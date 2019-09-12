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Недвижимость

В Ярославле хотят построить новый микрорайон на 4 тысячи жителей

Опубликовали план застройки

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Дома могут появиться рядом с проспектом Фрунзе

Фото: Александра Савельева

В Ярославле хотят построить новый микрорайон. Он может появиться на проспекте Фрунзе напротив торговых центров «Аксон» и «Метро». Сейчас эта территория находится в запущенном виде.

По проекту на пустыре будет комплекс 9, 12, 16, 17-этажных и малоэтажных жилых домов с несколькими улицами. Также там построят два детских сада на 230 мест. Дети жителей нового микрорайона будут посещать школу № 16 на Туговской улице. 

Проживать в новом микрорайоне № 3 жилого района Сокол будет почти четыре тысячи человек. Проект уже разработан. Общественные обсуждения начнутся 23 сентября и продлятся до 8 октября на официальном портале города Ярославля. На протяжении этих дней ярославцы смогут ознакомиться с проектом микрорайона.

«Экспозиция проекта будет проводиться в департаменте градостроительства мэрии города Ярославля по адресу: Революционный проезд, 6, 1-й этаж, по вторникам с 09:00 до 12:00 и четвергам с 14:00 до 17:00. Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в кабинете № 307. Телефон: 40-35-48, 40-35-55», — сказано в документе.

Во Фрунзенском районе также хотят построить современную детскую поликлинику. На какой улице и когда откроют.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    Гость
    12 сен 2019 в 12:20

    Оттуда и так не выехать. Самая мощная утренняя пробка в городе.

    Житель
    12 сен 2019 в 12:19

    Предлагаю проект элитного района вокруг полигона с мусором. Проверки показали что радиации нет и воздух чище. не место а подарок.

    гость
    12 сен 2019 в 11:37

    надо больше человейников!