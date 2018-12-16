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Наука

Известный российский педагог в эфире Первого канала похвалил ректора ярославского университета

Михаил Нянковский снялся в «Умницах и умниках»

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Ярославский преподаватель возглавил ареопаг 

Фото: скриншот с видео программы

Вчера утром в эфире федерального телевидения вышла программа «Умницы и умники» с участием педагога из Ярославля Михаила Нянковского. В передаче он возглавил судейскую коллегию.

— Между нами только вам скажу, что этот человек уже шесть лет ведёт программу «Умники и умницы» в Ярославле, — сказал о Нянковском постоянный ведущий Юрий Вяземский.

Ближе к концу передачи Михаил Нянковский на всю страну похвалил ректора Ярославского педагогического университета Михаила Груздева и сказал, что при нём университет расцветёт.

Михаил Нянковский родился в Ярославле. Выучился на филолога в Ярославском педагогическом институте, а потом работал в школе. В 1994 году он получил статус «Учитель года», а через ещё через год стал заслуженным учителем школы Российской Федерации.

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

Ярославльучитель

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