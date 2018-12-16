Известный российский педагог в эфире Первого канала похвалил ректора ярославского университета

Вчера утром в эфире федерального телевидения вышла программа «Умницы и умники» с участием педагога из Ярославля Михаила Нянковского. В передаче он возглавил судейскую коллегию.



— Между нами только вам скажу, что этот человек уже шесть лет ведёт программу «Умники и умницы» в Ярославле, — сказал о Нянковском постоянный ведущий Юрий Вяземский.



Ближе к концу передачи Михаил Нянковский на всю страну похвалил ректора Ярославского педагогического университета Михаила Груздева и сказал, что при нём университет расцветёт.

