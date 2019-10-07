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Недвижимость

«Началось шевеление»: застройщик после запрета возводить дом начал работать под землёй

Жители домов по Большой Октябрьской в Ярославле воюют со стройкой

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За месяц, когда строить было нельзя, здание стало ещё повыше

За месяц, когда строить было нельзя, здание стало ещё повыше

Эта история превращается в войну между жителями, градозащитниками и застройщиком, который возводит шестиэтажный дом на улице Большой Октябрьской, 48б. Несмотря на отсутствие разрешения на строительство, в пятницу и сегодня жители соседних домов наблюдали, как на стройке орудуют рабочие. 

— На запрещённой стройке идёт шевеление, рабочие носят доски в подвал и там, вероятно, работают, — сообщает член союза архитекторов Ольга Мазанова. — Видно, что в подземный этаж входят и выходят люди, оттуда слышны звуки электроинструментов. Жители звонили в Росстройнадзор, но там лишь ответили, что их письма «в работе».

Напомним странную историю с выдачей разрешений на строительство в этом месте. В последний раз областной департамент разрешил строить, но, как выяснилось позже, не имел права этого делать. 

Разница в фотографиях — меньше месяца 

Фото 1: читатель 76.RU
Фото 2: читатель 76.RU

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