Участок оценивают в 9 миллионов: в центре Ярославля снесли многоквартирный дом. Фото

От дома на проспекте Октября ничего не осталось Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В центре Ярославля завершили снос многоквартирного дома на проспекте Октября, 27. Работы по уничтожению аварийной трехэтажки начали еще в майские праздники. К концу месяца от дома не осталось и следа. Территория опустела.

Судя по данным публичной кадастровой карты, дом был расположен на территории с официальным адресом: Кировский район, проспект Октября, д. 27, 29, 31, 33. Площадь земли — 1 979 квадратных метра.

От дома, построенного в 30-е годы прошлого столетия, ничего не осталось Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В аварийном доме давно никто не жил Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Участок находится в частной собственности. Его назначение — эксплуатация жилого здания. Кадастровая стоимость земли превышает 9 миллионов рублей.

О том, что от аварийного дома будут избавляться, стало известно еще в 2024 году. Четыре однотипных строения на проспекте Октября появились в 30-е годы прошлого века. Их возводили для работников завода синтетического каучука. Квартиры сделали просторными — все трехкомнатные, площадью около 70 квадратных метров.

На месте все еще видна спецтехника Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Но время не щадило дома — они обветшали и стали разрушаться. Два строения признали аварийными и расселили, а люди продолжают жить в домах № 29 и 31.

Дом № 33 снесли еще осенью 2024 года. А в 2025 пообещали разрушить трехэтажку под номером 27.