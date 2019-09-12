В Ярославле хотят построить новый микрорайон на 4 тысячи жителей

В Ярославле хотят построить новый микрорайон. Он может появиться на проспекте Фрунзе напротив торговых центров «Аксон» и «Метро». Сейчас эта территория находится в запущенном виде.



По проекту на пустыре будет комплекс 9, 12, 16, 17-этажных и малоэтажных жилых домов с несколькими улицами. Также там построят два детских сада на 230 мест. Дети жителей нового микрорайона будут посещать школу № 16 на Туговской улице.

Проживать в новом микрорайоне № 3 жилого района Сокол будет почти четыре тысячи человек. Проект уже разработан. Общественные обсуждения начнутся 23 сентября и продлятся до 8 октября на официальном портале города Ярославля. На протяжении этих дней ярославцы смогут ознакомиться с проектом микрорайона.