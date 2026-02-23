Великий пост в 2026 году: расписание по дням и как его правильно провести

Каждый год Великий пост начинается в разное время, и в 2026 году до него осталось не так уж и долго Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Когда за спиной остались и Рождество, и Сретение Господне, впереди — Великий пост. Самый длительный и самый строгий. Длится он 48 дней, и всё это время православные должны вести себя тише воды, ниже травы: не ссориться, не ругаться, не завидовать и не поддаваться искушениям. А всё для того, чтобы духовно максимально приблизиться к состоянию, в котором человека хотел бы видеть Бог. Какие ограничения действуют всё это время, когда Великий пост в 2026 году и как к нему правильно подготовиться, прямо сейчас и расскажем.

Как появился Великий пост

До III века всеобщих правил подготовки к Пасхе не было. В разных церквях люди по-разному готовились. Например, во II веке был 40-часовой пост. Он начинался вечером в Страстную пятницу и продолжался до конца пасхальной литургии. Всё это время верующие ничего не ели.

В III веке в отдельных церквях был установлен 6-дневный пост в честь событий Страстной недели. Но постились все по-разному — кто-то не ел совсем, а кто-то — только последние 2 дня.

В начале V века многие церкви установили 40-дневный пост. С тех пор его продолжительность колебалась от 6 до 8 недель. Но было еще непонятно — как считать субботы и воскресенья, в которые пост отменяется.

В результате Церковь пришла к единому правилу: Великий пост длится 48 календарных дней — десятину (одну десятую) от года. Несмотря на кажущуюся ошибку в расчетах, ведь год — 365–366 дней, это действительно десятина, ведь субботы и воскресенья в расчет не идут.

Что означают недели Великого поста

Великий пост можно разделить на 2 части: первые шесть недель — Святая четыредесятница, последняя неделя — Страстная седмица. При этом у каждой недели поста есть свое значение:

Торжество православия. Вспоминают победу над иконоборцами. Вспоминают святителя Григория Паламы за победу в богословских спорах, когда он объяснил связь между Богом и мирозданием. Крестопоклонная. Верующие поклоняются кресту — символу веры и духовного подвига, отказа от искушений во имя исполнения закона Божьего. Вспоминают святого Иоанна Лествичника — одного из соустроителей монашества и примера смирения и духовной силы. Вспоминает святую Марию Египетскую — она покаялась и, благодаря усиленному посту, смогла очиститься от греха многих лет развратной жизни, начав жить по заповедям. Цветоносная — вход Господень в Иерусалим. Вспоминают, как на входе в Иерусалим устилали дорогу перед Иисусом Христом пальмовыми ветвями. Завершение недели — Вербное воскресенье. Страстная седмица. Вспоминают события, предшествовавшие Пасхе — мученичество Христа, распятие и погребение.

Завершает Страстную седмицу праздник Светлого Христова Воскресения.

Когда Великий пост в 2026 году

В 2026 году Великий пост начнется 23 февраля и закончится 11 апреля. На протяжении этих дней в питании соблюдают правила, зависящие от недели и ее дня. Мясопродукты, молоко и молокопродукты, яйца не употребляют. Также воздерживаются от продуктов и блюд с ярко выраженным вкусом. Масло используют растительное.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Что нельзя делать в Великий пост

Великий пост — не столько и не только про запреты в еде. Есть и другие ограничения. Так, верующим нельзя:

употреблять алкоголь и курить;

посещать развлекательные мероприятия и предаваться досугу — долго смотреть телевизор, серфить по интернету, играть в компьютерные игры и подобное;

вступать в интимную близость;

провоцировать конфликты, затаивать обиды, думать о плохом, завидовать и проявлять агрессию.

Также в период Великого поста традиционно не играют свадьбы, не устраивают шумных торжеств и пышных застолий.

Как подготовиться к Великому посту

Пост в первую очередь — это не ограничения в еде, они — лишь способ дисциплинировать себя. Показать, что не желудок управляет человеком, а человек — желудком. Во время поста человек время, освободившееся от приготовления сложных блюд и увеселений, проводит в молитвах и осмыслении себя, своих поступков, стремится стать лучше, очиститься и вырасти духовно.

Перед тем как начать соблюдать пост, стоит проконсультироваться с врачом. Если здоровье не позволяет ограничить рацион, можно поститься другими способами. Чтобы определить, какими именно, стоит поговорить с батюшкой. Также с духовником можно обсудить какие-то послабления в рационе, если они требуются, и получить благословение на индивидуальную диету.

Если держать пост собираетесь впервые, то не ставьте перед собой сразу цель дойти до конца. Лучше сперва попробовать хотя бы на неделю отказаться, например, от мяса. Или другого любимого продукта. А непосредственно перед его началом за неделю-две начать исключать продукты животного происхождения, чтобы исключить сильный стресс для организма.

После поста организм также не стоит подвергать стрессу, налегая на те продукты, которые последние 7 недель были под запретом. Поэтому яйца, мясо и другую тяжелую пищу надо возвращать в рацион умеренными темпами.

Почему в некоторые дни Великого поста можно выпить бокал вина

Выходные дни — суббота и воскресенье — не считаются постными. Поэтому вино в небольшом количестве не является нарушением поста. Однако крепкий алкоголь всё так же под запретом.

Кто и когда может нарушить пост

Пост ни в коем случае не должен навредить здоровью. Поэтому, если есть болезни, предусматривающие определенный график питания, поститься не стоит. Также пост разрешено не соблюдать детям, беременным и пожилым людям.