В Ярославской области женихи стали старше

В Ярославле мужчины стали позже жениться Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











ЗАГС Ярославской области сообщил, что за 10 месяцев 2024 года в регионе был зарегистрирован 6361 брак. Причем 60% молодоженов создавали семью впервые, у остальных за плечами уже был подобный опыт.

По статистике, мужчины в этом году вступали в брак чаще в возрасте 25–34 лет, женщины — в 18–29 лет. Причем, как отметили в ЗАГСе, средний возраст женихов по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился сразу на 7 лет.

— В этом году в регионе сделали акцент на выездных регистрациях брака в живописных локациях. Сейчас их 26, но мы ведем работу по расширению таких предложений, — рассказала заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель.

Более половины пар подали документы через портал госуслуг.

Напомним, население в Ярославской области сокращается, и для этого существует несколько причин, включая миграцию, превышение смертности над рождаемостью.