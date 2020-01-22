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Когда достроят башни-близнецы в Ярославле: назвали новые сроки

Уже видно, каким будет новое здание

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Долгострой наконец обретает понятный вид

Долгострой наконец обретает понятный вид

В областном департаменте строительства назвали сроки, когда сдадут башни-близнецы на площади Труда в Ярославле. Летом прошлого года говорили о том, что объект сдадут в конце 2019-го — начале 2020-го. Сроки немного сдвинулись

— На сегодняшний день застройщики называют новые сроки завершения строительства — март (правая башня) и ноябрь (левая башня) текущего года, — рассказали порталу 76.RU в департаменте. — Строительство башен на площади Труда возобновилось в 2017 году. В течение длительного времени на объекте не велись работы по причине финансовых и организационных обстоятельств у застройщиков. Департамент строительства Ярославской области оказал полное содействие в решении сложившихся проблем. С его участием были решены все вопросы по исходно-разрешительной документации, а также спорные вопросы соинвесторов. Ранее от представителей застройщиков на рабочих встречах поступала информация о том, что ввод в эксплуатацию объекта предполагается раньше срока — конец 2019 — начало 2020 года. Однако обещанные сроки застройщиками не были соблюдены. В настоящее время, по словам представителя группы инвесторов, решен вопрос с финансированием. На правой башне уже завершаются отделочные работы. Работы на левой башне возобновятся в феврале.

Сроки сдачи башен-близнецов на площади все время сдвигались. Сначала власти говорили, что строительство завершится в 2018 году, но этого не произошло. Объясняли тогда тем, что между инвесторами возникли недоговоренности и они переоценили свои возможности по срокам.

Напомним, планы на башни масштабные — в одном здании будет работать бизнес-центр, другое станет гостиницей.

Даже не верится, что на этой площади не будет забора

Даже не верится, что на этой площади не будет забора

Заглянули за забор

Заглянули за забор

Кто-нибудь помнит, как эта площадь выглядела без забора?

Кто-нибудь помнит, как эта площадь выглядела без забора?

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башни-близнецыстроительство
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КОММЕНТАРИИ (12)

Гость
22 янв 2020 в 13:09

Очереди были в кассы Шинника,от троллейбусной остановки через всю площадь.

Гость
22 янв 2020 в 12:16

Незаконно загородили пожарный проезд. Кто-то скорей всего пои мел от всего этого, в том числе от того, что раскопали площадь Труда под подземную стоянку. Изуродовали площадь. Сносить надо было. а не достраивать.

Левин
22 янв 2020 в 11:55

Кто-нибудь помнит, как эта площадь выглядела без забора?

Фото: Александра Савельева
Конечно и без забора и без этих зданий. Это вы понаехавшие не помните.