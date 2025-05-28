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Участок оценивают в 9 миллионов: в центре Ярославля снесли многоквартирный дом. Фото

Что известно о территории на проспекте Октября

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9 комментариев
От дома на проспекте Октября ничего не осталось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОт дома на проспекте Октября ничего не осталось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

От дома на проспекте Октября ничего не осталось

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре Ярославля завершили снос многоквартирного дома на проспекте Октября, 27. Работы по уничтожению аварийной трехэтажки начали еще в майские праздники. К концу месяца от дома не осталось и следа. Территория опустела.

Судя по данным публичной кадастровой карты, дом был расположен на территории с официальным адресом: Кировский район, проспект Октября, д. 27, 29, 31, 33. Площадь земли — 1 979 квадратных метра.

От дома, построенного в 30-е годы прошлого столетия, ничего не осталось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОт дома, построенного в 30-е годы прошлого столетия, ничего не осталось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

От дома, построенного в 30-е годы прошлого столетия, ничего не осталось

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В аварийном доме давно никто не жил | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ аварийном доме давно никто не жил | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В аварийном доме давно никто не жил

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Участок находится в частной собственности. Его назначение — эксплуатация жилого здания. Кадастровая стоимость земли превышает 9 миллионов рублей.

О том, что от аварийного дома будут избавляться, стало известно еще в 2024 году. Четыре однотипных строения на проспекте Октября появились в 30-е годы прошлого века. Их возводили для работников завода синтетического каучука. Квартиры сделали просторными — все трехкомнатные, площадью около 70 квадратных метров.

На месте все еще видна спецтехника | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа месте все еще видна спецтехника | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На месте все еще видна спецтехника

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Но время не щадило дома — они обветшали и стали разрушаться. Два строения признали аварийными и расселили, а люди продолжают жить в домах № 29 и 31.

Дом № 33 снесли еще осенью 2024 года. А в 2025 пообещали разрушить трехэтажку под номером 27.

Мы рассказывали, чего хотят жители оставшихся двух домов и что могло появиться на территории в центре города вместо бараков.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Снос дома Проспект Октября
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Комментарии
9
Гость
28 мая, 08:32
Странно как-то. В Брагино участок в 6.9 ляма, а в центре 9 лямов.
Гость
28 мая, 10:04
Всё не нажрутся
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