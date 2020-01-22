Когда достроят башни-близнецы в Ярославле: назвали новые сроки

В областном департаменте строительства назвали сроки, когда сдадут башни-близнецы на площади Труда в Ярославле. Летом прошлого года говорили о том, что объект сдадут в конце 2019-го — начале 2020-го. Сроки немного сдвинулись

— На сегодняшний день застройщики называют новые сроки завершения строительства — март (правая башня) и ноябрь (левая башня) текущего года, — рассказали порталу 76.RU в департаменте. — Строительство башен на площади Труда возобновилось в 2017 году. В течение длительного времени на объекте не велись работы по причине финансовых и организационных обстоятельств у застройщиков. Департамент строительства Ярославской области оказал полное содействие в решении сложившихся проблем. С его участием были решены все вопросы по исходно-разрешительной документации, а также спорные вопросы соинвесторов. Ранее от представителей застройщиков на рабочих встречах поступала информация о том, что ввод в эксплуатацию объекта предполагается раньше срока — конец 2019 — начало 2020 года. Однако обещанные сроки застройщиками не были соблюдены. В настоящее время, по словам представителя группы инвесторов, решен вопрос с финансированием. На правой башне уже завершаются отделочные работы. Работы на левой башне возобновятся в феврале.