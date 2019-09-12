В Ярославле хотят построить новый микрорайон на 4 тысячи жителей

Дома могут появиться рядом с проспектом Фрунзе
Фото: Александра Савельева
В Ярославле хотят построить новый микрорайон. Он может появиться на проспекте Фрунзе напротив торговых центров «Аксон» и «Метро». Сейчас эта территория находится в запущенном виде.
По проекту на пустыре будет комплекс 9, 12, 16, 17-этажных и малоэтажных жилых домов с несколькими улицами. Также там построят два детских сада на 230 мест. Дети жителей нового микрорайона будут посещать школу № 16 на Туговской улице.
Проживать в новом микрорайоне № 3 жилого района Сокол будет почти четыре тысячи человек. Проект уже разработан. Общественные обсуждения начнутся 23 сентября и продлятся до 8 октября на официальном портале города Ярославля. На протяжении этих дней ярославцы смогут ознакомиться с проектом микрорайона.
«Экспозиция проекта будет проводиться в департаменте градостроительства мэрии города Ярославля по адресу: Революционный проезд, 6, 1-й этаж, по вторникам с 09:00 до 12:00 и четвергам с 14:00 до 17:00. Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в кабинете № 307. Телефон: 40-35-48, 40-35-55», — сказано в документе.
Во Фрунзенском районе также хотят построить современную детскую поликлинику. На какой улице и когда откроют.