НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -9

4 м/c,

зап.

 741мм 74%
Подробнее
3 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Грядут холода
Афиша на 3 января
Как достигать своих целей
Квартира за 72 миллиона
Куда сходить с детьми
Аномальное потепление в Ярославле
Легковушка влетела в остановку
График работы больниц
Тест-драйв катка на Советской
Каким был 2024 для бизнеса
Он и она Ну и Год семьи. Самые громкие разводы звезд в 2024-м: видео

Ну и Год семьи. Самые громкие разводы звезд в 2024-м: видео

Пары распадались одна за другой

259
1 комментарий

Рассказываем о самых громких разводах 2024 года

Источник:

2024 год был объявлен Годом семьи. Тем не менее за эти 12 месяцев распалось немало известных пар. Не проходило и недели, чтобы мы не узнавали об очередном разладе. То основатели Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчуки со скандалом разводятся, то SHAMAN объявляет о расставании с женой. В списке новоиспеченных невест оказались Алсу, Нюша, Лерчек. Ну а развод Анны Седоковой и Яниса Тиммы и вовсе обернулся трагедией.

MSK1.RU вспоминает о самых громких расставаниях 2024 года.

Нюша и Игорь Сивов

Певица Нюша познакомилась с Игорем Сивовым в 2013 году на Универсиаде в Казани. На тот момент он занимал пост советника президента Международной федерации студенческого спорта. Артистка признавалась, что влюбилась в нового знакомого с первого взгляда. Ради Нюши он сменил работу и переехал в Москву, но было еще одно «но» — Сивов был женат и воспитывал двоих детей.

— Когда узнала, что он женат, это стало для меня проблемой. Я не была готова быть любовницей. Его бывшая жена не давала развод. Нам надо было ждать, — откровенничала певица в интервью.

<p>Нюша</p><p>Нюша</p>

Но для меня это щепетильная ситуация, ведь любая женщина не хочет разбивать семью. Раньше это для меня было табу, но в жизни так случается, что, когда ты чего-то сильно не хочешь, это приходит в твою жизнь.

В итоге своего Нюша всё же добилась. В 2017 году пара тайно расписалась в Казани, а после сыграла шикарную свадьбу на Мальдивах. Спустя год у Нюши и Игоря родилась дочь Серафима-Симба, а в 2021 году — сын Саффрон. Со стороны казалось, что супруги счастливы в браке и живут душа в душу.

В 2022 году Нюша впервые намекнула на измену мужа. Затем артистка то и дело появлялась на публике без обручального кольца. В то же время из ее соцсетей пропали совместные кадры с мужем. В итоге 27 мая 2024 года певица подала на развод.

Нюша и Игорь Сивов поженились в 2017 году

Источник:

Позже в интервью Лауре Джугелии Нюша признавалась, что до последнего пыталась сохранить брак — даже согласилась на свободные отношения. Но миновать расставания не удалось. Помимо измены, причиной разлада стали «невысказанная претензия и накопленная агрессия», которые супруги не обсуждали.

— Мне важно, чтобы отношения имели определенную яркость. Это должны быть чувства, которые окрыляют, вдохновляют, мотивируют… Нужно было какие-то моменты в паре обсудить. Это было бы честно. В моменте я не была собой. И однажды это был срыв, — говорила Нюша.

Супруги разошлись без скандалов и раздела имущества — у пары всё это время был брачный контракт. Экс-супруги неоднократно подчеркивали, что благодарны друг другу за прожитые вместе годы и планируют сохранить дружеские отношения ради воспитания детей.

Несмотря на развод, пара сохранила дружеские отношения

Источник:

Алсу и Ян Абрамов

В один день с Нюшей заявление о разводе подала певица Алсу. Она и бизнесмен Ян Абрамов состояли в браке 18 лет. За эти годы у пары родилось трое детей — Сафина, Микелла и Рафаэль.

Алсу и Ян Абрамов познакомились в 2002 году, их свела общая знакомая — певица Ариана. Уже тогда между поп-звездой и сыном российского банкира пробежала искра, но до отношений дело так и не дошло. Первое свидание случилось лишь в 2005 году, а уже спустя два месяца Ян сделал девушке предложение.

В 2006 году на всю столицу отгремела роскошная свадьба. Торжество проходило в правительственном концертном зале «Россия», а свидетельство о браке молодоженам выдал мэр Москвы Юрий Лужков. На свадьбе присутствовали политики и звезды шоу-бизнеса — поздравить пару прибыли Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Игорь Крутой, Владимир Жириновский и другие. Сообщалось, что на праздник потратили около трех с половиной миллионов долларов.

Алсу и Ян Абрамов поженились в 2006 году

Источник:

В начале 2024 года в Сети поползли слухи о расставании Алсу и Яна Абрамова, бизнесмена заподозрили в неверности. Как рассказал нашим коллегам из «СтарХита» источник в окружении пары, Алсу просто не могла больше закрывать глаза на поведение супруга.

— На данный момент они не живут вместе более полугода, — рассказал источник. — Ян давно появлялся в семейном гнездышке только наездами. И Алсу с таким положением дел была абсолютно не согласна. Постоянные скандалы ничего не меняли, поэтому она решила завершить эти отношения, которые всё равно зашли в тупик.

Позже Абрамова заметили на вертолетной экскурсии в компании модели Анастасии Решетовой. Позже бывшая Тимати поспешила оправдаться и заявила, что для нее отношения с женатым человеком — табу. На что Алсу коротко ответила: «Врет».

В расставании Абрамова и Алсу винят модель Анастасию Решетову. Ранее она состояла в отношениях с рэпером Тимати, от которого родила сына

Источник:

Суд развел супругов 27 августа 2024 года. Мирно разойтись не получилось: представители Яна Абрамова обвинили Алсу в измене и новом романе — якобы ради мужчины певица пытается отсудить у супруга пентхаус в Лондоне. В ответ женщина назвала мужа нарциссом и попросила не распространять слухи.

— Расставание для нарцисса — это удар по его хрупкому эго. Публичное уничтожение вашей репутации — это акт мести, который заставит вас заплатить за все обиды, унижения и травмы, которые, по его мнению, он получил в отношениях, — написала Алсу. — Он может опубликовать или распространить любую имеющуюся у него информацию о вас (тексты, фотографии, видео) среди вашего окружения. Он будет говорить всем, что вы «сошли с ума».

В расставании Абрамова и Алсу винят модель Анастасию Решетову

Источник:

Валерия и Артем Чекалины

Валерия Феопантова (девичья фамилия. — Прим. ред.) и Артем Чекалин познакомились в 2009 году. Они учились в одной группе в Высшей школе бизнеса МГУ. Через три года Артем сделал девушке предложение, а в 2012 году они, учась на четвертом курсе, поженились. В том же году Валерия, взяв после свадьбы фамилию мужа, завела блог в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

В 2016 году у пары родились двойняшки — Алиса и Богдан. С первых дней молодая мама публиковала фотографии детей в соцсети и делилась с подписчиками личным. Изначально муж и его семья не поддерживали идею Валерии с ведением блога, но со временем изменили свое мнение. Уже в 2020 году Лерчек занимала 7-е место в рейтинге самых популярных блогеров страны (тогда она зарабатывала около 610 тысяч долларов).

Чекалины поженились в 2012 году

Источник:

На этом пара не остановилась и запустила ряд марафонов, в которых предлагали уникальные программы тренировок и питания для похудения. В 2021 году пара представила курс «Денежный марафон», в котором делилась с подписчиками секретами успешного заработка. По данным сервиса «Контур.Фокус», оборот компании ООО «Би Фит», через которую Чекалины осуществляли продажи своих курсов, составил 2,9 миллиарда рублей. В 2022 году у пары родился третий ребенок — Лев. Радостное событие произошло в Майами, а малыш получил гражданство США по праву рождения.

В 2023 году на супругов завели два уголовных дела по неуплате налогов. Они оказались должны почти 500 миллионов рублей. Блогерам удалось расплатиться с государством, но после этого отношения начали трещать по швам.

— Мы по-разному переживали стресс. Я пыталась себе придумать как можно больше занятий, а Артем, наоборот, ничего не хотел. Я пыталась его вытаскивать, но ничего не помогало, — признавалась Лерчек.

<p>Валерия Чекалина</p><p>Валерия Чекалина</p>

Моя основная обида была в том, что Артем не хотел проводить время со мной, я не чувствовала его любовь. А он, наоборот, говорил, что я ему нужна была рядом, а я где-то постоянно гуляла. На этой почве мы начинали ссориться, а из новой ссоры тянулось старое.

Блогеры развелись в августе 2024 года, пара была в браке 12 лет. Инициатором бракоразводного процесса стала сама блогерша. Расставание не прошло гладко: Лерчек призналась, что пожалела о том, что не подписала брачный договор и им с супругом приходилось делить имущество.

— Делить — это вообще просто ужасно, — признавалась Лерчек. — Поэтому я говорю подписчикам: заключайте брачный договор.

В октябре 2024 года бывших супругов задержали по делу о незаконном выводе средств за пределы России на сумму более 250 миллионов рублей. Сейчас Валерия и Артем находятся под домашним арестом. Если их вину докажут, то Чекалиным грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас Чекалины находятся под следствием

Источник:

Татьяна и Владислав Бакальчуки

Татьяна и Владислав познакомились в начале нулевых. В то время она, будучи преподавателем иностранных языков, занималась репетиторством и переводами, а ее супруг — предпринимательством. В 2004 году у пары родилась дочь. Сидя в декрете, Татьяна задумалась о том, как увеличить семейный доход, — тогда же и появилась идея о создании интернет-магазина.

Вместе с мужем они начали небольшое дело, которое за двадцать лет переросло в настоящую бизнес-империю, которую в 2024 году пришлось делить с оружием наперевес. Причиной тому стало скандальное объединение Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Владислав был против этой идеи, называл происходящее «рейдерским захватом» и даже просил помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова, рэпера Тимати и продюсера Иосифа Пригожина. В итоге попытки «вернуть жену в семью» не увенчались успехом, а две компании всё же объединились, образовав ООО «РВБ».

Деловой конфликт всё еще не закончен, но в отношениях, судя по всему, поставлена точка — Татьяна поменяла фамилию на девичью.

— Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким, — написала она в соцсетях.

В июле 2024 года Татьяна объявила о слиянии Wildberries и Russ и анонсировала скорый развод

Источник:

SHAMAN и Елена Мартынова

Ярослав Дронов и Елена Мартынова познакомились в 2017 году. Разница в 14 лет влюбленных ничуть не смущала. Позднее оба признавались, что с первого взгляда почувствовали друг в друге что-то родное. Уже после второго свидания пара решила пожениться.

В те годы Дронов участвовал в шоу и пел в кавер-группе, Елена верила в его успех и поддерживала во всём.

— Она приходила и со слезами на глазах мне всё рассказывала, как ее знакомые не верят в мой успех. Я говорил: «Ничего, прорвемся», — рассказывал Ярослав.

Минута славы артиста случилась в 2022 году — после публикации треков «Встанем» и «Я русский». Уже став большим артистом, SHAMAN продолжал нежно отзываться о жене и благодарить ее за веру в него.

Елена Мартынова и SHAMAN пробыли в браке почти 7 лет

Источник:

В сентябре 2024 года певец SHAMAN огорошил поклонников новостью о разводе. По словам Ярослава, плотный график не оставил времени на любовь.

— Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь, — объяснил Ярослав.

<p>SHAMAN</p><p>SHAMAN</p>

Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид.

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

После развода с Матильдой Сергей Шнуров зря времени не терял и почти сразу же сошелся с Ольгой Абрамовой. Разница между шоуменом и его пассией — 18 лет. Ольга — дочь миллиардера Валерия Абрамова, который был сооснователем компании «Высококачественные автомобильные дороги» (АО «ВАД») — одного из крупнейших подрядчиков рынка строительства и ремонта дорог.

В 2018 году пара тайно расписалась, а в 2021 и 2022 годах Ольга родила лидеру «Ленинграда» двоих детей, информация о которых держится в строжайшем секрете.

Выйдя замуж, Ольга решила заняться бизнесом: в 2019 году она зарегистрировала ИП Шнурова Ольга Валерьевна, единолично владеет ООО «Ленинград Продакшн» и выступает там гендиректором. И компания, и ИП работают в области исполнительских искусств.

По мнению Ксении Собчак, именно из-за новой супруги группа «Ленинград» пришла в упадок.

— Ольга действительно сделала всё, чтобы он не общался вообще ни с кем из своих друзей. В том числе и со своим ближайшим человеком — концертным директором. Ну и сегодня «Ленинград» — это группа, которая выступает на корпоративах, а раньше собирала стадионы по всей стране. И всё это пришлось на время с Ольгой, — написала телеведущая в своем телеграм-канале.

В сентябре 2024 году Абрамова решила расстаться со Шнуровым и подала на развод. Спустя месяц брак расторгли. Никто из бывших супругов на заседание не явился. Бракоразводный процесс рассматривался в мировом суде — то есть бывшие возлюбленные не спорили об имуществе и детях.

Шнуров и Абрамова расстались спустя 6 лет брака

Источник:

Анна Седокова и Янис Тима

Пара познакомилась летом 2019 года на открытии бара Седоковой на Саввинской набережной в Москве. Между экс-солисткой «ВИА ГРЫ» и баскетболистом сразу же вспыхнула страсть.

В то время Тимма был игроком подмосковных «Химок». На тот момент он еще не развелся с предыдущей супругой, а за плечами у певицы было уже два брака и трое детей от разных мужчин. Но ни это, ни разница в возрасте (Седокова была старше Тиммы на 10 лет) не смогли помешать влюбленным.

Янису удалось не только завоевать сердце певицы, но и добиться расположения ее троих детей — Алины, Моники и Гектора. Спустя год после знакомства Тимма сделал Седоковой предложение. Помолвка певицы и баскетболиста прошла во время отпуска в Майами летом 2020 года. Тимма преподнес избраннице кольцо и букет цветов на арендованной яхте. Откладывать в долгий ящик свадьбу влюбленные не стали, в сентябре того же года пара расписалась в «Барвихе Luxury Village». На торжестве присутствовали только самые близкие.

Янис Тимма и Анна Седокова

Источник:

Идиллия продлилась недолго, вскоре в Сети поползли слухи о разводе артистов. Пара то расставалась, то снова мирилась. Но в сентябре 2024 года Седокова объявила о грядущем разводе. По словам певицы, их с мужем брак «изжил себя».

— Мы всё время как-то пытались бороться, спасать. Но потом я уже поняла, что всё, — признавалась Седокова. — Как я ему сказала: «Слушай, вот это брак, его уже надо закончить, он уже изжил себя. Если всё будет хорошо, сделаем новый».

В октябре Седокова подала заявление на развод. Они не стали устраивать имущественных споров и разборок. Паре дали месяц на то, чтобы помириться. Тимма очень переживал из-за расставания с артисткой и порывался приехать, чтобы помириться. Воссоединения так и не произошло. Пара развелась после четырех лет брака. Заседание по делу состоялось 9 декабря 2024 года, а через 8 дней баскетболиста нашли мертвым в одной из столичных пятиэтажек.

В октябре 2024 года Седокова подала на развод

Источник:

Анна эмоционально отреагировала на смерть мужа и попросила поберечь нервы ее младшего ребенка Гектора. Позже певицу госпитализировали в больницу с нервным срывом.

Отец баскетболиста позже заявил, что причиной трагедии мог стать развод. По словам Райтиса Тиммы, именно Седокова стала инициатором расставания, Янис же до последнего хотел сохранить брак.

— Да [могло произойти из-за Анны]. Месяца полтора назад общались с сыном. Могу сказать, что три года мы не общались, это виновата она. У него она везде была заблокирована, — цитирует 360.ru Райтиса Тимму.

Прощание с баскетболистом прошло на его родине в Латвии. Расходы по транспортировке взяла на себя Анна Седокова и команда Alikson Team, за которую баскетболист играл в последние годы.

ПО ТЕМЕ
Звездные разводы Нюша Алсу SHAMAN Владислав Бакальчук Татьяна Бакальчук Сергей Шнуров Янис Тимма Анна Седокова
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
32 минуты
Берут пример с царька и его команды
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Работа в −50, алкоголь и тоска по дому: нефтяник — о том, как празднуют Новый год на вахте
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление