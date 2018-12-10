В Ярославле десятки опасных домов нужно сносить

В 2019 году в Ярославле планируют снести все самые опасные и жуткие здания в городе. Речь идёт о расселённых и аварийных домах, которые внешне, скорее, напоминают дома с привидениями. Таких зданий в городе около 90.

— Из-за несвоевременного сноса расселённых домов бюджет города фактически несёт двойные расходы — сначала на ограничение доступа и охрану объектов недвижимости, а затем на их снос, — рассказали в мэрии Ярославля. — В настоящий момент организованы работы по сносу 16 зданий. По состоянию на 1 января 2019 года в Ярославле останется снести 68 расселенных аварийных зданий.

Мэрия решила снести разом все расселённые дома

Новый мэр Ярославля Владимир Волков решил, что в следующем году все оставшиеся здания должны быть снесены. Кстати, дело это недешёвое. Так, снос только трёх сгоревших летом бараков рядом с проспектом Фрунзе обошёлся в 2,3 миллиона рублей.