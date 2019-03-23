Мощная магнитная буря приведёт к северному сиянию над Ярославлем: когда ждать

Сегодня вечером ярославцы, вероятно, смогут увидеть необыкновенное и редкое для наших широт явление — северное сияние. Связано это с магнитными бурями, которые сегодня прогнозируют.

— Возможно повторение сильнейшей геомагнитной бури последних лет: 17 марта 2015-го. В течение нескольких часов ожидается прибытие плотного солнечного ветра, выброшенного из группы солнечных пятен 20 марта. С наступлением темноты все надежды на ясное небо, прогноз хороший — северное сияние в Ярославле должно быть видно очень хорошо, — рассказал на своей странице «Охотник за облаками» Михаил Завьялов, блогер, наблюдающий за редкими явлениями природы, атмосферы и астрономическими событиями.