Известный российский педагог в эфире Первого канала похвалил ректора ярославского университета

Ярославский преподаватель возглавил ареопаг
Вчера утром в эфире федерального телевидения вышла программа «Умницы и умники» с участием педагога из Ярославля Михаила Нянковского. В передаче он возглавил судейскую коллегию.
— Между нами только вам скажу, что этот человек уже шесть лет ведёт программу «Умники и умницы» в Ярославле, — сказал о Нянковском постоянный ведущий Юрий Вяземский.
Ближе к концу передачи Михаил Нянковский на всю страну похвалил ректора Ярославского педагогического университета Михаила Груздева и сказал, что при нём университет расцветёт.
Михаил Нянковский родился в Ярославле. Выучился на филолога в Ярославском педагогическом институте, а потом работал в школе. В 1994 году он получил статус «Учитель года», а через ещё через год стал заслуженным учителем школы Российской Федерации.
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