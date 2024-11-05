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Он и она В Ярославской области женихи стали старше

В Ярославской области женихи стали старше

В правительстве региона назвали средний возраст молодоженов

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2 комментария

В Ярославле мужчины стали позже жениться

ЗАГС Ярославской области сообщил, что за 10 месяцев 2024 года в регионе был зарегистрирован 6361 брак. Причем 60% молодоженов создавали семью впервые, у остальных за плечами уже был подобный опыт.

По статистике, мужчины в этом году вступали в брак чаще в возрасте 25–34 лет, женщины — в 18–29 лет. Причем, как отметили в ЗАГСе, средний возраст женихов по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился сразу на 7 лет.

— В этом году в регионе сделали акцент на выездных регистрациях брака в живописных локациях. Сейчас их 26, но мы ведем работу по расширению таких предложений, — рассказала заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель.

Более половины пар подали документы через портал госуслуг.

Напомним, население в Ярославской области сокращается, и для этого существует несколько причин, включая миграцию, превышение смертности над рождаемостью.

А вы состоите в официальном браке?

Да, один раз и на всю жизнь
Да. Причем не в первый раз
Не было еще такого опыта
Я в разводе
Я вдова / вдовец
Живем с половинкой без регистрации и счастливы

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Комментарии
2
Гость
29 минут
Так молодые всё на кладбище согласно плану, идёшь по аллее и одна молодёжь, наркота или долг отдал, а ещё без медпомощи сколько умирают
Гость
28 минут
Регистрация брака, свадьба для многих становятся праздником типа новогоднего. Который становится приятной самоцелью. А как там сложится семейная жизнь, какие цели, заботы, обязанности, труды впереди - то вопрос номер шестнадцать. И половина браков распадается. Безответственно, некрасиво ведете себя, граждане брачующиеся.
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