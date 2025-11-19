Мечтала о ребенке и своей квартире. 29-летняя менеджер осталась без ничего, но с ипотекой на 30 лет

Лариса Долина вернула квартиру. Ее тезке из Мурманска пока нечем утешиться: деньги ушли мошенникам, квартиры нет, банковский долг огромен Источник: Юрий Скулыбердин

«Эффект Долиной» действует по всей стране. Так называют ситуации, когда люди продают и покупают жилье, а в итоге остаются без квартир и денег. Звездной певице удалось вернуть дорогое жилье, что породило вихрь подобных дел по России. Певице, вопреки всем законам, квартиру вернули. Покупательница осталась ни с чем, но намерена взыскать с певицы 112 миллионов. Суд назначен на 27 ноября. Напомним, квартиру у артистки купила 34-летняя модель Полина Лурье.

Квартира Ларисы Анашкиной из Мурманска, конечно, таких денег не стоит, но чтобы ее купить, ей пришлось брать ипотеку на 30 лет. В итоге она осталась без жилья, но с миллионными долгами. Лариса рассказала, как это произошло — с ее стороны всё было сделано по закону и по совести. Подробности — в материале наших коллег из 51.RU.

«Деньги вернуть не могут — нечего возвращать»

Ларисе 29 лет, она работает менеджером по продажам. В этом году она решилась на исполнение своей главной мечты и приобрела первое свое жилье. Купила квартиру по рыночной цене, за 3,4 миллиона рублей, у 46-летней медработницы.

Ипотеку Лариса взяла на 30 лет. Все документы были оформлены официально. В этом году она планировала стать мамой, однако об этом пришлось пока забыть: продавец решила аннулировать сделку, сославшись на то, что ее обманули мошенники.

Продавца якобы обманули мошенники Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Судебные разбирательства длятся уже 11 месяцев. При этом от ипотечных платежей девушку никто не освобождал: она ежемесячно отдает 45 тысяч рублей.

Деньги, которые Лариса платила за квартиру, не вернули, так как продавец якобы передала их неустановленным третьим лицам. Девушка считает, что было бы справедливо определить по суду, какую сумму ей могут компенсировать, однако на данный момент никто не вернул ей и части средств от сделки.

Долгое время Лариса не могла попасть в квартиру и жила у знакомых. Однако после приезда съемочной группы телепередачи «Малахов» у нее появился доступ к приобретенной недвижимости.

Что было в квартире

Лариса приехала на шоу «Малахов» Источник: Малахов / smotrim.ru

Лариса вместе с журналистами приехала заселяться в купленную квартиру. С Мариной, продавцом, она столкнулась в подъезде:

— Здравствуйте, я приехала заселяться.

— А еще суда не было.

— Вот именно, наш договор купли-продажи еще действителен, как и мое право собственности.

Лариса встретила продавца в подъезде Источник: Малахов / smotrim.ru / скриншот

В квартире Ларису и съемочную группу встретил муж Марины, и настроен он был весьма недружелюбно:

— Выходите, пожалуйста! У вас прописка есть?

Муж был не рад визиту Источник: Малахов / smotrim.ru / скриншот

Лариса справедливо заметила, что она является хозяйкой квартиры и имеет полное право там жить. Марина с ней не согласилась:

— Я считаю, что Лариса может вселиться после решения суда.

При этом деньги женщина отдать не может, так как перевела их мошенникам:

— Вы мне предлагаете почку продать, глаз, руку или что?

Супруги не горели желанием пускать Ларису в квартиру Источник: Малахов / smotrim.ru / скриншот

Тем временем муж продавца вызвал полицию. Однако прибывший страж порядка заявил, что принимать какие-то меры он не имеет права:

— Все жилищные вопросы, гражданско-правовые отношения — всё это через суд. Я могу только принять заявление.

Приехала полиция Источник: Малахов / smotrim.ru / скриншот

В итоге Лариса всё же заселилась в квартиру:

— Самое главное — я впервые за 11 месяцев с момента покупки получила ключи! Выстраданные!

Лариса получила ключи Источник: Малахов / smotrim.ru / скриншот

В каких отношениях участники сделки сейчас

Теперь покупатель Лариса живет в одной комнате, а продавец Марина — в другой.

— У нее постоянная прописка, снять с нее можно только по суду, по поводу чего у меня был подан иск. У ее мужа была временная регистрация, я добилась снятия, — говорит Лариса.

По словам нашей героини, сейчас с продавцом они общаются вежливо и корректно, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах:

— Мы взрослые люди, понимаем, что нам нужно решить общий вопрос. Но напряжение, конечно, чувствуется колоссальное, потому что ситуация очень неприятная и непонятная.

Подчеркну: никаких угроз моей жизни или физического воздействия со стороны продавца не было. Лариса Анашкина покупатель

«Надеюсь, повлияют на закон»

Лариса предполагает, что суды будут длиться еще года три. Между тем у нее из-за всей ситуации уже сейчас есть проблемы с финансами.

Суды могут длиться годами Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

— Я узнавала: человек с таким же случаем в первой инстанции уже два года! А есть еще апелляция, на которую полтора-два года может уйти, кассация, на которую примерно такой же срок. Одна девчонка судится шесть лет! В среднем разбирательство длится четыре с половиной года. С деньгами мне сейчас, конечно, трудновато. Но были времена и похуже. Я точно держусь! — говорит Лариса.

Дела по всей стране, дела громкие. Надеюсь, повлияют на закон, потому что это невозможно! Лариса Анашкина покупатель

«На сделке продавец вела себя адекватно»

Андрей Петрович — юрист, знакомый с ситуацией, — подробнее рассказал 51.RU, что произошло с Ларисой.

Девушка взяла ипотеку, согласовав с продавцом условия покупки. Через агентство она проверила объект и собственника, а банк в свою очередь проверил предмет залога. Договорившись о всех взаиморасчетах, покупатель и продавец совершили сделку.

Сделка состоялась Источник: Анна Золотова / NGS.RU

— Во время переговоров и на сделке продавец вела себя адекватно, всё читала, деньги пересчитывала. В квартире на вопросы отвечала. Говорила, что уезжает в другой город. Рассказывала, что заберет, что оставит. После сделки, получив деньги, продавец, с ее слов, всё перевела мошенникам. А когда поняла, что ее обманули, написала заявление в полицию. Покупатель через месяц после сделки хотела заехать в свою квартиру, но муж продавца отказал. Он сказал, что продавец в больнице, ее обманули и она будет отменять сделку, — объясняет суть происходящего Андрей.

Продавцу якобы позвонили из спецслужб и ЦБ. Сказали, что квартира продана и ее надо спасти — продать фиктивно, чтобы никто не знал. Андрей Петрович юрист

По словам Андрея, Ларисе нужно отстаивать свое право на купленную недвижимость, а сама ситуация, как и все подобные, несправедлива по отношению к покупателю.

— Покупатель взял ипотеку, занял средства на взнос, потратил деньги, нужные для покупки и сопровождения агентства, а продавец, не подтвердив всех обстоятельств, теперь заявляет о расторжении договора, — говорит Андрей.

«Система нуждается в корректировке»

Покупатель почти всегда остается без квартиры и денег Источник: Александр Левчук / NGS42.RU

Адвокат Мария Бондаренко считает, что именно ситуация с квартирой Ларисы Долиной стала спусковым крючком. Продавцов жилья, которые попали под влияние аферистов, юристы и риелторское сообщество называют «ведомыми». Такие люди якобы не осознавали свои действия, а следовательно, сделка подлежит отмене.

— Нередко применяется односторонняя реституция — квартира возвращается прежнему владельцу, но деньги тот не отдает, поскольку «доказал», что их отдал мошенникам. Покупателю остается лишь обратиться в полицию и добиваться признания себя потерпевшим по уголовному делу, надеясь, что виновных обнаружат, но сами понимаете — шансы невелики, — добавляет Мария.

Впрочем, иногда квартиру всё же оставляют добросовестному приобретателю.

— Не так давно Верховный суд подтвердил законность одного из решений судов, признавшего недействительным кредитный договор, обеспеченный ипотекой, заключенный таким вот человеком «под влиянием мошенников», переведшим все деньги на счет этих самых неустановленных лиц. Договор залога также был признан недействительным в судебном порядке. Возможно, это поможет и Ларисе, если суд решит вернуть квартиру продавцу, — говорит Мария.

В суде продавцу нужно доказать, что он действительно был «обработан» аферистом. Для этого он предоставляет выписки от мобильных операторов, обращение в полицию, а также результаты психолого-психиатрической экспертизы. Учитываются показания родственников, заниженная стоимость недвижимости, срочность продажи, оставленные вещи.

Продавцы под влиянием мошенников готовы отдать ключи в день сделки Источник: Илья Давыдов / E1.RU

— Такие продавцы не забирают из квартиры вообще никакие вещи и готовы передать ключи в день сделки, потому что знают, что «это для защиты» и они там будут жить. То есть они искренне верят, что спасают свое жилье, — объясняет адвокат.

А вот с подтверждением перевода денег третьим лицам всё, как ни странно, очень просто.

Почему-то достаточно слов «я отдал, меня обманули». То есть если не доказано, что не отдавали, то отдавали. Мария Бондаренко адвокат

Что же делать покупателю, чтобы не попасть в такую ситуацию? Мария отмечает: есть определенный алгоритм действий, однако стопроцентной гарантии, к сожалению, не даст никто.

— Титульное страхование, освидетельствование в день сделки, безналичная форма расчетов, проверка продавца и объекта специалистом с образованием, который работает в этой сфере (не равно риелтор, у многих нет юридического образования), выяснение причины продажи, коммуникация с родственниками, видеофиксация — в общем, нюансов очень много, — перечисляет адвокат.

Мария уверена: система нуждается в корректировке — нужно разграничивать введение в заблуждение при заключении сделки и дальнейшее мошенничество с деньгами, которое происходит уже после исполнения договора.

Я с вами согласна: с точки зрения справедливости и здравого смысла — это, действительно, «жесть». Мария Бондаренко адвокат

Мнение депутата Госдумы

За разъяснением обратились к депутатам Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Ярослав Нилов, депутат, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, отметил недавно в беседе с 45.RU, что ситуация с возвратами квартир ненормальная:

— Не должен добропорядочный человек, который покупает жилье, регистрирует в Росреестре свое право, вдруг потом по суду лишаться этого права, потому как в момент совершения сделки было у кого-то измененное состояние, заблуждение, влияние мошенников. Потому недавно мною были направлены соответствующие предложения в правительство, Генеральную прокуратуру для оценки, ответов пока не было . Считаю, что обязательно должны проверять в психоневрологическом и наркодиспансере, чтобы хоть какие-то дополнительные механизмы защиты были. Кроме того, возможно, для отдельных категорий граждан сделки обязательно сделать только нотариальными, но с льготным тарифом , чтобы не было дополнительного финансового обременения.

Есть мысль, что это разгоняют застройщики для снижения спроса на «вторичку» Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Нилов считает, что необходим «четкий и понятный механизм, чтобы гражданин не боялся приобретать имущество, предполагая, что завтра это имущество заберут и деньги он обратно не получит».

— Когда человек идет в магазин и покупает продукты, набирая их слишком много, нельзя их сдать обратно, объясняя это тем, что в тот момент было такое настроение, — магазин ведь их не примет. Кроме того, есть мысль, что это активно разгоняется специально застройщиками, чтобы пугать людей и снизить спрос на вторичный рынок жилья, — резюмировал парламентарий.