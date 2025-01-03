Ну и Год семьи. Самые громкие разводы звезд в 2024-м: видео

Рассказываем о самых громких разводах 2024 года Источник: Городские порталы

2024 год был объявлен Годом семьи. Тем не менее за эти 12 месяцев распалось немало известных пар. Не проходило и недели, чтобы мы не узнавали об очередном разладе. То основатели Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчуки со скандалом разводятся, то SHAMAN объявляет о расставании с женой. В списке новоиспеченных невест оказались Алсу, Нюша, Лерчек. Ну а развод Анны Седоковой и Яниса Тиммы и вовсе обернулся трагедией.

MSK1.RU вспоминает о самых громких расставаниях 2024 года.

Нюша и Игорь Сивов

Певица Нюша познакомилась с Игорем Сивовым в 2013 году на Универсиаде в Казани. На тот момент он занимал пост советника президента Международной федерации студенческого спорта. Артистка признавалась, что влюбилась в нового знакомого с первого взгляда. Ради Нюши он сменил работу и переехал в Москву, но было еще одно «но» — Сивов был женат и воспитывал двоих детей.

— Когда узнала, что он женат, это стало для меня проблемой. Я не была готова быть любовницей. Его бывшая жена не давала развод. Нам надо было ждать, — откровенничала певица в интервью.

Но для меня это щепетильная ситуация, ведь любая женщина не хочет разбивать семью. Раньше это для меня было табу, но в жизни так случается, что, когда ты чего-то сильно не хочешь, это приходит в твою жизнь. Нюша певица

В итоге своего Нюша всё же добилась. В 2017 году пара тайно расписалась в Казани, а после сыграла шикарную свадьбу на Мальдивах. Спустя год у Нюши и Игоря родилась дочь Серафима-Симба, а в 2021 году — сын Саффрон. Со стороны казалось, что супруги счастливы в браке и живут душа в душу.

В 2022 году Нюша впервые намекнула на измену мужа. Затем артистка то и дело появлялась на публике без обручального кольца. В то же время из ее соцсетей пропали совместные кадры с мужем. В итоге 27 мая 2024 года певица подала на развод.

Нюша и Игорь Сивов поженились в 2017 году Источник: NYUSHA / T.me











Позже в интервью Лауре Джугелии Нюша признавалась, что до последнего пыталась сохранить брак — даже согласилась на свободные отношения. Но миновать расставания не удалось. Помимо измены, причиной разлада стали «невысказанная претензия и накопленная агрессия», которые супруги не обсуждали.

— Мне важно, чтобы отношения имели определенную яркость. Это должны быть чувства, которые окрыляют, вдохновляют, мотивируют… Нужно было какие-то моменты в паре обсудить. Это было бы честно. В моменте я не была собой. И однажды это был срыв, — говорила Нюша.

Супруги разошлись без скандалов и раздела имущества — у пары всё это время был брачный контракт. Экс-супруги неоднократно подчеркивали, что благодарны друг другу за прожитые вместе годы и планируют сохранить дружеские отношения ради воспитания детей.

Несмотря на развод, пара сохранила дружеские отношения Источник: NYUSHA TEAM / T.me











Алсу и Ян Абрамов

В один день с Нюшей заявление о разводе подала певица Алсу. Она и бизнесмен Ян Абрамов состояли в браке 18 лет. За эти годы у пары родилось трое детей — Сафина, Микелла и Рафаэль.

Алсу и Ян Абрамов познакомились в 2002 году, их свела общая знакомая — певица Ариана. Уже тогда между поп-звездой и сыном российского банкира пробежала искра, но до отношений дело так и не дошло. Первое свидание случилось лишь в 2005 году, а уже спустя два месяца Ян сделал девушке предложение.

В 2006 году на всю столицу отгремела роскошная свадьба. Торжество проходило в правительственном концертном зале «Россия», а свидетельство о браке молодоженам выдал мэр Москвы Юрий Лужков. На свадьбе присутствовали политики и звезды шоу-бизнеса — поздравить пару прибыли Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Игорь Крутой, Владимир Жириновский и другие. Сообщалось, что на праздник потратили около трех с половиной миллионов долларов.

Алсу и Ян Абрамов поженились в 2006 году Источник: @alsou_a / Instagram (деятельность запрещена в России)











В начале 2024 года в Сети поползли слухи о расставании Алсу и Яна Абрамова, бизнесмена заподозрили в неверности. Как рассказал нашим коллегам из «СтарХита» источник в окружении пары, Алсу просто не могла больше закрывать глаза на поведение супруга.

— На данный момент они не живут вместе более полугода, — рассказал источник. — Ян давно появлялся в семейном гнездышке только наездами. И Алсу с таким положением дел была абсолютно не согласна. Постоянные скандалы ничего не меняли, поэтому она решила завершить эти отношения, которые всё равно зашли в тупик.

Позже Абрамова заметили на вертолетной экскурсии в компании модели Анастасии Решетовой. Позже бывшая Тимати поспешила оправдаться и заявила, что для нее отношения с женатым человеком — табу. На что Алсу коротко ответила: «Врет».

В расставании Абрамова и Алсу винят модель Анастасию Решетову. Ранее она состояла в отношениях с рэпером Тимати, от которого родила сына Источник: volkonskaya.reshetova / Instagram (принадлежит Meta, деятельность запрещена в РФ)











Суд развел супругов 27 августа 2024 года. Мирно разойтись не получилось: представители Яна Абрамова обвинили Алсу в измене и новом романе — якобы ради мужчины певица пытается отсудить у супруга пентхаус в Лондоне. В ответ женщина назвала мужа нарциссом и попросила не распространять слухи.

— Расставание для нарцисса — это удар по его хрупкому эго. Публичное уничтожение вашей репутации — это акт мести, который заставит вас заплатить за все обиды, унижения и травмы, которые, по его мнению, он получил в отношениях, — написала Алсу. — Он может опубликовать или распространить любую имеющуюся у него информацию о вас (тексты, фотографии, видео) среди вашего окружения. Он будет говорить всем, что вы «сошли с ума».

В расставании Абрамова и Алсу винят модель Анастасию Решетову Источник: @alsou_a / Instagram (деятельность запрещена в России)











Валерия и Артем Чекалины

Валерия Феопантова (девичья фамилия. — Прим. ред.) и Артем Чекалин познакомились в 2009 году. Они учились в одной группе в Высшей школе бизнеса МГУ. Через три года Артем сделал девушке предложение, а в 2012 году они, учась на четвертом курсе, поженились. В том же году Валерия, взяв после свадьбы фамилию мужа, завела блог в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

В 2016 году у пары родились двойняшки — Алиса и Богдан. С первых дней молодая мама публиковала фотографии детей в соцсети и делилась с подписчиками личным. Изначально муж и его семья не поддерживали идею Валерии с ведением блога, но со временем изменили свое мнение. Уже в 2020 году Лерчек занимала 7-е место в рейтинге самых популярных блогеров страны (тогда она зарабатывала около 610 тысяч долларов).

Чекалины поженились в 2012 году Источник: Valeri Chekalina / Vk.com











На этом пара не остановилась и запустила ряд марафонов, в которых предлагали уникальные программы тренировок и питания для похудения. В 2021 году пара представила курс «Денежный марафон», в котором делилась с подписчиками секретами успешного заработка. По данным сервиса «Контур.Фокус», оборот компании ООО «Би Фит», через которую Чекалины осуществляли продажи своих курсов, составил 2,9 миллиарда рублей. В 2022 году у пары родился третий ребенок — Лев. Радостное событие произошло в Майами, а малыш получил гражданство США по праву рождения.

В 2023 году на супругов завели два уголовных дела по неуплате налогов. Они оказались должны почти 500 миллионов рублей. Блогерам удалось расплатиться с государством, но после этого отношения начали трещать по швам.

— Мы по-разному переживали стресс. Я пыталась себе придумать как можно больше занятий, а Артем, наоборот, ничего не хотел. Я пыталась его вытаскивать, но ничего не помогало, — признавалась Лерчек.

Моя основная обида была в том, что Артем не хотел проводить время со мной, я не чувствовала его любовь. А он, наоборот, говорил, что я ему нужна была рядом, а я где-то постоянно гуляла. На этой почве мы начинали ссориться, а из новой ссоры тянулось старое. Валерия Чекалина блогер

Блогеры развелись в августе 2024 года, пара была в браке 12 лет. Инициатором бракоразводного процесса стала сама блогерша. Расставание не прошло гладко: Лерчек призналась, что пожалела о том, что не подписала брачный договор и им с супругом приходилось делить имущество.

— Делить — это вообще просто ужасно, — признавалась Лерчек. — Поэтому я говорю подписчикам: заключайте брачный договор.

В октябре 2024 года бывших супругов задержали по делу о незаконном выводе средств за пределы России на сумму более 250 миллионов рублей. Сейчас Валерия и Артем находятся под домашним арестом. Если их вину докажут, то Чекалиным грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас Чекалины находятся под следствием Источник: Lerchek теперь тут / T.me











Татьяна и Владислав Бакальчуки

Татьяна и Владислав познакомились в начале нулевых. В то время она, будучи преподавателем иностранных языков, занималась репетиторством и переводами, а ее супруг — предпринимательством. В 2004 году у пары родилась дочь. Сидя в декрете, Татьяна задумалась о том, как увеличить семейный доход, — тогда же и появилась идея о создании интернет-магазина.

Вместе с мужем они начали небольшое дело, которое за двадцать лет переросло в настоящую бизнес-империю, которую в 2024 году пришлось делить с оружием наперевес. Причиной тому стало скандальное объединение Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Владислав был против этой идеи, называл происходящее «рейдерским захватом» и даже просил помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова, рэпера Тимати и продюсера Иосифа Пригожина. В итоге попытки «вернуть жену в семью» не увенчались успехом, а две компании всё же объединились, образовав ООО «РВБ».

Деловой конфликт всё еще не закончен, но в отношениях, судя по всему, поставлена точка — Татьяна поменяла фамилию на девичью.

— Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким, — написала она в соцсетях.

В июле 2024 года Татьяна объявила о слиянии Wildberries и Russ и анонсировала скорый развод Источник: Владислав Бакальчук / T.me











SHAMAN и Елена Мартынова

Ярослав Дронов и Елена Мартынова познакомились в 2017 году. Разница в 14 лет влюбленных ничуть не смущала. Позднее оба признавались, что с первого взгляда почувствовали друг в друге что-то родное. Уже после второго свидания пара решила пожениться.

В те годы Дронов участвовал в шоу и пел в кавер-группе, Елена верила в его успех и поддерживала во всём.

— Она приходила и со слезами на глазах мне всё рассказывала, как ее знакомые не верят в мой успех. Я говорил: «Ничего, прорвемся», — рассказывал Ярослав.

Минута славы артиста случилась в 2022 году — после публикации треков «Встанем» и «Я русский». Уже став большим артистом, SHAMAN продолжал нежно отзываться о жене и благодарить ее за веру в него.

Елена Мартынова и SHAMAN пробыли в браке почти 7 лет Источник: StarHit.ru











В сентябре 2024 года певец SHAMAN огорошил поклонников новостью о разводе. По словам Ярослава, плотный график не оставил времени на любовь.

— Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь, — объяснил Ярослав.

Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид. SHAMAN певец

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

После развода с Матильдой Сергей Шнуров зря времени не терял и почти сразу же сошелся с Ольгой Абрамовой. Разница между шоуменом и его пассией — 18 лет. Ольга — дочь миллиардера Валерия Абрамова, который был сооснователем компании «Высококачественные автомобильные дороги» (АО «ВАД») — одного из крупнейших подрядчиков рынка строительства и ремонта дорог.

В 2018 году пара тайно расписалась, а в 2021 и 2022 годах Ольга родила лидеру «Ленинграда» двоих детей, информация о которых держится в строжайшем секрете.

Выйдя замуж, Ольга решила заняться бизнесом: в 2019 году она зарегистрировала ИП Шнурова Ольга Валерьевна, единолично владеет ООО «Ленинград Продакшн» и выступает там гендиректором. И компания, и ИП работают в области исполнительских искусств.

По мнению Ксении Собчак, именно из-за новой супруги группа «Ленинград» пришла в упадок.

— Ольга действительно сделала всё, чтобы он не общался вообще ни с кем из своих друзей. В том числе и со своим ближайшим человеком — концертным директором. Ну и сегодня «Ленинград» — это группа, которая выступает на корпоративах, а раньше собирала стадионы по всей стране. И всё это пришлось на время с Ольгой, — написала телеведущая в своем телеграм-канале.

В сентябре 2024 году Абрамова решила расстаться со Шнуровым и подала на развод. Спустя месяц брак расторгли. Никто из бывших супругов на заседание не явился. Бракоразводный процесс рассматривался в мировом суде — то есть бывшие возлюбленные не спорили об имуществе и детях.

Шнуров и Абрамова расстались спустя 6 лет брака Источник: Personastars











Анна Седокова и Янис Тима

Пара познакомилась летом 2019 года на открытии бара Седоковой на Саввинской набережной в Москве. Между экс-солисткой «ВИА ГРЫ» и баскетболистом сразу же вспыхнула страсть.

В то время Тимма был игроком подмосковных «Химок». На тот момент он еще не развелся с предыдущей супругой, а за плечами у певицы было уже два брака и трое детей от разных мужчин. Но ни это, ни разница в возрасте (Седокова была старше Тиммы на 10 лет) не смогли помешать влюбленным.

Янису удалось не только завоевать сердце певицы, но и добиться расположения ее троих детей — Алины, Моники и Гектора. Спустя год после знакомства Тимма сделал Седоковой предложение. Помолвка певицы и баскетболиста прошла во время отпуска в Майами летом 2020 года. Тимма преподнес избраннице кольцо и букет цветов на арендованной яхте. Откладывать в долгий ящик свадьбу влюбленные не стали, в сентябре того же года пара расписалась в «Барвихе Luxury Village». На торжестве присутствовали только самые близкие.

Янис Тимма и Анна Седокова Источник: @janis.timma / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Идиллия продлилась недолго, вскоре в Сети поползли слухи о разводе артистов. Пара то расставалась, то снова мирилась. Но в сентябре 2024 года Седокова объявила о грядущем разводе. По словам певицы, их с мужем брак «изжил себя».

— Мы всё время как-то пытались бороться, спасать. Но потом я уже поняла, что всё, — признавалась Седокова. — Как я ему сказала: «Слушай, вот это брак, его уже надо закончить, он уже изжил себя. Если всё будет хорошо, сделаем новый».

В октябре Седокова подала заявление на развод. Они не стали устраивать имущественных споров и разборок. Паре дали месяц на то, чтобы помириться. Тимма очень переживал из-за расставания с артисткой и порывался приехать, чтобы помириться. Воссоединения так и не произошло. Пара развелась после четырех лет брака. Заседание по делу состоялось 9 декабря 2024 года, а через 8 дней баскетболиста нашли мертвым в одной из столичных пятиэтажек.

В октябре 2024 года Седокова подала на развод Источник: @annasedokova / Instagram (Деятельность запрещена на территории РФ)











Анна эмоционально отреагировала на смерть мужа и попросила поберечь нервы ее младшего ребенка Гектора. Позже певицу госпитализировали в больницу с нервным срывом.

Отец баскетболиста позже заявил, что причиной трагедии мог стать развод. По словам Райтиса Тиммы, именно Седокова стала инициатором расставания, Янис же до последнего хотел сохранить брак.

— Да [могло произойти из-за Анны]. Месяца полтора назад общались с сыном. Могу сказать, что три года мы не общались, это виновата она. У него она везде была заблокирована, — цитирует 360.ru Райтиса Тимму.