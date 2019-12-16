Как в сарае: власти опубликовали фото загаженной жильцами муниципальной квартиры в Ярославле

Власти Заволжского района грозят выселением семье, живущей в муниципальной квартире на Резинотехнике. Причина в том, что жильцы умудрились превратить дом в помойку. В квартире черные стены, ободранные обои, облупленная краска, разбитая плитка, кучи хлама, антисанитария.

— Администрацией района регулярно выявляются жилые помещения, которые содержатся жителями ненадлежащим образом. Нанимателям этого жилья мы выдали предупреждение о проведении помещения в надлежащее состояние, в противном случае администрацией района будет инициирована процедура выселения граждан без предоставления другого жилья, — сообщил в соцсетях глава Заволжского района Андрей Мамонтов.

В администрации отметили, что выселение — это крайняя мера. И надеются, что жильцы все-таки наведут порядок. Проверки муниципальных квартир будут продолжены. И всех нерях ждет такое же наказание.



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