2015-м
Михаил Завьялов уточнил, что буря пока запаздывает, но ждём до вечера. И вооружаемся фотоаппаратами! Когда над Ярославлем разливается северное сияние, это необыкновенно красиво. А какое было над Рыбинском — просто загляденье.