«Долго и счастливо» — миф? Ярославский психолог рассказала, что разрушает каждый брак

Разговоры с партнером сводятся к быту, а обида от накопленных обид всё нарастает? Не стоит переживать раньше времени, проблему можно решить. Семейный психолог из Ярославля Ирина Уточкина рассказала, как разговорить своего партнера и сохранить отношения.
Общение — это фундамент любой здоровой человеческой связи. По словам психолога, из-за отсутствия диалога в паре могут появиться серьезные проблемы.
— Невысказанные претензии накапливаются и в какой-то момент прорываются наружу. Партнеры отдаляются, каждый начинает интерпретировать поведение другого через призму своих страхов: усталость воспринимается как равнодушие, молчание — как обида, — объяснила специалист.
Формируется так называемое «одиночество вдвоем».
Атмосфера контроля, а не близости
Разговаривать с партнером продуктивно — навык, которому надо учиться. Но бывает, что одна из сторон не хочет открываться, не желает говорить о чувствах и отношениях, как таковых. Чаще всего, по наблюдениям психолога, это нежелание — не упрямство, а защитный механизм.
— Партнер может избегать разговоров из-за страха отвержения, особенностей воспитания в семье, где эмоции считались слабостью («не плачь, будь сильным»), или потому, что просто боится: честный разговор приведет к ссоре, — рассказала Ирина Уточкина.
Специалист назвала несколько лайфхаков, как исправить даже самого упрямого «молчуна»:
создайте безопасную атмосферу: слушайте без осуждения, дайте право остановиться в любой момент;
начните с малого, задавайте нейтральные вопросы: «Тебе было приятно/неудобно в той ситуации?», затем постепенно переходите к более личным темам;
меняйте формулировки (техника «я-сообщений»): «Я волновалась, с тобой всё в порядке?» вместо обвинения «Где ты был?»; «Мне не хватает нашего времени вдвоем» вместо «Ты постоянно куда-то пропадаешь»;
подавайте пример: делитесь своими чувствами первым, дайте партнеру понять, что это безопасно;
практикуйте активное слушание: перефразируйте услышанное, уточняйте, не спешите с ответами и выводами.
Психолог отмечает, что ни в коем случае нельзя давить или сравнивать партнера с другими людьми. Устраивая «допросы» и «экзамены» на проверку чувств любимого человека, мы лишь создаем атмосферу контроля, а не близости.
— Такие допросы нередко становятся манипуляцией: с их помощью человек провоцирует чувство вины и подтверждает собственную значимость через эмоциональный контроль, что является нарциссическим проявлением, — объяснила эксперт.
Ошибка становится поводом «завиноватить» партнера, и возникает конфликт.
Пример разницы в намерении: «Ты опять не помнишь, какой у меня любимый фильм? Сколько лет уже вместе!» — звучит как обвинение. «Я недавно опять пересматривала тот фильм, он мне очень нравится. А у тебя какой любимый?» — открытая фраза для продолжения диалога.
Если проблема в отношениях обговаривалась множество раз, но партнер продолжает игнорировать ваши просьбы, это указывает на деструктивную связь, которую, возможно, не стоит продолжать.
Обижаться — нормально?
Обида, по словам психолога, сама по себе — естественная реакция. Однако ее хронический характер провоцирует накопление недовольства и пассивной агрессии, которые заставляют сомневаться в партнере.
В отношениях обида может возникать по нескольким причинам:
невысказанные ожидания: мы считаем, что партнер «должен» помнить то, что нам важно, но не говорим об этом;
низкая самооценка: малейшее невнимание воспринимается как нелюбовь;
прошлый опыт: если в детстве человека не слышали, обида становится привычным способом привлечь внимание.
Психолог советует научиться справляться с обидой. Для этого нужно всегда узнавать причину невнимания у партнера, зачастую за этим может стоять стресс и усталость. Также не стоит слишком сильно зацикливаться на проблемных ситуациях, постоянно прокручивая у себя в голове негативные мысли.
Нужно ли друг о друге знать всё
Здоровые отношения, по словам психолога, строятся на доверии, а для этого не обязательно знать друг про друга абсолютно всё.
— Стремление «знать всё» нередко оказывается не признаком близости, а признаком тревожности, — объяснила специалист.
Однако некоторые моменты стоит проговорить с партнером «на берегу». К таким, по мнению психолога, относятся следующие:
наличие детей;
незавершенный развод;
серьезные вопросы здоровья;
отношение к браку, детям, карьере и переездам.
Именно несовпадения в этих моментах чаще всего разрушают отношения спустя годы.
При этом, как утверждает специалист, не всё требует раскрытия. Эпизоды прошлого, с которыми человек давно справился, можно оставить при себе. Подробности предыдущих романов чаще всего лишь вызывают ревность. Стоит помнить, что у каждого есть право на личное пространство.
Как сохранить брак: советы психолога
Проблемы могут появиться из-за неоправданных ожиданий и романтизации навязанных стандартов. По словам психолога, такое поведение — это продукт медиафантазий (мифа о любви), который огромному количеству людей вложили в голову.
Пресловутое киношное «долго и счастливо» не имеет ничего общего с реальными отношениями.
— Чтобы ваши отношения стали конструктивнее, не лишним будет выкинуть из них клише романтических фильмов и любовных романов. Например, с помощью игр с карточками, которые содержат вопросы, побуждающие говорить о чувствах, ценностях и мечтах. Подобные игры убирают ощущение допроса, — поделилась рекомендацией специалист.
Эксперт рассказала, чего лучше избегать во время разговора со второй половинкой:
неподходящее время: усталость, голод, стресс, спешка — не лучший момент для серьезного диалога;
обобщающие обвинения: «Ты всегда…» / «Ты никогда…»;
переход на личности: упоминание комплексов и травм разрушает доверие;
домыслы о мотивах: «Ты специально это сделал, чтобы меня позлить»;
обесценивание чувств: «Не раздувай из мухи слона» — партнер замыкается или повышает голос;
ультиматумы и угрозы: не стоит создавать давление;
отказ от диалога: молчание загоняет проблему вглубь, и она вырывается скандалом.
В повседневной жизни чаще благодарите друг друга, говорите друг другу приятные слова.
Если разговоры не помогают решить проблему, стоит обратиться за помощью к специалисту.