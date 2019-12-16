16 декабря понедельник
СЕЙЧАС +1°С
usd 62.55
eur 69.86
СЕЙЧАС +1°С
usd 62.55
eur 69.86

Все новости

Все новости
Недвижимость

Как в сарае: власти опубликовали фото загаженной жильцами муниципальной квартиры в Ярославле

Семье нерях пригрозили выселением

2 982
8 Обсудить

Поделиться

Жильцы превратили квартиру в Ярославле в помойку

Жильцы превратили квартиру в Ярославле в помойку

Власти Заволжского района грозят выселением семье, живущей в муниципальной квартире на Резинотехнике. Причина в том, что жильцы умудрились превратить дом в помойку. В квартире черные стены, ободранные обои, облупленная краска, разбитая плитка, кучи хлама, антисанитария.

Люди живут в антисанитарных условиях

Люди живут в антисанитарных условиях

— Администрацией района регулярно выявляются жилые помещения, которые содержатся жителями ненадлежащим образом. Нанимателям этого жилья мы выдали предупреждение о проведении помещения в надлежащее состояние, в противном случае администрацией района будет инициирована процедура выселения граждан без предоставления другого жилья, — сообщил в соцсетях глава Заволжского района Андрей Мамонтов.

За жильем никто не ухаживает

За жильем никто не ухаживает

Квартира не выглядит жилой

Квартира не выглядит жилой

В администрации отметили, что выселение — это крайняя мера. И надеются, что жильцы все-таки наведут порядок. Проверки муниципальных квартир будут продолжены. И всех нерях ждет такое же наказание.

А вот подборка самых маленьких и дешевых квартирок Ярославля. Несмотря на небольшие размеры, в них вполне уютно.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 1
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

недвижимостьквартира в Ярославле
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (8)

Елена
16 дек 2019 в 16:45

Я конечно не оправдываю таких жителей, но властям надо бы посмотреть в первую очередь в каком состоянии дома и подъезды, а уж потом что то от жителей требовать. Подъезд то ,где данная квартира находится, судя по фото, тоже давно ремонта требует,но проверяющих это видимо не смущает

Гость
16 дек 2019 в 16:30

Синяки есть синяки, или вообще притон. Там и газовая плита стоит, только вроде шланга нет. Эти люди четко знают, что им государство должно, забирают и не жалеют, еще дадут по закону.

Так и живем.
16 дек 2019 в 15:40

Тут нужна помощь психиатров. Ибо нормальный здоровый человек до такого состояния свое жилище не доводит.