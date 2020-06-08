Пандемия коронавируса не просто заперла большую часть населения страны в квартирах, но и заметно изменила предпочтения людей в жилищном вопросе. Кто-то собрался прикупить дачный участок, кто-то наконец занялся балконом, чтобы сделать из него место для жизни, а кто-то созрел для переезда, потому что еще одну неделю карантина в однушке не переживет. Разбираемся, что произошло за эти месяцы на рынке жилья.

Стали брать больше квартир, но не все



Казалось бы, кризис — не самое подходящее время для крупных покупок. Но на российском рынке недвижимости это правило не сработало. Наоборот — люди решили вложиться в недвижимость, как в самый простой и эффективный способ сбережения. Хотя по сравнению даже с 2019 годом спрос упал.

