«Началось шевеление»: застройщик после запрета возводить дом начал работать под землёй

За месяц, когда строить было нельзя, здание стало ещё повыше

Эта история превращается в войну между жителями, градозащитниками и застройщиком, который возводит шестиэтажный дом на улице Большой Октябрьской, 48б. Несмотря на отсутствие разрешения на строительство, в пятницу и сегодня жители соседних домов наблюдали, как на стройке орудуют рабочие.

— На запрещённой стройке идёт шевеление, рабочие носят доски в подвал и там, вероятно, работают, — сообщает член союза архитекторов Ольга Мазанова. — Видно, что в подземный этаж входят и выходят люди, оттуда слышны звуки электроинструментов. Жители звонили в Росстройнадзор, но там лишь ответили, что их письма «в работе».