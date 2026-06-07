«Долго и счастливо» — миф? Ярославский психолог рассказала, что разрушает каждый брак

Семейный психолог рассказала, как сохранить брак даже в самых сложных ситуациях Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Разговоры с партнером сводятся к быту, а обида от накопленных обид всё нарастает? Не стоит переживать раньше времени, проблему можно решить. Семейный психолог из Ярославля Ирина Уточкина рассказала, как разговорить своего партнера и сохранить отношения.

Общение — это фундамент любой здоровой человеческой связи. По словам психолога, из-за отсутствия диалога в паре могут появиться серьезные проблемы.

— Невысказанные претензии накапливаются и в какой-то момент прорываются наружу. Партнеры отдаляются, каждый начинает интерпретировать поведение другого через призму своих страхов: усталость воспринимается как равнодушие, молчание — как обида, — объяснила специалист.

Формируется так называемое «одиночество вдвоем». Ирина Уточкина семейный и детский психолог

Атмосфера контроля, а не близости

Разговаривать с партнером продуктивно — навык, которому надо учиться. Но бывает, что одна из сторон не хочет открываться, не желает говорить о чувствах и отношениях, как таковых. Чаще всего, по наблюдениям психолога, это нежелание — не упрямство, а защитный механизм.

— Партнер может избегать разговоров из-за страха отвержения, особенностей воспитания в семье, где эмоции считались слабостью («не плачь, будь сильным»), или потому, что просто боится: честный разговор приведет к ссоре, — рассказала Ирина Уточкина.

Специалист назвала несколько лайфхаков, как исправить даже самого упрямого «молчуна»:

создайте безопасную атмосферу: слушайте без осуждения, дайте право остановиться в любой момент;

начните с малого, задавайте нейтральные вопросы: «Тебе было приятно/неудобно в той ситуации?», затем постепенно переходите к более личным темам;

меняйте формулировки (техника «я-сообщений»): «Я волновалась, с тобой всё в порядке?» вместо обвинения «Где ты был?»; «Мне не хватает нашего времени вдвоем» вместо «Ты постоянно куда-то пропадаешь»;

подавайте пример: делитесь своими чувствами первым, дайте партнеру понять, что это безопасно;

практикуйте активное слушание: перефразируйте услышанное, уточняйте, не спешите с ответами и выводами.

Психолог отмечает, что ни в коем случае нельзя давить или сравнивать партнера с другими людьми. Устраивая «допросы» и «экзамены» на проверку чувств любимого человека, мы лишь создаем атмосферу контроля, а не близости.

— Такие допросы нередко становятся манипуляцией: с их помощью человек провоцирует чувство вины и подтверждает собственную значимость через эмоциональный контроль, что является нарциссическим проявлением, — объяснила эксперт.

Ошибка становится поводом «завиноватить» партнера, и возникает конфликт. Ирина Уточкина семейный и детский психолог

Пример разницы в намерении: «Ты опять не помнишь, какой у меня любимый фильм? Сколько лет уже вместе!» — звучит как обвинение. «Я недавно опять пересматривала тот фильм, он мне очень нравится. А у тебя какой любимый?» — открытая фраза для продолжения диалога.

Если проблема в отношениях обговаривалась множество раз, но партнер продолжает игнорировать ваши просьбы, это указывает на деструктивную связь, которую, возможно, не стоит продолжать.

Обижаться — нормально?

Обида, по словам психолога, сама по себе — естественная реакция. Однако ее хронический характер провоцирует накопление недовольства и пассивной агрессии, которые заставляют сомневаться в партнере.

В отношениях обида может возникать по нескольким причинам:

невысказанные ожидания: мы считаем, что партнер «должен» помнить то, что нам важно, но не говорим об этом;

низкая самооценка: малейшее невнимание воспринимается как нелюбовь;

прошлый опыт: если в детстве человека не слышали, обида становится привычным способом привлечь внимание.

Психолог советует научиться справляться с обидой. Для этого нужно всегда узнавать причину невнимания у партнера, зачастую за этим может стоять стресс и усталость. Также не стоит слишком сильно зацикливаться на проблемных ситуациях, постоянно прокручивая у себя в голове негативные мысли.

Нужно ли друг о друге знать всё

Здоровые отношения, по словам психолога, строятся на доверии, а для этого не обязательно знать друг про друга абсолютно всё.

— Стремление «знать всё» нередко оказывается не признаком близости, а признаком тревожности, — объяснила специалист.

Однако некоторые моменты стоит проговорить с партнером «на берегу». К таким, по мнению психолога, относятся следующие:

наличие детей;

незавершенный развод;

серьезные вопросы здоровья;

отношение к браку, детям, карьере и переездам.

Именно несовпадения в этих моментах чаще всего разрушают отношения спустя годы. Ирина Уточкина семейный и детский психолог

При этом, как утверждает специалист, не всё требует раскрытия. Эпизоды прошлого, с которыми человек давно справился, можно оставить при себе. Подробности предыдущих романов чаще всего лишь вызывают ревность. Стоит помнить, что у каждого есть право на личное пространство.

Как сохранить брак: советы психолога

Проблемы могут появиться из-за неоправданных ожиданий и романтизации навязанных стандартов. По словам психолога, такое поведение — это продукт медиафантазий (мифа о любви), который огромному количеству людей вложили в голову.

Пресловутое киношное «долго и счастливо» не имеет ничего общего с реальными отношениями. Ирина Уточкина семейный и детский психолог

— Чтобы ваши отношения стали конструктивнее, не лишним будет выкинуть из них клише романтических фильмов и любовных романов. Например, с помощью игр с карточками, которые содержат вопросы, побуждающие говорить о чувствах, ценностях и мечтах. Подобные игры убирают ощущение допроса, — поделилась рекомендацией специалист.

Эксперт рассказала, чего лучше избегать во время разговора со второй половинкой:

неподходящее время: усталость, голод, стресс, спешка — не лучший момент для серьезного диалога;

обобщающие обвинения: «Ты всегда…» / «Ты никогда…»;

переход на личности: упоминание комплексов и травм разрушает доверие;

домыслы о мотивах: «Ты специально это сделал, чтобы меня позлить»;

обесценивание чувств: «Не раздувай из мухи слона» — партнер замыкается или повышает голос;

ультиматумы и угрозы: не стоит создавать давление;

отказ от диалога: молчание загоняет проблему вглубь, и она вырывается скандалом.

В повседневной жизни чаще благодарите друг друга, говорите друг другу приятные слова. Ирина Уточкина семейный и детский психолог